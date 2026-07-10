Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce en faveur de la santé mentale des jeunes au Québec

MONTRÉAL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé, et Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux et de la Lutte contre l'itinérance du Québec, tiendront une conférence de presse pour annoncer un meilleur accès aux soins de santé mentale pour les jeunes au Québec.

Il y aura un point de presse immédiatement après l'annonce.

Les membres des médias sont invités à participer à la tournée pour filmer des séquences B-Roll après l'événement.

Date

13 juillet 2026

Heure

11 h 00 (HE)

Lieu

L'événement aura lieu en personne à l'adresse suivante :

Aire Ouverte Montréal-Nord-Lacordaire

12415, boulevard Lacordaire

Montréal-Nord (Québec) H1G 4L5

Les médias peuvent également se joindre par Zoom :

https://hc-sc-gc-ca.zoom.us/j/61223023666

Code d'accès : 260713

Veuillez vous identifier (prénom et nom) et indiquer votre média lorsque vous vous joindrez à l'événement.

X : @GouvCanSante

Facebook : Canadiens en santé

SOURCE Santé Canada (SC)

Renseignements aux médias : Alexandre Bergeron, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Santé, [email protected]; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]