OTTAWA, ON, le 20 juill. 2021 /CNW/ - L'efficacité énergétique est le « carburant secret » de notre monde. En améliorant celle de nos bâtiments, nous pouvons nous rapprocher notablement de nos objectifs climatiques, tout en permettant aux Canadiens et aux Canadiennes de prendre part à l'édification d'un avenir vert et prospère pour tous.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre des Ressources naturelles, a annoncé la conclusion d'une nouvelle entente relative de collaboration sur la recherche-développement entre l'Agence de protection de l'environnement (EPA) des États-Unis et Ressources naturelles Canada (RNCan). Cette entente poursuivra les améliorations et mises à jour apportées par le Canada à ENERGY STAR Portfolio Manager, une plateforme en ligne d'analyse comparative en matière énergétique pour les bâtiments commerciaux et institutionnels qui est gratuite.

Cet outil est largement utilisé par les administrations publiques, les industries et les professionnels pour mettre en œuvre des programmes d'économie d'énergie et des initiatives de durabilité. ENERGY STAR Portfolio Manager permet aussi aux propriétaires et aux gestionnaires de suivre la consommation d'énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la consommation d'eau et de déchets de leurs bâtiments. En outre, le rendement énergétique peut être comparé à celui de bâtiments semblables pour éclairer des décisions sur les mises à niveau et les améliorations écoénergétiques.

S'appuyant sur la relation unique de nos deux pays qui est forgée par leurs intérêts communs et leurs liens économiques, la signature de cette entente renforcera davantage la coopération dans le domaine de l'efficacité énergétique. De plus, avec l'entente, l'outil restera pertinent pour les utilisateurs et les utilisatrices du Canada grâce à des améliorations prévues, qui comprennent de nouvelles cotes de rendement ENERGY STAR mises à jour, une nouvelle fonctionnalité de comparaison d'émissions de GES, des mesures canadiennes actualisées et du contenu en français.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, les mesures d'efficacité énergétique pourraient permettre au monde de franchir le tiers de la distance qui le sépare des objectifs de l'Accord de Paris pour 2030 et nous aider à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le gouvernement continue de soutenir les initiatives énergétiques plus intelligentes qui assurent un avenir plus sain et plus propre tout en créant de nouveaux emplois et en favorisant la prospérité économique de toute la population canadienne.

Le Canada est résolu à travailler avec les États-Unis en vue de contrer la crise climatique et de créer des emplois et des possibilités économiques pour les citoyens des deux pays.

Quelques faits

L'EPA a lancé ENERGY STAR Portfolio Manager en 2000 et en 2011, l'organisme a commencé à collaborer avec RNCan pour améliorer l'outil à l'intention des utilisateurs et des utilisatrices du Canada. En 2013, l'EPA a lancé un outil modernisé, qui comprenait pour la première fois des mesures, des données et du contenu canadiens.

Citations

« Le Canada et les États-Unis redoublent d'efforts pour faire face aux changements climatiques. Cette entente marque un pas de plus vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« Il faut absolument améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments si nous voulons atteindre nos ambitieux objectifs climatiques. L'entente d'aujourd'hui avec Ressources naturelles Canada permettra à nos organismes de poursuivre un partenariat de 10 ans afin que plus de propriétaires de bâtiments aux États-Unis et au Canada puissent réduire leur consommation d'énergie, leurs coûts et la pollution climatique. »

Michael S. Regan

Administrateur, Agence de protection de l'environnement des États-Unis

Liens connexes

