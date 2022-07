EDMONTON, TERRITOIRE VISÉ PAR LE TRAITÉ 6, AB, le 26 juill. 2022 /CNW/ - Au cours des négociations visant à conclure un accord de réconciliation destiné à faire progresser leur vision d'une plus grande autodétermination, les huit établissements métis de l'Alberta qui sont membres du Metis Settlements General Council ont désigné le soutien au logement comme une de leurs priorités.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, s'est joint au président Herb Lehr du Metis Settlements General Council pour annoncer un investissement de 29 millions de dollars sur sept ans aux fins de la réalisation des priorités en matière de logement des établissements métis de l'Alberta.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel en vue d'améliorer les résultats en santé et les résultats sociaux des peuples autochtones et de garantir un bel avenir à leurs communautés et à leurs enfants. Cet investissement fait partie du montant de 190 millions de dollars prévu dans le budget de 2022 pour répondre aux besoins urgents des Métis en matière de logement et comprend des fonds expressément pour les institutions et les gouvernements métis du Canada.

Citations

« Il est essentiel de remédier à la pénurie de logements pour faire progresser la réconciliation et l'autodétermination. Nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration afin d'élaborer des approches communes qui répondent aux priorités des établissements métis de l'Alberta et améliorent le bien-être des communautés. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« C'est une bonne première étape et même si cela fournira 2 maisons pour chaque colonie sur 7 ans, cela doit être considéré comme cela - une première étape. Avec la croissance démographique la plus rapide au Canada, nos membres de l'établissement métis apprécient cette aide au logement. En tant que contribuables albertains et canadiens, nous apprécions ce soutien comme une étape vers la reconnaissance par le gouvernement fédéral de nos droits en vertu de l'article 35. »

Herb Lehr, président

Metis Settlements General Council

Faits en bref

Le Metis Settlements General Council représente les établissements métis de Buffalo Lake, d'East Prairie, d'Elizabeth, de Fishing Lake , de Gift Lake , de Kikino, de Paddle Prairie et de Peavine.

, de , de Kikino, de Paddle Prairie et de Peavine. En 2017, le gouvernement du Canada et le Metis Settlements General Council ont signé un protocole d'entente dans lequel les parties se sont engagées à établir une solide relation de gouvernement à gouvernement et à appuyer une réconciliation durable avec les huit établissements métis de l' Alberta .

. L'accord-cadre qui a ensuite été signé en 2018 a servi de fondement pour la négociation d'un accord de réconciliation avec les huit conseils des établissements qui constituent le Metis Settlements General Council. Cet accord prévoit un soutien au logement dans les communautés métisses.

Faisant fond sur un investissement dépassant 2,7 milliards de dollars pour soutenir le logement dans les communautés autochtones depuis 2015, le budget de 2022 prévoit 4,3 milliards de dollars sur sept ans afin d'améliorer et d'élargir l'offre de logements pour les Autochtones au Canada, notamment :

2,4 milliards de dollars sur cinq ans pour appuyer le logement des Premières Nations dans les réserves;



565 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le logement dans les communautés des Premières Nations autonomes et titulaires de droits issus de traités modernes;



845 millions de dollars sur sept ans en appui au logement dans les communautés inuites;



190 millions de dollars sur sept ans pour le logement dans les communautés métisses;



300 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, par l'intermédiaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, afin d'élaborer conjointement et de mettre sur pied une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique.

Liens connexes

