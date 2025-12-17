OTTAWA, ON, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Dre Mary Jane Ireland, directrice exécutive de la Direction de la santé des animaux à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et vétérinaire en chef du Canada, et M. Gavin Hall, directeur général adjoint de la Veterinary Medicines Directorate (VMD) du Royaume‑Uni, ont fait la déclaration suivante :

« Nous sommes heureux d'annoncer que l'ACIA et la VMD ont officiellement signé un protocole d'entente visant à renforcer la collaboration entre le Canada et le Royaume-Uni en matière de surveillance réglementaire des produits biologiques à usage vétérinaire, y compris les vaccins pour animaux. Nous sommes d'avis que l'accès à des vaccins vétérinaires efficaces est essentiel non seulement pour protéger la santé animale, mais aussi pour protéger la santé publique, garantir notre approvisionnement alimentaire et renforcer la résilience économique.

Cet accord définit la manière dont le Canada et le Royaume-Uni collaboreront afin d'améliorer l'efficacité des processus d'évaluation et d'approbation préalables à la mise en marché des produits biologiques vétérinaires. En mettant en commun leurs connaissances et leurs données scientifiques, en discutant de leurs priorités communes et en étudiant la possibilité de mener des examens conjoints des produits biologiques vétérinaires, le Canada et le Royaume-Uni entendent réduire le chevauchement d'activités, alléger le fardeau imposé à l'industrie et faciliter l'accès aux produits importants.

Ces efforts contribueront à protéger la santé animale, à soutenir les agriculteurs et les propriétaires d'animaux de compagnie et à préserver la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Le protocole d'entente renforce notre détermination à travailler en collaboration, approfondit les relations étroites et productives entre nos deux organismes et consolide notre engagement commun envers la santé des animaux. »

