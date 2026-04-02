QUÉBEC, le 2 avril 2026 /CNW/ - Après avoir confirmé il y a deux mois à peine la conclusion d'un protocole d'entente concernant le déploiement des fonds Maisons Canada, les gouvernements du Canada et du Québec ont confirmé aujourd'hui s'associer pour construire près de 865 nouveaux logements abordables partout au Québec. Cette collaboration s'accompagne d'un investissement global de 200 millions de dollars.

L'annonce en a été faite par l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et des Infrastructures et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, et Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine. Les partenaires ont profité de leur présence à Québec pour confirmer le financement de l'Îlot Saint-Vincent-de-Paul, l'un des premiers projets à être concrétisé dans le cadre de ce partenariat.

L'annonce comprend 14 projets de logements de transition et avec services de soutien, qui permettront de créer un peu plus de 390 logements supplémentaires pour les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir, les personnes ayant vécu de la violence conjugale, les personnes handicapées et celles qui ont des besoins complexes en matière de santé mentale.

La réalisation de ces projets repose sur un financement partagé entre les deux gouvernements. Pour soutenir la construction de ces logements, Maisons Canada fournira une contribution d'environ 65 millions de dollars pour les dépenses de capital, tandis que le Québec contribuera d'environ 65 millions de dollars supplémentaires. Le Québec fournira également un financement visant à soutenir les coûts d'exploitation nécessaires au maintien des services et travaillera avec des partenaires communautaires pour garantir la mise en œuvre de soutiens à long terme.

Il prévoit également quatre projets de logements abordables, qui permettront de créer près de 475 logements grâce à des contributions égales de près de 35 millions de dollars du gouvernement fédéral du gouvernement du Québec.

Citations:

« L'annonce d'aujourd'hui reflète ce que les Canadiens attendent de nous : des progrès réels, réalisés rapidement. En collaborant avec le Québec et des partenaires communautaires, nous accélérons la construction de logements abordables, ainsi que celle de logements de transition et avec services de soutien pour les personnes qui en ont le plus besoin. Ces investissements permettront à des centaines de Québécois de disposer d'un logement sûr et stable, tout en aidant les collectivités à faire face aux pressions immobilières auxquelles elles sont actuellement confrontées. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

" Le Québec tient à ce que l'accélération de la construction de logements sociaux et abordables sur son territoire se poursuive. L'annonce d'aujourd'hui prouve que nous sommes capables de faire preuve d'agilité et de diligence pour donner suite à des projets sans compromettre notre droit de regard dans un champ de compétence qui nous appartient. Un peu plus de deux mois après un accord sur un mécanisme de sélection des projets, nous voilà en mesure de confirmer la mise en œuvre de la construction de 865 logements pour des clientèles ayant des besoins variés. Je suis très fière de notre capacité à déployer rapidement ces investissements sur le terrain pour le bénéfice des ménages québécois. »

-- Caroline Proulx, ministre responsable de l'Habitation et ministre responsable de la Condition féminine

« C'est un moment de grande fierté pour notre communauté. Grâce au leadership du gouvernement du Canada et à son partenariat avec le gouvernement du Québec et la ville de Québec, le projet de l'Îlot Saint-Vincent-de-Paul est l'un des tout premiers de Maisons Canada à se concrétiser au pays. Après une attente de près de quatre décennies, ce site stratégique situé aux portes du Vieux-Québec, joyau de l'UNESCO, ne sera plus un espace vacant, mais un milieu de vie dynamique et inclusif pour les résidents de Saint-Jean-Baptiste. Merci et bravo à tous les citoyens et les groupes citoyens qui se sont mobilisés pour ce succès au cours des années!

-- L'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec-Centre

« Nous assistons, aujourd'hui, à un moment d'histoire. Le projet de l'Îlot Saint-Vincent-de-Paul permettra de ramener de la vie sur un site vacant depuis près de 40 ans. C'est une grande victoire pour les citoyennes et les citoyens de Saint-Jean-Baptiste qui revendiquaient depuis des décennies que ce site soit redonné à la communauté. Et c'est aussi un geste de plus qui témoigne de notre engagement à autoriser la mise en chantier de 500 logements sociaux chaque année. »

-- Bruno Marchand, maire de Québec

« Maisons Canada a été créé pour financer et bâtir et industrialiser des logements abordables à grande échelle. Ce partenariat avec le Québec démontre ce qu'il est possible de réaliser lorsque les gouvernements fédéral et provincial s'alignent avec les organisations communautaires autour d'un engagement commun à loger les personnes les plus vulnérables. Ensemble, nous soutenons des projets qui fourniront des logements sûrs et stables aux personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et à ceux qui ont des besoins complexes. C'est le type de collaboration pour lequel notre mandat a été conçu. »

-- Ana Bailão, présidente-directrice générale de Maisons Canada

« La Société d'habitation du Québec est fière de jouer un rôle important dans la mise en œuvre des moyens mis en place par les gouvernements pour augmenter l'offre de logements sociaux et abordables au Québec. Nous allons déployer les efforts requis pour que ces investissements se traduisent rapidement en nouveaux logements prêts à être occupés par des ménages dans le besoin. »

-- Jean Martel, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Grâce à l'écoute des citoyens, à une vision partagée et à l'appui essentiel de nos partenaires, le projet Patrotôt devient réalité. Il offrira un milieu de vie digne et inclusif, au cœur historique de la ville. Depuis sa création, La Bouée joue un rôle moteur dans la création de milieux de vie humains et durables. Patrotôt en est une magnifique expression. »

-- Robert Verret, président de La Bouée

Faits en bref

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada qui se consacre au financement et à la construction de logements abordables à grande échelle.

En janvier 2026, le Canada et le Québec ont signé un protocole d'entente visant à établir les principes de la collaboration pour le déploiement de Maisons Canada au Québec. Dans le cadre de cette entente, les deux gouvernements ont créé une Table de collaboration conjointe afin de coordonner le financement, de simplifier les processus d'approbation et d'harmoniser davantage le travail des partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires.

Les projets de logements abordables annoncés aujourd'hui qui seront réalisés dans le cadre du Programme d'habitation abordable Québec (PHAQ) bénéficient d'un financement fédéral par l'entremise de Maisons Canada. Ces projets s'inscrivent dans les engagements prévus à l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) et des nouveaux investissements équivalents annoncés par Québec lors de ses mises à jour économiques de 2023 et 2024.

L'Îlot Saint-Vincent-de-Paul, situé au sommet de la côte d'Abraham à Québec, est le premier projet confirmé dans le cadre de ce partenariat. Le projet représente un investissement total estimé à 55,7 millions de dollars, et est rendu possible grâce à la contribution de plusieurs partenaires fédéraux, provinciaux, municipaux et communautaires.

C'est La Bouée Société Acheteuse de Préservation et de Développement de l'Habitat Communautaire qui coordonnera la réalisation du projet Îlot Saint-Vincent-de-Paul. La Bouée a aussi reçu le statut de développeur qualifié de la part de la SHQ. Ce statut est une certification qui s'accompagne d'un allègement administratif important lors d'une demande d'aide financière pour la construction de logements abordables.

Le 5 février 2026, le gouvernement du Canada a présenté la Loi sur Maisons Canada , une mesure législative visant à faire de Maisons Canada une société d'État.

, une mesure législative visant à faire de Maisons Canada une société d'État. Le financement fédéral est subordonné à la signature d'ententes de contribution avec les promoteurs, et le financement du Québec sera versé conformément aux processus d'approbation habituels.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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