OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a conclu un accord de zonage avec les Philippines concernant la peste porcine africaine (PPA) dans le cadre des activités de préparation continue du Canada. Cet accord contribue à maintenir l'accès au marché philippin tout en permettant à l'ACIA de remplir son mandat de protection de la santé animale.

L'accord vise à permettre la poursuite des échanges commerciaux avec les zones non touchées par la PPA si la maladie venait à être détectée au Canada. Aux termes de celui-ci, les restrictions commerciales visant les porcs vivants, les produits de porc et autres produits connexes canadiens ne s'appliqueraient qu'à la zone touchée, plutôt qu'à l'ensemble du Canada.

Les Philippines représentent un marché important pour les exportations de porc canadien. En 2024, le Canada a exporté pour environ 279 millions de dollars de porc et de produits de porc aux Philippines.

Bien que le Canada soit indemne de la PPA, la maladie continue de se propager dans le monde. La PPA ne présente aucun risque pour la salubrité des aliments ou la santé humaine, mais il s'agit d'une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs. Une éclosion aurait de graves répercussions sur les porcs domestiques et sauvages, les producteurs de porc et l'économie en général du Canada.

La conclusion d'accords de zonage avant la détection de tout cas de PPA est un élément important des efforts de préparation du Canada. Le Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires commerciaux pour faciliter la poursuite des échanges commerciaux tout en protégeant la santé des animaux. Les Philippines sont un marché prioritaire dans le cadre de la Stratégie du Canada pour l'Indo-Pacifique. Cet accord témoigne de la collaboration technique entre les deux pays, collaboration qui a été confirmée l'été dernier lors de la rencontre entre le ministre de l'Agriculture et l'Agroalimentaire du Canada, Heath MacDonald, et le secrétaire à l'Agriculture des Philippines, Francisco Tiu Laurel fils, à Manille.

Jusqu'à maintenant, le Canada a conclu sept accords de zonage relatifs à la PPA, soit avec les États-Unis, l'Union européenne, Singapour, Hong Kong, le Vietnam, les Émirats arabes unis et les Philippines. Ensemble, ces marchés représentent près de 40 % de la valeur totale des exportations canadiennes de porc. Ces accords permettent par conséquent de réduire les répercussions de la PPA sur le commerce et de renforcer l'état de préparation global du Canada grâce à la collaboration internationale.

Citations

« La conclusion d'accords de zonage pour la PPA est un élément important des efforts de préparation du Canada. Ce travail contribue à maintenir la stabilité du marché pour les producteurs en cas de détection de la maladie au pays. Les Philippines sont un marché important dans la région indo-pacifique, et cet accord renforce notre coopération et appuie les efforts généraux du Canada pour assurer le maintien et la résilience des chaînes d'approvisionnement. »

-- Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Le travail accompli par les deux pays dans le cadre de cet accord permettra d'améliorer la sécurité alimentaire aux Philippines et d'adopter une approche scientifique pour résoudre ce problème, qui, nous l'espérons, n'aura jamais d'incidence sur les producteurs de porc du Canada. »

-- René Roy, président, Conseil canadien du porc

« Nous félicitons le ministre Heath MacDonald et les fonctionnaires canadiens qui ont permis la réalisation de cet accord, de même que les Philippines, qui ont veillé à ce que nos préparatifs et notre planification en cas de peste porcine africaine, si jamais celle-ci venait à être introduite au pays, répondent à leurs attentes. »

-- Stephen Heckbert, directeur exécutif, Conseil canadien du porc

Faits en bref

Le Canada est indemne de la peste porcine africaine. La PPA ne présente aucun risque pour la salubrité des aliments ou la santé humaine, mais il s'agit d'une maladie contagieuse et mortelle pour les porcs.

Les accords de zonage sont des ententes officielles entre le Canada et certains partenaires commerciaux qui décrivent la façon dont les échanges commerciaux avec les zones exemptes de la maladie seront gérés en cas de détection de la PPA.

Le Canada a conclu des accords de zonage pour la PPA avec les États-Unis, l'Union européenne, Singapour, Hong Kong, le Vietnam, les Émirats arabes unis et les Philippines. Les discussions se poursuivent avec d'autres partenaires commerciaux.

En 2024, le Canada a exporté pour environ 279 millions de dollars de porc et de produits de porc aux Philippines.

L'industrie porcine du Canada contribue à hauteur de plus de 24 milliards de dollars par année à l'économie canadienne et génère quelque 100 000 emplois.

Le Canada exporte près de 70 % de sa production de porc chaque année.

Liens connexes

Suivez l'ACIA sur les médias sociaux

Facebook : ACIACanada

X : @InspectionCanFR

YouTube : @ACIA

Instagram : @ACIA_Canada

LinkedIn : Agence canadienne d'inspection des aliments

Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]