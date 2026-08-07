Bâtir un Canada fort en investissant dans le centre de vie active de la ville de Marathon

MARATHON, ON, le 7 août 2026 /CNW/ -- Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, la ministre Patty Hajdu a annoncé un investissement fédéral de plus de 37 000 000 $ dans le centre de vie active de la ville de Marathon dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Située dans le secteur riverain du centre-ville, cette installation polyvalente de 100 000 pieds carrés, entièrement accessible et écoénergétique, comprendra des installations aquatiques, une patinoire, des espaces pour le conditionnement physique et les activités, ainsi que des aires de rassemblement communautaire modulables. Une fois construite, l'installation offrira à près de 20 000 résidents de la région, y compris aux membres des communautés autochtones voisines, un accès toute l'année à des programmes récréatifs, culturels et de mieux-être.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord bâtir des collectivités fortes. Le gouvernement du Canada bâtit des infrastructures à un rythme et à une échelle jamais vus depuis des générations. Il investit dans des projets d'infrastructure qui favorisent le développement de collectivités plus fortes, plus sûres et mieux reliées partout au pays. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes permet de construire les infrastructures dont les Canadiens dépendent chaque jour. L'investissement annoncé aujourd'hui à Marathon soutiendra la création d'une destination régionale pour les sports et les loisirs, générant ainsi des retombées durables pour les résidents du nord-ouest de l'Ontario. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario et députée de Thunder Bay--Supérieur-Nord

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers le gouvernement du Canada ainsi qu'envers les ministres Hajdu et Robertson pour cet important investissement dans les infrastructures, qui laissera un héritage durable pour le Centre de vie active de Marathon. Cette installation est bien plus qu'un simple projet récréatif; il s'agit d'un investissement essentiel dans la santé, le bien-être et la viabilité à long terme de Marathon. Le Centre de vie active sera au cœur de notre communauté. Il offrira un lieu où les familles pourront se rassembler, où les jeunes pourront demeurer actifs, où les aînés pourront rester engagés et où les résidents de tous âges pourront se rencontrer et s'épanouir. »

Son Honneur Rick Dumas,Maire de la Ville de Marathon

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit $37,671,961 dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets : Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournit 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournit 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les demandeurs autochtones et territoriaux peuvent soumettre un projet prêt à être mis en œuvre dans le cadre du volet de prestation directe jusqu'au 12 août 2026.

Le financement du projet est conditionnel à la signature d'une entente de contribution entre le gouvernement du Canada et le bénéficiaire.

Le financement fédéral est conditionnel au respect des exigences, notamment celles qui sont liées à la consultation des Autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale, le cas échéant.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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