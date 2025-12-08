Le ministre Solomon accueille la toute première réunion du Conseil du partenariat numérique Canada-Union européenne

MONTRÉAL, le 8 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a présidé la toute première réunion du Conseil du partenariat numérique Canada-Union européenne (Conseil), en compagnie de la vice-présidente exécutive, Souveraineté technologique, Sécurité et Démocratie, de la Commission européenne, Henna Virkkunen, pendant qu'il participait à la réunion des ministres de l'Industrie, du Numérique et de la Technologie du G7, à Montréal.

Après la réunion du Conseil, le ministre Solomon et la vice-présidente exécutive Virkkunen ont signé deux protocoles d'entente au nom du gouvernement du Canada et de l'Union européenne (UE). Le protocole d'entente sur l'intelligence artificielle (IA) réaffirme l'engagement du gouvernement du Canada et de l'UE d'accélérer l'adoption de l'IA et de favoriser son développement et son utilisation responsables. Il annonce aussi l'intention des deux parties de collaborer de manière plus étroite dans différents domaines, notamment dans l'élaboration de cadres et de normes pour l'IA, le développement des compétences et la collaboration scientifique en matière d'IA, ainsi que l'adoption de l'IA dans des secteurs économiques stratégiques. En d'autres mots, le Canada et l'Union européenne ont convenu d'accroître leur collaboration scientifique en recherche fondamentale; d'accélérer la mise en œuvre de la Feuille de route du G7 pour l'adoption de l'IA; de renforcer leur partage de renseignements en ce qui a trait aux normes, à la réglementation et au développement de talents en lien avec l'IA; et de continuer à encourager l'adoption de systèmes d'IA dans des secteurs économiques stratégiques.

L'autre protocole d'entente précise l'intention des parties de prendre des mesures de collaboration en lien avec les justificatifs numériques et les services de confiance. Le Canada et l'UE prévoient travailler ensemble en facilitant le partage de connaissances, la mise à l'essai de technologies et l'alignement des normes pour soutenir l'adoption de systèmes interopérables sécuritaires et la reconnaissance mutuelle future.

Le Conseil de partenariat numérique est un résultat clé énoncé dans le nouveau Partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir, annoncé durant le Sommet des dirigeants Canada-UE, qui a eu lieu le 23 juin à Bruxelles. La déclaration commune du Conseil réaffirme l'importance du Partenariat stratégique Canada-UE, car il est fondé sur l'intérêt commun des parties à promouvoir la concurrence, l'innovation et la résilience économique, et sur leur engagement à collaborer davantage en vue de faciliter l'innovation et la recherche dans le domaine des technologies numériques, de promouvoir des économies numériques fondées sur la confiance et de faire avancer la souveraineté numérique, en mettant l'accent sur l'IA.

« Les relations entre le Canada et l'Union européenne sont fondées sur des valeurs et des intérêts communs, une longue histoire d'étroite coopération et des liens profonds entre les peuples. Par l'entremise du Partenariat numérique, le Canada et l'Union européenne façonnent un avenir numérique qui sera avantageux pour les gens, fera croître l'économie et renforcera la confiance entre les pays. »

En 2023, le Canada et l'Union européenne ont établi le Partenariat numérique Canada-Union européenne dans le but de travailler ensemble dans des domaines clés comme l'intelligence artificielle, la sécurité de la connectivité internationale, la cybersécurité, les plateformes en ligne, les justificatifs numériques et les compétences numériques.

En juin 2025, le premier ministre du Canada Mark Carney a lancé le nouveau Partenariat stratégique UE-Canada pour l'avenir à Bruxelles en compagnie du président du Conseil européen António Costa et de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. Ce partenariat renforce les liens bilatéraux et fait avancer des priorités communes.

