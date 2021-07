Le Canada et le Québec investissent dans 176 projets d'infrastructure visant à améliorer les installations des établissements d'enseignement supérieur du Québec

QUÉBEC, le 8 juill. 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec investissent dans 176 projets d'infrastructure visant à améliorer les installations de nombreux établissements d'enseignement supérieur au Québec, y compris des cégeps, des collèges privés, des universités et des écoles spécialisées. Ces projets permettront d'accroître la durabilité et l'éco-efficience des installations en plus de veiller au bien-être de la clientèle de ces établissements.

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités, et Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur, annoncent le financement de 176 projets d'infrastructure représentant un investissement conjoint de plus de 220 M$. Le gouvernement du Canada y investit plus de 144,3 millions de dollars grâce au nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y contribue également pour plus de 75,7 millions de dollars.

Les projets financés visent le maintien en bon état des bâtiments. Plusieurs d'entre eux ont pour but de remplacer ou de mettre aux normes les systèmes électriques, de ventilation, de conditionnement de l'air et de chauffage des établissements. Les installations sportives de plusieurs cégeps et universités feront aussi l'objet de travaux de réfection afin de rendre la pratique de l'activité physique plus sécuritaire.

Le gouvernement du Canada a réalloué des sommes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada afin d'introduire le volet Résilience à la COVID-19. Ce volet temporaire vise à faciliter et accélérer le financement de projets permettant de soutenir les efforts en réponse à la pandémie et prévoit une part de financement fédéral plus élevée que les autres volets du programme, un nombre accru de catégories de projets exceptionnellement admissibles et un processus d'approbation du financement accéléré, pour les projets sélectionnés par le Québec.

Les gouvernements du Canada et du Québec continuent à travailler ensemble pour assurer le bien-être des collectivités du Québec grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures qui permettent d'améliorer la qualité de vie et la résilience des collectivités tout en stimulant la création d'emploi et l'économie.

« Pour remédier aux effets de la pandémie et assurer le bien-être de notre relève à long terme, il nous faut des investissements immédiats, particulièrement dans nos cégeps et nos universités. Je suis fière d'annoncer aujourd'hui un financement fédéral de 144,3 millions de dollars qui permettra d'améliorer et de mettre à niveau les installations de plus d'une centaine d'établissements d'enseignement supérieur au Québec. Cela représente un investissement fédéral jusqu'à 80 pour cent des coûts admissibles de la majorité des projets. Le plan d'infrastructure du Canada permet d'investir dans des milliers de projets, de créer des emplois partout au pays et de bâtir des collectivités plus propres et plus inclusives. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre fédérale de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'enseignement supérieur est une priorité pour notre gouvernement et il jouera un rôle essentiel dans la relance économique. Je suis très fière de ces investissements importants, dont 75,7 millions de dollars proviennent du gouvernement du Québec, pour aider les cégeps et les universités à mettre aux normes leurs bâtiments. Nous devons offrir un environnement sain et sécuritaire pour les étudiants et je tiens à souligner nos efforts conjoints pour l'amélioration des installations et des établissements d'enseignement supérieur. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

Faits en bref

Pour appuyer les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie, un volet Résilience à la COVID-19 a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et 33 milliards de dollars de ce programme y ont été réalloués, à l'échelle canadienne, afin de financer des infrastructures résilientes aux pandémies. Certains volets existants du programme ont également été adaptés afin d'y ajouter d'autres catégories de projets admissibles.

Sous le volet Résilience à la COVID-19, la contribution fédérale maximale est de 80 % des coûts admissibles pour les projets relevant de la province, des municipalités et des organismes à but non lucratif, et de 100 % pour les projets relevant des bénéficiaires autochtones.

Au Québec, le financement des projets de résilience à la COVID-19 s'ajoute aux quelque 6,8 milliards de dollars qui ont déjà été investis dans plus de 1300 projets d'infrastructure sous le plan Investir dans le Canada.

Dans le cadre du dernier budget, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de plus de 6,4 milliards de dollars pour les 10 prochaines années pour des projets de maintien et de bonification du parc d'infrastructures des réseaux de l'Enseignement supérieur.

Document d'information

Le Canada et le Québec investissent dans 176 projets d'infrastructure pour améliorer les installations des établissements d'enseignement supérieur dans la province

Un financement conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec est alloué à 176 projets d'infrastructure dans les établissements d'enseignement supérieur de la province.

Le gouvernement du Canada y investit 144,3 millions de dollars grâce au nouveau volet Résilience à la COVID-19 du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Il s'agit d'un volet temporaire, permettant exceptionnellement le financement de nouvelles catégories de projets. Le gouvernement du Québec contribue 75,7 millions de dollars aux projets.

Région administrative Nombre de projets Contribution fédérale Contribution provinciale Abitibi-Témiscamingue 3 1 880 700 $ 1 489 275 $ Bas-Saint-Laurent 6 5 927 800 $ 4 149 620 $ Capitale-Nationale 24 20 959 454 $ 9 769 868 $ Centre-du-Québec 4 1 688 500 $ 537 571 $ Chaudière-Appalaches 6 2 620 600 $ 1 380 316 $ Côte-Nord 6 891 800 $ 871 715 $ Estrie 11 9 459 498 $ 5 890 759 $ Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 2 1 091 900 $ 2 460 302 $ Lanaudière 5 2 017 336 $ 799 421 $ Laurentides 6 2 951 700 $ 1 063 251 $ Laval 1 2 035 774 $ 6 249 369 $ Mauricie 7 5 789 900 $ 1 504 906 $ Montérégie 11 7 182 377 $ 5 482 221 $ Montréal 68 71 266 735 $ 29 999 977 $ Outaouais 8 2 980 060 $ 744 959 $ Saguenay-Lac-Saint-Jean 8 5 555 866 $ 3 264 994 $

