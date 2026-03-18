LIMA, Pérou, le 18 mars 2026 /CNW/ - À l'heure où la demande pour les matériaux essentiels à la défense, à la fabrication de pointe et aux technologies propres s'accélère, il n'a jamais été aussi important de collaborer avec nos alliés afin de bâtir des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques sûres, diversifiées et résilientes. Depuis l'été 2025, le gouvernement du Canada a conclu 21 cadres bilatéraux de collaboration dans les domaines de l'exploitation minière et des minéraux critiques avec des partenaires internationaux et a chapeauté la création de l'Alliance sur la production de minéraux critiques du G7, ce qui a permis de mobiliser 18,5 milliards de dollars en capitaux pour des projets miniers en moins de six mois.

Dans le cadre de ces efforts, l'ambassadeur du Canada au Pérou, Jean-Dominique Ieraci, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, et le ministre péruvien de l'Énergie et des Mines, Angelo Victorino Alfaro Lombardi, ont signé aujourd'hui un protocole d'entente visant à faire progresser la coopération en matière de minéraux critiques et d'exploitation minière durable.

Cette entente vise à faire progresser les investissements bilatéraux, à promouvoir des solutions technologiques en matière de traçabilité et de décarbonation, à améliorer les cadres réglementaires et de gouvernance, à promouvoir les meilleures pratiques environnementales et sociales et à constituer une main-d'œuvre qualifiée et diversifiée. L'entente renforce le rôle du Canada en tant qu'investisseur étranger majeur dans le secteur minier et stimule nos exportations d'équipements, de technologies et de services miniers vers le Pérou, créant ainsi de nouveaux débouchés pour l'industrie minière canadienne.

Cette entente témoigne de la réputation du Canada en tant que lieu d'affaires fiable, destination de premier plan pour les investissements et allié de confiance dans les secteurs minier et de la transformation. En mettant en place des chaînes d'approvisionnement avec ses alliés, en coordonnant les investissements et en harmonisant les normes, le Canada s'assure que les matériaux essentiels aux économies modernes et à la sécurité nationale demeurent accessibles, durables et sûrs.

Citations

« Ce protocole d'entente témoigne de la vigueur des relations commerciales entre le Canada et le Pérou et réaffirme notre engagement commun à renforcer la coopération dans le secteur minier. Ensemble, nous encourageons l'innovation, favorisons le développement responsable des ressources et formons la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour un avenir sobre en carbone. »

Jean-Dominique Ieraci

Ambassadeur du Canada au Pérou

« Le Canada possède ce que le monde recherche, et nos importants gisements minéraux ainsi que notre savoir-faire dans le secteur minier n'y font pas exception. C'est pourquoi, dans le cadre de nos efforts visant à doubler le commerce avec des pays autres que les États-Unis, à stimuler la croissance économique au pays et à tisser de nouvelles relations internationales en matière de commerce et d'investissement, nous signons divers accords, dont ce protocole d'entente avec le Pérou. Le Pérou est notre deuxième plus important partenaire de commerce bilatéral de marchandises en Amérique du Sud et en Amérique centrale, et un pays où les actifs miniers canadiens totalisent plus de 11 milliards de dollars, et je me réjouis à la perspective de continuer à solidifier notre relation minière avec nos alliés au Pérou. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles



Faits en bref

Le Canada est le deuxième plus grand investisseur dans le secteur minier du Pérou, avec environ 11,2 milliards de dollars d'actifs détenus par 67 sociétés canadiennes d'exploration et d'exploitation minière.

En octobre 2025, l'Accélérateur de commercialisation d'innovation minière (ACIM) du Canada a organisé le Sommet sur l'innovation minière Canada-Pérou, qui réunissait des chefs de file de l'industrie et des représentants gouvernementaux afin de renforcer la collaboration bilatérale. Le Sommet a porté sur la stimulation de l'innovation, l'expansion des échanges commerciaux et des possibilités d'investissement, ainsi que la promotion d'un développement durable des ressources, conformément à la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]