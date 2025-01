MONTRÉAL, le 29 janv. 2025 /CNW/ - Face à des feux de forêt dont la fréquence et la gravité augmentent au Canada, ce qui a des répercussions sur notre santé, notre économie, nos collectivités et notre faune, les gouvernements du Canada et du Québec soutiennent leurs citoyens dont la vie ou les moyens de subsistance sont menacés.

L'honorable Jonathan Wilkinson et monsieur François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, ont annoncé aujourd'hui un investissement commun de 64 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC) du gouvernement du Canada.

Cet investissement conjoint soutient les efforts du Québec pour l'achat d'équipement de lutte contre les feux de forêt tels que des véhicules, des drones et du matériel de télécommunications. En achetant et améliorant l'équipement et en embauchant et formant plus de personnel, le Québec sera mieux préparé à intervenir en cas de feu de forêt et à fournir du soutien lorsque des feux font rage dans d'autres régions au pays.

En collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés à l'international, le gouvernement fédéral soutient la lutte contre les feux de forêt partout au Canada.

Citations

« Le gouvernement du Canada offre aux provinces, aux territoires et à divers partenaires le soutien dont ils ont besoin pour lutter contre les feux de forêt. L'annonce faite aujourd'hui avec le Québec témoigne de notre volonté de travailler en collaboration à l'heure où nous nous préparons à combattre des incendies toujours plus graves. En octroyant rapidement des fonds pour le recrutement de personnel et l'acquisition d'outils et de véhicules de lutte contre les feux de forêt, nous aidons les collectivités à se préparer aux défis futurs. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les collectivités du Québec sont fortement touchées par les phénomènes météorologiques extrêmes, qui empirent sous l'effet des changements climatiques. Nous avons tous constaté les dévastations coûteuses qu'ont semées sur leur passage les feux de forêt des dernières années, bouleversant de nombreuses vies. Par les importants investissements fédéraux annoncés aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que les pompiers du Québec disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin pour protéger les populations. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada

« La saison des feux de forêt en 2023 a été marquante pour les Québécois. Nous avons d'ailleurs investi des sommes importantes au cours des dernières années, notamment dans le dernier budget du Québec, pour acquérir des équipements, renforcer les capacités sur le terrain et en formation. Ce financement nous permettra de bonifier nos investissements passés et ainsi mieux protéger les communautés vivant à proximité des territoires touchés. »

François Bonnardel

Ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

Faits en bref

Le gouvernement du Canada et le Québec versent chacun 32 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC.

et le Québec versent chacun 32 millions de dollars sur trois ans dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC. Lancé en 2022, le Fonds d'équipement de CGFFCC vise à soutenir les services de lutte incendie des provinces et territoires et à investir de façon proactive dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux de forêt au Canada en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle) afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt.

en facilitant l'achat d'équipement spécialisé (p. ex. des camions pour les pompiers et de l'équipement de protection individuelle) afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt. Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC de Ressources naturelles Canada , les provinces et les territoires doivent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du Canada dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes et matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation.

, les provinces et les territoires doivent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, mises à niveau avioniques [pièces], tuyaux, pompes et matériel de communication amélioré) et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation. Consultez Canada.ca/feuxdeforêt pour obtenir la liste complète des liens vers diverses aides fédérales offertes aux particuliers touchés par des feux de forêt.

Le gouvernement du Québec a prévu une somme de 128 millions de dollars sur cinq ans pour des mesures permettant de protéger l'environnement et de s'adapter aux changements climatiques. Des actions sont notamment en préparation pour faire face à la hausse des sinistres majeurs et pour accroître la capacité de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) à combattre les feux de forêt.

Les sommes allouées ont permis à la SOPFEU d'effectuer l'ajout de ressources humaines (93 ressources supplémentaires, dont 50 pompiers forestiers), l'acquisition d'équipements (de suppression, de télécommunication et d'informatique), des travaux en infrastructures mobiles (ajout ou rehaussement de bases terrestres mobiles, remorques adaptées).

