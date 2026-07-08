Avis public - Deux lots d'Omnitrope, une hormone de croissance humaine injectable, ont fait l'objet d'un rappel en raison de cartouches fissurées

Produit : Omnitrope (5 mg/1,5 mL somatropine)

Omnitrope (5 mg/1,5 mL somatropine) Problème : Produits de santé -- Qualité du produit

Produits de santé -- Qualité du produit Ce que vous devriez faire : N'utilisez pas le produit faisant l'objet du rappel. Rapportez-le à votre pharmacie afin qu'il soit remplacé et éliminé de manière appropriée. Si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous présentez des symptômes inhabituels, des effets secondaires ou si vous avez des inquiétudes concernant votre santé, consultez un professionnel de la santé.

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Produits visés

Produit DIN Lot UPC Expiration Omnitrope (5 mg/1,5 mL somatropine)

- Boîte de 1 cartouche 02325063 PR7350 057513215742 2027-04-30 Omnitrope (5 mg/1,5 mL somatropine)

- Boîte de 5 cartouches 02325063 PR7351 057513215759 2027-04-30

Problème

Sandoz Canada Inc. procède au rappel de deux lots d'Omnitrope 5 mg/1,5 ml de somatropine après avoir reçu des plaintes concernant des cartouches en verre fissurées et présentant des fuites. Des cartouches fissurées ou présentant des fuites peuvent entraîner une contamination et une infection, ainsi qu'une administration de doses inférieures à celles prévues.

Omnitrope est un médicament délivré sur ordonnance qui contient de la somatropine, une hormone de croissance humaine administrée par injection sous-cutanée (sous la peau). Omnitrope est utilisé pour traiter les adultes et les enfants présentant un déficit en hormone de croissance, ainsi que pour traiter les enfants qui n'ont pas atteint ou maintenu une croissance normale à l'âge de deux ans, ou qui sont atteints du syndrome de Turner.

L'injection sous-cutanée d'Omnitrope contaminé peut entraîner une infection locale ou systémique (c'est-à-dire près du site d'injection ou dans tout le corps). Des particules de verre peuvent provoquer une irritation locale des tissus et entraîner des infections locales ou des abcès (kystes remplis de pus). L'administration de doses plus faibles d'Omnitrope sur une longue période (plusieurs semaines) peut également réduire son efficacité.

Santé Canada surveille le rappel et l'enquête menés par la compagnie, y compris la mise en œuvre des mesures correctives et préventives visant à empêcher que ce problème ne se reproduise, et informera la population si de nouveaux risques sont identifiés.

Ce que vous devriez faire

Si vous possédez un produit faisant l'objet d'un rappel, ne l'utilisez pas. Communiquez immédiatement avec votre pharmacie pour obtenir un produit de remplacement. Rapportez le produit rappelé à votre pharmacie afin qu'il soit éliminé de manière appropriée.

Si vous ou votre enfant avez utilisé ce produit et que vous présentez des symptômes inhabituels (par exemple, rougeur persistante, gonflement et/ou douleur au site d'injection, fièvre) ou si vous avez d'autres préoccupations concernant votre santé, consultez un professionnel de la santé.

Communiquez avec Sandoz Canada Inc. en composant le numéro gratuit 1-800-343-8839 si vous avez des questions concernant ce rappel.

Signalez tout effet secondaire ou toute plainte liés à un produit de santé à Santé Canada.

Renseignements additionnels

Portée du rappel : Détaillants

Avis/type de rappel : Avis public

Catégorie : Produits de santé -- Biologique ou vaccin

Publié par : Santé Canada

Distribution : Nationale

Classe de rappel : Type I

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Santé Canada, (613) 957-2983, [email protected]; Renseignements au public : (613) 957-2991, 1-866 225-0709, [email protected]