APEX, NU, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Tous les enfants méritent le meilleur départ possible dans la vie, où qu'ils vivent au Canada. Il faut pour cela s'assurer de donner accès aux familles à des services d'apprentissage et de garde de grande qualité, qui soient adaptés à la culture des enfants et abordables.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds, s'est jointe au premier ministre du Nunavut, l'honorable P.J. Akeeagok, et à la ministre de l'Éducation du Nunavut, l'honorable Pamela Hakongak Gross, pour souligner l'ouverture officielle de l'unique service de garde d'enfants inuktitut d'Iqaluit, Tumikuluit Saipaaqivik, déménagé et agrandi.

Ce projet a reçu un financement fédéral de 1,8 million de dollars dans le cadre l'Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Depuis 18 ans, Tumikuluit Saipaaqivik offre des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants en inuktitut, favorisant ainsi un lien étroit avec la culture et la langue inuites. Cette nouvelle garderie permettra à Tumikuluit Saipaaqivik d'accueillir 16 enfants supplémentaires.

Aux termes de l'Accord, le gouvernement du Nunavut s'est engagé à créer 238 places en garderie agréée d'ici le 31 mars 2026. L'agrandissement de Tumikuluit Saipaaqivik porte à 178 le nombre total de places créées depuis la signature.

Les services offerts par Tumikuluit Saipaaqivik sont un exemple de services d'apprentissage et de garde qui contribuent à l'autodétermination, à la réconciliation et à la revitalisation culturelle, conformément aux principes du Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones.

L'engagement visant la mise en place d'un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada qui soit au service de toutes les familles, dans toutes les régions du pays, se trouve au cœur du plan du gouvernement du Canada pour rendre la vie plus abordable pour les familles, aider les gens à vivre dans les endroits qu'ils aiment et développer les économies de proximité.

Citations

« Les enfants méritent de grandir en étant fiers de qui ils sont et d'où ils viennent. Les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants conçus et fournis par et pour les communautés inuites garantissent que les enfants inuits, surtout les plus jeunes, peuvent apprendre et apprécier les enseignements qui témoignent de leurs valeurs, de leur langue et de leurs traditions. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jenna Sudds

« Ce service de garde constitue un autre réinvestissement important dans l'éducation, qui est l'un des piliers du mandat Katujjiluta du gouvernement du Nunavut. Une éducation de la petite enfance abordable et fondée sur la culture inuktitute change la donne : elle prépare les enfants à la réussite et offre aux parents et aux tuteurs des possibilités de suivre des formations et des études postsecondaires et d'avoir de l'avancement professionnel. »

- Le premier ministre du Nunavut, l'honorable P.J. Akeeagok

« Les places créées en garderie sont essentielles; elles permettent à un plus grand nombre de parents de suivre des études ou de travailler, soutenant ainsi leur famille. Elles donnent aussi aux enfants la possibilité d'apprendre l'inuktitut et de s'approprier leur culture. Je suis fière de mon personnel et des éducatrices et éducateurs qui ont permis l'agrandissement de ce service de garde. »

- La ministre de l'Éducation du Nunavut, l'honorable Pamela Gross

« Le YWCA Agvik est ravi de collaborer avec Tumikuluit, qui est le seul service de garde d'enfants inuktitut d'Iqaluit. La langue véhicule des valeurs et façonne notre vision du monde. Nous sommes donc conscients de l'importance de l'immersion linguistique des enfants pendant ces années décisives de leur développement. Nous sommes impatients de voir ce que ces enfants accompliront à l'avenir. »

- La directrice générale du YWCA Agvik, Sherri Robertson

« Tumikuluit Saipaaqivik a relevé de nombreux défis au cours des dernières années, mais l'engagement du personnel et des membres du conseil d'administration a assuré le succès de notre garderie. En accueillant un plus grand nombre d'enfants, nous aurons plus d'occasions d'inculquer la fierté aux enfants, dès leur plus jeune âge. Nous sommes donc reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de transmettre notre expérience et d'aider plus de parents à faire avancer leur carrière et à réaliser leurs projets d'études. »

- La présidente de Tumikuluit Saipaaqivik, Karen Flaherty

Faits en bref

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir, aux côtés des provinces et des territoires, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Tous les investissements combinés, incluant ceux réalisés dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

a annoncé un investissement transformateur de plus de 27 milliards de dollars sur cinq ans pour bâtir, aux côtés des provinces et des territoires, un système d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada. Tous les investissements combinés, incluant ceux réalisés dans l'apprentissage et la garde des jeunes enfants autochtones, totalisent jusqu'à 30 milliards de dollars sur cinq ans. Ils serviront à soutenir l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Dans le cadre de l'Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada , le gouvernement fédéral investit près de 66 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de moins de 6 ans sur le territoire.

et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du , le gouvernement fédéral investit près de 66 millions de dollars sur cinq ans pour améliorer les services réglementés d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de moins de 6 ans sur le territoire. Selon les plus récentes données (février 2025), le gouvernement fédéral a soutenu la création de près de 150 000 places en service de garde à travers le Canada , au coût de 10 $ par jour. Il est en bonne voie d'atteindre son objectif de créer 250 000 places abordables d'ici mars 2026, augmentant ainsi de 27 % le nombre de places réglementées depuis 2021.

Liens connexes

Vers des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants à 10 $ par jour

Accord entre le Canada et le Nunavut sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants à l'échelle du Canada

Apprentissage et garde des jeunes enfants autochtones

Cadre d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones

Secrétariat fédéral responsable de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants

Cadre multilatéral d'apprentissage et de garde des jeunes enfants

Programme de financement des infrastructures pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants du Nunavut

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Geneviève Lemaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]