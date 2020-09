WHITEHORSE, YK, le 3 sept. 2020 /CNW/ - La santé et le bien-être des gens habitant dans le Nord font partie des principales priorités des gouvernements du Canada et du Yukon. La pandémie de COVID-19 ne touche toutefois pas seulement la santé personnelle des résidents, elle a également des répercussions profondes sur l'économie.

C'est pourquoi les gouvernements prennent des mesures décisives pour soutenir les familles, les entreprises et les collectivités, et continuent de regarder vers l'avenir pour voir ce qu'on peut faire de plus.

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et John Streicker, ministre des Services communautaires du gouvernement du Yukon, ont annoncé du financement pour un projet qui contribuera à protéger la ville de la menace des feux de forêt.

Le projet de réduction des risques d'incendie dans le sud-ouest de Whitehorse consistera à créer un coupe-feu de six kilomètres le long du secteur sud-ouest de la Ville de Whitehorse. Tous les conifères seront éliminés de la zone de 150 hectares délimitée, ce qui soutiendra le plan de gestion des combustibles faisant partie du paysage dans l'ouest de Whitehorse. De plus, l'élimination des conifères est conforme aux normes de réduction des risques d'incendies sur les terres de la Couronne.

Il est essentiel de créer un coupe-feu dans cette zone pour protéger la ville de Whitehorse et les habitations résidentielles qui l'entourent. Ce projet permettra d'améliorer la sécurité des résidents et de créer des emplois.

Le gouvernement du Canada investit plus d'1,1 million de dollars dans ce projet, dans le cadre du volet Infrastructures vertes (VIV) du plan Investir dans le Canada. La contribution du gouvernement du Yukon s'élève à 487 500 $.

« Au Yukon, les feux de forêt sont une menace constante pour les collectivités, et le changement climatique pourrait augmenter le risque que des incendies de forêt surviennent à l'avenir. Cet important projet permettra de protéger Whitehorse et les zones résidentielles environnantes. Cet investissement contribue à protéger la santé et la sécurité des Yukonnais. »

L'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Une stratégie audacieuse pour des collectivités résistantes aux feux de forêt appelle des projets visionnaires. Je suis heureux de me joindre à mes partenaires du gouvernement du Canada et de la Ville de Whitehorse pour annoncer le début de cette étape importante. Les combustibles forestiers qui seront éliminés au cours de ce projet offriront une possibilité cruciale de soutenir le secteur émergent de la biomasse au Yukon, et le coupe-feu qui en résultera sera un atout naturel important qui permettra de réduire le risque d'incendie pour la Ville de Whitehorse. Grâce à ce projet et à d'autres éléments de la nouvelle vision stratégique de notre gouvernement en faveur de la réduction des risques d'incendie, nous faisons d'énormes progrès pour arriver à des collectivités qui résisteront mieux aux feux de forêt. »

John Streicker, ministre des Services communautaires du gouvernement du Yukon

« La Ville de Whitehorse s'est engagée à protéger ses résidents contre la menace des incendies de forêt. Dans le cadre de cet engagement, nous avons effectué l'hiver dernier d'importants travaux de réduction de combustibles le long du chemin Copper Haul. La réduction de combustibles est un projet d'investissement clé pour nous, et la sécurité publique est l'une des priorités stratégiques du conseil municipal. Je tiens à remercier nos partenaires de leur soutien continu pour la sécurité des résidents de Whitehorse. »

Dan Curtis, maire de la Ville de Whitehorse



Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Pour soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles. https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html

de plus de 33 milliards de dollars en vue de contribuer à financer des infrastructures qui aident à résister aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin qu'un plus grand nombre de catégories de projets soient admissibles. https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html L'initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices en vue d'adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

