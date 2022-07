GATINEAU, QC, le 29 juill. 2022 /CNW/ - Il y a cinquante ans, le Canada et les États-Unis ont signé pour la première fois l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, s'engageant ainsi à collaborer pour restaurer et protéger notre ressource commune de plus en plus précieuse. Depuis 1972, l'Accord catalyse de solides partenariats régionaux et des approches novatrices en matière de mesures environnementales.

Aujourd'hui, Environnement et Changement climatique Canada et l'Environmental Protection Agency des États-Unis ont publié conjointement deux rapports exigés en vertu de l'Accord : le Rapport sur l'état des Grands Lacs 2022 et le Rapport d'étape des Parties 2022.

Rapport sur l'état des Grands Lacs 2022 (REGL)

Le REGL présente un résumé de la santé des Grands Lacs à l'aide d'indicateurs de la santé de l'écosystème, comme la qualité de l'eau potable, la consommation de poisson et les fermetures de plages. Plus de 120 scientifiques et autres experts des Grands Lacs ont rassemblé les données disponibles et préparé les évaluations des Grands Lacs. Selon les indicateurs du REGL, l'état collectif des cinq lacs est jugé « passable » et « inchangé ». D'énormes progrès ont été réalisés dans la restauration et la protection des Grands Lacs, notamment la réduction des produits chimiques toxiques et la diminution du nombre de nouvelles espèces aquatiques non indigènes qui s'y établissent. L'évaluation de certains indicateurs montre que des menaces importantes pèsent encore sur l'écosystème des Grands Lacs, notamment la pollution par les nutriments, en particulier dans le lac Érié et dans certaines zones littorales des autres Grands Lacs, et la présence d'espèces envahissantes. Les changements climatiques intensifient certaines menaces qui pèsent sur l'écosystème.

Rapport d'étape des Parties 2022

Le Rapport d'étape des Parties décrit les réalisations récentes en matière de restauration et de protection de la qualité de l'eau et de la santé de l'écosystème des Grands Lacs. Au cours des trois dernières années, les partenaires gouvernementaux ont fait des progrès considérables dans la mise en œuvre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs. Des progrès sans précédent ont été réalisés pour assainir et restaurer les secteurs préoccupants des Grands Lacs, notamment l'assainissement de plus de 1 280 000 verges cubes de sédiments contaminés, et la restauration de deux sites qui ont ainsi été retirés de la liste des secteurs préoccupants. La réduction des apports excessifs en phosphore dans le lac Érié demeure très prioritaire. Entre 2015 et 2020, les États-Unis ont réduit leurs sources agricoles et municipales de phosphore dans le bassin versant du lac Érié de plus de 3 millions de livres (1 361 tonnes), tandis que le Canada a réduit de 44 093 livres (20 tonnes) la charge de phosphore dans le bassin versant. Des organismes gouvernementaux continuent de réduire les populations de carpes argentées et de carpes à grosse tête dans la rivière Illinois et prennent d'autres mesures pour empêcher ces espèces envahissantes de s'établir dans les Grands Lacs. Des centaines de projets visant à restaurer la santé des bassins versants, des rivages et des habitats aquatiques des Grands Lacs ont été mis en œuvre.

Le contenu de ces deux rapports sera au cœur des discussions du Forum public sur les Grands Lacs 2022 qui se tiendra du 27 au 29 septembre 2022, à Niagara Falls, en Ontario, au Canada. Le Forum est l'occasion pour le public de donner son avis sur l'état des lacs et les progrès réalisés dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, ainsi que de commenter les priorités à venir pour ce qui est de la science et de la prise de mesures.

Citations

« Ce n'est qu'en travaillant tous ensemble que nous réussirons à protéger les Grands Lacs. En œuvrant avec nos voisins et amis Américains, nous avons remarquablement réussi à éliminer des polluants des Grands Lacs, tout en réduisant les eaux de ruissellement du secteur agricole et en protégeant les espèces en péril. Cela a été possible grâce à la prise de mesures concertées et à des activités de promotion, mais il y a encore beaucoup à accomplir à ce sujet. Alors que nous célébrons 50 années de collaboration environnementale pour les Grands Lacs qui nous sont si précieux, les rapports que nous publions et le prochain Forum public nous donneront l'occasion de faire participer les collectivités et les intéressés à la définition des priorités pour l'avenir. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Depuis cinquante ans, les États-Unis et le Canada ont fait d'énormes progrès en collaborant pour protéger les Grands Lacs et soutenir une économie régionale florissante. Grâce à notre solide partenariat avec le Canada et au financement supplémentaire de la Great Lakes Restoration Initiative (initiative de restauration des Grands Lacs) prévu par la Bipartisan Infrastructure Law (loi bipartisane sur les infrastructures), nous demeurons déterminés à sauvegarder ce trésor commun pour les générations actuelles et futures. »

- Michael Regan, administrateur, Environmental Protection Agency des États-Unis

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Kaitlin Power, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-230-1557, [email protected]; Relations avec les médias: Environnement et Changement climatique Canada: 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]