Le Canada et le Québec concluent un accord visant le rétablissement et la protection du caribou

QUÉBEC, le 30 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, l'honorable Julie Dabrusin, et la ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, madame Pascale Déry, ont annoncé la conclusion d'un accord visant le rétablissement et la protection du caribou au Québec. Cette entente s'accompagne d'un financement de 25 millions de dollars sur cinq ans de la part du gouvernement du Canada.

Ces sommes s'ajouteront aux investissements du gouvernement du Québec totalisant 59,5 millions de dollars pour les années 2024-2028 en appui au déploiement de mesures de conservation.

Le caribou est une espèce d'importance écologique et culturelle au pays, qui est au cœur de l'identité et de la culture des peuples autochtones, et à laquelle la population a un fort attachement. Le Canada et le Québec entendent consulter et impliquer les communautés autochtones du Québec dans la mise en œuvre des mesures pour le rétablissement de l'espèce, lesquelles portent notamment sur :

la gestion de l'habitat, notamment la protection de l'habitat contre les perturbations naturelles, la restauration de l'habitat et la désignation d'aires protégées ou conservées;

notamment la protection de l'habitat contre les perturbations naturelles, la restauration de l'habitat et la désignation d'aires protégées ou conservées; la gestion des populations , notamment la gestion et l'entretien des enclos de maternité et de conservation existants, l'aménagement d'infrastructures, ainsi que le suivi et la gestion des prédateurs;

, notamment la gestion et l'entretien des enclos de maternité et de conservation existants, l'aménagement d'infrastructures, ainsi que le suivi et la gestion des prédateurs; la participation des communautés autochtones à la connaissance de l'espèce, notamment le suivi des populations et des mesures de gestion des populations, la mise en œuvre de mesures de gestion de l'habitat, des projets d'acquisition de connaissances, le développement et la diffusion d'outils de sensibilisation, et des ateliers d'échange de connaissances.

Par ailleurs, le gouvernement du Canada s'est également engagé à verser 15 millions de dollars sur cinq ans aux communautés autochtones du Québec pour des mesures visant le rétablissement du caribou ou de son habitat au Québec.

Le Québec compte 17 populations de caribous réparties en trois écotypes - forestiers, migrateurs et montagnards - et poursuit activement l'acquisition de connaissances afin de mieux les protéger. Parallèlement, le gouvernement du Québec a mis en œuvre un ensemble de mesures concrètes, dont la mise en captivité des populations les plus vulnérables, permettant de freiner leur déclin et même d'observer une croissance dans certains cas, notamment à Charlevoix et en Gaspésie, où les effectifs sont en hausse.

À ces actions s'ajoutent la création et la protection de nombreuses aires protégées partout au Québec, contribuant ainsi à la préservation des populations de caribous et de leurs habitats.

Citations :

« Nous croyons que la collaboration est la clé pour obtenir des résultats durables pour le caribou. Avec cet accord, le gouvernement du Canada soutient les actions qui seront mises en place par le Québec pour le rétablissement et la protection de l'espèce sur son territoire. C'est ensemble, en collaboration avec les peuples autochtones, que nous pourrons assurer la survie de cette espèce emblématique. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Le caribou occupe une place importante dans le patrimoine naturel du Québec et du Canada, ainsi que dans la culture et les traditions des peuples autochtones. En collaborant avec le gouvernement du Québec et les peuples autochtones, nous participons au rétablissement et à la protection de cette espèce emblématique au bénéfice des générations actuelles et futures. Cet accord témoigne de notre volonté commune d'agir, tout en faisant progresser les objectifs d'Une force de la nature : la stratégie du Canada pour protéger la nature et en contribuant à freiner la perte de biodiversité. »

- L'honorable Nathalie Provost, secrétaire d'État (Nature)

« Grâce à cette nouvelle entente, nous franchissons une étape importante dans nos efforts pour protéger et restaurer les populations de caribous. Au cours des dernières années, notre gouvernement a mis en place plusieurs mesures visant à assurer le suivi et la protection de cette espèce ainsi que de son habitat. D'ailleurs, le programme de suivi à long terme des caribous forestiers et des caribous montagnards de la Gaspésie figure parmi les plus complets au pays. »

- Pascale Déry, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

« Cette entente démontre qu'il est possible de faire avancer des priorités communes lorsque les gouvernements travaillent ensemble dans le respect des responsabilités de chacun. Le Québec dispose de l'expertise, des outils et des connaissances nécessaires pour assurer la protection du caribou sur son territoire. L'appui du gouvernement fédéral permettra de renforcer les mesures déjà mises en œuvre par le Québec et de soutenir la participation essentielle des communautés autochtones. C'est une collaboration concrète, au bénéfice de la biodiversité et des générations futures. »

- Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable des Relations canadiennes

Faits saillants

L'accord conclu entre le Canada et le Québec cible tous les écotypes : le caribou boréal (aussi appelé forestier), le caribou montagnard de la Gaspésie et le caribou migrateur.

Le Québec compte environ 15 % de la population de caribous boréaux au Canada.

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