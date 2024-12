OTTAWA, ON, le 13 déc. 2024 /CNW/ - La mise en place de chaînes de valeur sûres et durables en Amérique du Nord exige une étroite collaboration entre des partenaires attachés aux mêmes principes. C'est pourquoi le Canada et les États-Unis investissent ensemble et de façon stratégique dans des projets canadiens de mise en valeur des minéraux critiques et s'affairent à renforcer nos chaînes d'approvisionnement. Nous accélérons les projets pour mettre en valeur les minéraux critiques essentiels à la sécurité du continent et de l'économie et à l'édification d'un avenir fondé sur l'énergie propre.

Les minéraux critiques sont des composants fondamentaux de produits utilisés pour la défense, la fabrication de pointe et les technologies d'énergie propre (p. ex. véhicules électriques, lignes de transport d'électricité et batteries). Le secteur minier du Canada fournit bon nombre des éléments employés dans ces secteurs stratégiques (p. ex. le tungstène, le gallium, le germanium et le zinc).

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un investissement conjoint avec les États-Unis dans la société minière canadienne Fireweed Metals Corp. (ci-après Fireweed). Dans le cadre de son projet d'amélioration de l'infrastructure de la route Canol Nord, Fireweed recevra jusqu'à 12,9 millions de dollars CA (environ 9,2 millions de dollars US) de Ressources naturelles Canada, sous réserve d'un contrôle diligent final, pour réaliser des activités préalables au projet, notamment des travaux de conception, des études et la collecte de données de référence, de même que la tenue d'un dialogue et d'activités de consultation avec les Premières Nations. Ces activités préalables viseront principalement l'amélioration d'environ 250 kilomètres de route, la modernisation d'une ligne de transport d'électricité entre Faro et Ross River et la construction d'une ligne de transport entre Ross River et le site de Macmillan Pass. Ces infrastructures donneront un solide coup de pouce aux projets d'exploitation des minéraux critiques de Fireweed dans l'est du Yukon.

À ces fonds s'ajoutera un investissement conjoint de 15,8 millions de dollars US (environ 22,1 millions de dollars CA) des États-Unis pour soutenir des essais, des études de faisabilité et d'autres travaux préparatoires à réaliser en vue de la construction de la mine de Mactung, qui devrait bénéficier des travaux d'infrastructures financés par le Canada.

Le financement canadien est octroyé à Fireweed à titre conditionnel dans le cadre du volet Préconstruction du Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC). Le FIMC est un programme déterminant de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques qui vise à remédier aux lacunes en matière d'infrastructures, à permettre la production de minéraux critiques et à assurer l'acheminement des ressources jusqu'aux marchés grâce à des projets d'infrastructures de transport, d'électrification et d'énergie propre. L'investissement conjoint des États-Unis a été consenti par un bureau d'approvisionnement du département américain de la Défense, le Defense Production Act Purchases Office.

Cette annonce illustre concrètement l'étroite collaboration qu'entretiennent le Canada et les États-Unis aussi bien dans le cadre de leur plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques qu'au sein du Groupe de travail canado-américain sur la transformation de l'énergie. Des investissements conjoints dans des projets canadiens d'importance stratégique comme celui de Fireweed aideront le Canada et les États-Unis à atteindre leur objectif commun de mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques solides et durables en Amérique du Nord.

« Le Canada se présente comme un fournisseur mondial de minéraux critiques de sources responsables, lesquels sont de plus en plus en demande dans l'économie propre et numérique et dans le secteur de la défense. Notre investissement dans le projet de Fireweed permettra de construire les infrastructures énergétiques nécessaires pour alimenter en énergie propre plusieurs mines de minéraux critiques ainsi que des collectivités locales. Par ces investissements conjoints, le Canada et les États-Unis poursuivent leur longue tradition d'amitié et de collaboration, viennent enrichir la vaste expertise de la région en matière d'exploitation minière, créent de bons emplois au Yukon et stimuleront la croissance économique actuelle et future. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'investissement du Canada est essentiel pour construire les infrastructures de transport dont a besoin le secteur yukonnais des minéraux critiques. Notre contribution financière au travail structurant d'amélioration des routes d'accès aux sites d'exploitation des minéraux critiques renforce nos chaînes d'approvisionnement pour les technologies d'énergie propre, ce qui crée de bons emplois et stimule l'économie. »

L'honorable Anita Anand

Présidente du Conseil du Trésor et ministre des Transports du Canada

« Le tungstène est un métal essentiel à la sécurité nationale des États-Unis et du Canada. Ce projet montre que les infrastructures industrielles de défense de nos deux pays sont étroitement liées, en particulier lorsqu'il s'agit de minéraux critiques. Nous comptons bien multiplier les possibilités de collaboration avec le Canada pour soutenir des projets qui renforcent notre sécurité mutuelle. »

Laura Taylor-Kale, Ph. D.

Sous-secrétaire à la Défense responsable de la politique des infrastructures industrielles, département de la Défense des États-Unis

« Ces investissements conjoints du Canada et des États-Unis contribueront à rendre accessible un nouveau district minier au Canada. Dans les mois et les années à venir, notre équipe veillera à ce que les projets de Fireweed et les travaux d'infrastructures nécessaires progressent d'une manière qui respecte les titulaires de droits, produit des retombées avantageuses pour les populations locales et prouve que les minéraux critiques peuvent être exploités de façon responsable. »

Peter Hemstead

Administrateur et PDG, Fireweed Metals Corp.

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, dotée d'une enveloppe de 3,8 milliards de dollars, a pour but de favoriser la mise en valeur des minéraux critiques et l'établissement des chaînes de valeur connexes qui soutiendront la fabrication et les technologies de pointe tout en contribuant à la décarbonation de l'économie. La Stratégie compte cinq grands objectifs : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois; promouvoir l'action climatique et une gestion rigoureuse de l'environnement; renforcer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés; faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones; favoriser une main-d'œuvre et des collectivités diversifiées et inclusives.

Au cours des dernières années, le Canada a fait des investissements historiques dans un éventail de projets de chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques et de véhicules zéro émission au pays. Le Canada soutient activement l'industrie par le biais de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui lui permet de remédier aux obstacles en accordant du financement et en favorisant la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones, les sociétés minières et d'autres partenaires canadiens et étrangers.

soutient activement l'industrie par le biais de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, qui lui permet de remédier aux obstacles en accordant du financement et en favorisant la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones, les sociétés minières et d'autres partenaires canadiens et étrangers. Le Fonds pour l'infrastructure des minéraux critiques (FIMC) est un programme phare de la Stratégie qui soutient les projets d'infrastructures de transport et d'énergie propre nécessaires pour augmenter l'offre du Canada en minéraux critiques de sources responsables. Le FIMC appuie diverses priorités stratégiques, dont les suivantes : décarboner les activités de l'industrie minière, renforcer les chaînes d'approvisionnement par le déploiement d'infrastructures de transport et faire progresser la réconciliation économique en soutenant la participation des peuples autochtones aux projets d'infrastructures et de minéraux critiques.

Annoncé en janvier 2020, le plan d'action canado-américain pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques met en avant l'intérêt commun des deux pays à renforcer la production nord-américaine de minéraux critiques nécessaires à d'importants secteurs, dont ceux de la défense, de l'aérospatiale, de l'énergie propre et des communications.

