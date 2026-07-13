Le Canada et le Québec renforcent leur partenariat pour améliorer la santé mentale des jeunes

MONTRÉAL, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Partout au Canada, les jeunes sont confrontés à des difficultés liées à leur santé mentale. Un accès rapide à des services et des soutiens au sein de leur communauté peut contribuer à améliorer de manière durable et significative la santé mentale des jeunes et de leurs familles.

Aujourd'hui, l'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance du Québec, ont annoncé une nouvelle entente qui permettra à la province de Québec de bénéficier d'une enveloppe de 70,8 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Fonds pour la santé mentale des jeunes.

Cet investissement aidera le Québec à renforcer les réseaux des Services intégrés pour les jeunes (SIJ). Il vise à améliorer un accès équitable à des soins de santé globale, tant physiques que psychologiques, afin de mieux répondre aux besoins des jeunes et de favoriser leur bien-être. Grâce à ce soutien, davantage de jeunes confrontés à des difficultés de santé physique ou mentale pourront obtenir les services dont ils ont besoin. Ces jeunes, souvent moins bien desservis, font face à des obstacles disproportionnés pour accéder à des soins de qualité.

Ce financement permettra entre autres d'étendre le modèle québécois « Aire ouverte ». Les jeunes auront ainsi accès à une gamme de services regroupés en un seul lieu, notamment un accompagnement en matière de santé mentale et de consommation de substances, des services de santé physique et sexuelle, un soutien par les pairs pour les jeunes et leurs familles, ainsi que des services sociaux. Créé en 2018, le modèle québécois « Aire Ouverte » (SIJ) offre des services complets, y compris des services de santé mentale, aux jeunes âgés de 12 à 25 ans, de manière gratuite et confidentielle.

Le gouvernement du Canada, en collaboration avec le gouvernement du Québec, reste déterminé à soutenir la santé mentale des jeunes partout au pays, en leur offrant un accès rapide aux services et aux mesures de soutien au sein de leurs communautés.

Citations

« Les soins de santé mentale donnent de meilleurs résultats lorsqu'ils sont adaptés de façon personnalisée aux besoins et à la réalité des jeunes. Dans cette optique, en collaboration avec le gouvernement du Québec, nous élargissons l'accès aux services de santé physique et mentale ainsi qu'au soutien en santé mentale en milieu communautaire afin que chaque jeune puisse recevoir les soins dont il a besoin. »

L'honorable Marjorie Michel

Ministre de la Santé

« Je me réjouis que les jeunes soient au cœur de l'initiative des discussions intergouvernementales,aires ouvertes, des espaces conçus par et pour les jeunes, tout particulièrement pour favoriser leur accès aux services de santé mentale. Ça a toujours été une priorité pour nous, et cela devient encore plus important dans le contexte actuel, où les besoins sont de plus en plus criants, avec des enjeux bien réels qui affectent toutes les facettes de leur vie quotidienne. Cet appui fédéral est donc le bienvenu. »

Lionel Carmant

Ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance

Faits en bref

En 2022, un jeune sur quatre au Canada avait reçu un diagnostic de trouble de santé mentale (Enquête sur la santé mentale et l'accès aux soins 2022, analyse de Santé Canada).

Le Fonds pour la santé mentale des jeunes, lancé en novembre 2024, représente le plus important investissement du Canada dans la santé mentale des jeunes, avec 500 millions de dollars sur cinq ans. Il soutient des initiatives communautaires à travers le pays qui facilitent l'accès des jeunes aux services de santé mentale au sein de leur communauté.

À ce jour, le gouvernement du Canada a investi dans 30 initiatives par l'intermédiaire du Fonds pour la santé mentale des jeunes.

Le gouvernement du Canada reconnaît la loi québécoise M-30, en vigueur depuis longtemps, intitulée Loi sur le ministère du Conseil exécutif, adoptée en 1974. Afin de soutenir les priorités communes en matière de santé mentale des jeunes, le Canada a conclu cette entente de contribution avec le Québec pour soutenir la santé mentale des jeunes et l'accès aux soins en milieu communautaire dans la province.

Liens connexes

SOURCE Santé Canada (SC)

Contacts: Relations avec les médias, Agence de la santé publique du Canada, 613-957-2983, [email protected]; Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]