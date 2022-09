Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Pour un soutien émotionnel immédiat, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien à la santé à long terme vous sont également offerts, notamment des services de consultation en santé mentale, de soutien émotionnel communautaire et de soutien culturel. De l'assistance monétaire au transport est aussi offerte pour rendre visite à des Aînés ou à des guérisseurs traditionnels.

MASSET, BC, le 4 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le conseiller en chef de Old Massett Village, Donald Edgars, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont lancé le projet iit'l gudaad - We Remember Haida Heritage Plaza. Le gouvernement du Canada fournit 500 000 $ pour la construction du monument commémoratif par l'entremise du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones (PECCA).

L'iit'l gudaad - We Remember Haida Heritage Plaza rendra hommage au peuple haïda et à son histoire, son art et sa langue, et servira de point de rassemblement pour les générations à venir. Le site offrira un espace de guérison et un endroit où honorer les personnes décédées. Cet espace accueillera également des ateliers et des rassemblements axés sur l'inclusion et la revitalisation du mode de vie traditionnel des Haïda. Les principes haïda, notamment le respect des filles, des femmes et des personnes 2ELGBTQQIA+, seront pris en compte pour la conception du site. Les personnes 2ELGBTQQIA+ citoyennes de la Nation haïda sont appréciées pour leur capacité à voir des choses de façon différents. Historiquement, elles ont occupé des postes respectés dans la communauté.

Des investissements dans les espaces culturels sont essentiels pour mettre fin aux causes fondamentales de la violence envers les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones et pour répondre à l'appel à la justice 2.3. Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec les partenaires autochtones pour créer de tels espaces, comme le projet iit'l gudaad - We Remember Haida Heritage Plaza. Ce projet, financé dans le cadre du PECCA, s'inscrit dans le cadre de l'initiative Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, qui est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Ce programme transformateur aidera également les Autochtones à revendiquer leur identité dans le cadre de leur cheminement vers l'autodétermination, ce qui constitue une étape cruciale pour faire progresser la réconciliation et établir des relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

« L'une des principales lois de la Nation haïda est Yahguudang, qui signifie le respect de toutes les choses : la terre, l'eau et l'air, le surnaturel, nos ancêtres et les autres. Ce n'est que lorsque nous montrons un tel respect que nous pouvons être nous-mêmes dignes de respect. Notre société est matrilinéaire. Les membres de notre communauté qui sont 2ELGBTQQIA+ ont occupé des positions respectées dans notre communauté depuis la période pré-contact. En créant plus d'espace pour l'affichage public des valeurs haïdas, nous verrons Yahguudang s'étendre et, par ce biais, la création d'un respect accru pour nos membres hautement estimés, les femmes et la communauté 2ELGBTQQIA+.

L'honorable Marc Miller, au nom du gouvernement canadien, a fait de grands progrès dans la poursuite de la réconciliation en se joignant à nos efforts pour créer des communautés haïdas inclusives, pour renforcer et protéger notre culture et notre langue, et pour commémorer les personnes disparues à cause des pratiques coloniales. »

Conseiller en chef, Donald Edgars

Old Massett Village Council

« Avec la construction de l'iit'l gudaad - We Remember Haida Heritage Plaza, les citoyens haïda raconteront leur histoire dans leur propre langue en utilisant des symboles et des monuments qui sont importants à leurs yeux. Je suis honoré de m'associer à la communauté de Old Massett Village dans le cadre de ce projet où les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ haïda d'aujourd'hui, de demain et des générations à venir disposeront d'un espace sûr pour renouer avec leur histoire. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref - Voie fédérale

Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Dans le Budget de 2021, on prévoyait 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, qui est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, et qui répond à l'appel à la justice 2.3, qui demande à tous les gouvernements d'accorder la priorité à un accès sûr et significatif aux cultures et aux langues au profit des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones, afin de restaurer, de réclamer et de revitaliser leur identité.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivantes;



les représentants des organisations communautaires des Premières Nations, des Inuit, des Métis et des Autochtones;



les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



les dirigeants autochtones en milieu urbain et 2ELGBTQQIA+.

