WINNIPEG, MB, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et l'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba, ont annoncé un financement fédéral‑provincial allant jusqu'à 32 millions de dollars pour la réalisation de projets visant à réduire les factures d'énergie de la population manitobaine et à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, aidant ainsi la province à mettre le cap sur une économie sobre en carbone en vue de devenir carboneutre.

Le Canada et le Manitoba investissent jusqu'à 23 millions de dollars pour un nouveau programme lancé aujourd'hui, soit le Programme de solutions pour le climat et l'économie du Manitoba. Les organisations, les entreprises et les collectivités du Manitoba sont encouragées à présenter une demande de financement. Grâce au financement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du Canada ainsi qu'à un montant supplémentaire de 4,5 millions de dollars du gouvernement provincial, ce programme ciblera un large éventail de secteurs et d'activités économiques, notamment :

la modernisation d'équipements fixes en vue de cesser le recours aux combustibles fossiles;

les projets d'amélioration de l'efficacité énergétique;

la modernisation de véhicules industriels et commerciaux;

la production d'énergie renouvelable et de combustibles.

Le Canada et le Manitoba ont déjà investi plus de 4,3 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du Canada afin d'appuyer 18 projets dans le cadre du programme manitobain fondé sur le mérite. Les projets des bénéficiaires visent à tourner le dos aux combustibles fossiles pour privilégier des solutions axées sur l'énergie propre pour mener à bien leurs activités. Parmi ceux-ci figurent 11 projets agricoles qui visent à opter pour d'autres solutions que le propane ou le gaz naturel pour les systèmes d'irrigation, de séchage et de manutention des grains, ainsi que sept projets visant des établissements d'enseignement, des logements sociaux et des bâtiments municipaux.

À titre d'exemple, l'Université mennonite canadienne reçoit 351 000 $ pour l'installation d'un nouveau système de chauffage et de climatisation géothermique souterrain - le premier de la sorte sur un campus au Manitoba - afin de réaliser des économies d'énergie et de réduire la pollution. À l'aide d'un réseau de tuyaux enfouis sous le terrain de soccer, le système pourra chauffer et climatiser certains des bâtiments de l'université de façon plus efficace et réduire les émissions d'au moins 25 %.

Ces investissements s'appuient sur les efforts concertés déjà déployés par le Canada et le Manitoba dans d'autres initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à accélérer la transition vers les énergies renouvelables. La grande diversité des projets annoncés aujourd'hui illustre une forte volonté des gouvernements fédéral et provincial d'atteindre les objectifs climatiques et montre l'importance de l'innovation, de la collaboration et de mesures décisives pour protéger nos collectivités et créer une économie forte, verte et prospère pour tout le monde.

Citations

« Les changements climatiques ne sont plus une menace lointaine; ils font maintenant partie de notre réalité. C'est pourquoi nous collaborons avec le Manitoba pour créer une économie propre et sobre en carbone. Les projets annoncés aujourd'hui nous rapprocheront de nos objectifs nationaux collectifs visant à renforcer la résilience des collectivités, à rendre les coûts de l'énergie abordables pour toute la population canadienne et à réduire les émissions. »

- L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nos collectivités ressentent maintenant différemment les impacts des changements climatiques, et nous devons travailler ensemble pour protéger l'air, les terres et les eaux que nous aimons. Qu'on pense aux fermes, aux villes, aux établissements postsecondaires et au logement, nous travaillons dans tous les secteurs pour réduire les émissions, utiliser moins d'énergie et faire réaliser des économies à la population manitobaine. Les projets que nous annonçons aujourd'hui donnent suite au nouveau plan du gouvernement du Manitoba vers la carboneutralité, qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à renforcer les collectivités et à créer une économie résiliente sobre en carbone qui profite à tout le monde. »

- L'honorable Mike Moyes, ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba

« L'Université mennonite canadienne a un engagement de longue date envers l'éducation - un engagement fondé sur la paix, la justice, l'enrichissement des terres et l'épanouissement de toutes les créatures pour les générations à venir. Cette initiative géothermique représente plus qu'une amélioration technique, c'est une expression concrète de nos pratiques de gestion responsable, d'innovation et de bien-être communautaire. Nous sommes reconnaissants pour le soutien gouvernemental qui renforce notre capacité à devenir un campus carboneutre et laisse entrevoir ce qui est possible grâce à l'apprentissage continu, à l'action climatique et aux changements positifs. »

- Cheryl Pauls, Ph. D., présidente de l'Université mennonite canadienne

« Grâce à cette subvention, nous avons installé une thermopompe à air pour climat froid, éliminant ainsi l'utilisation de gaz fossile dans le bâtiment de la société des transports de Selkirk. En modernisant nos bâtiments et notre flotte avec des technologies comme les thermopompes et les véhicules électriques, nous réduisons notre empreinte carbone de façon abordable et efficace. Avec le soutien de la province, nous pouvons en faire plus et avancer plus rapidement vers des activités municipales carboneutres d'ici 2030. »

- Larry Johannson, maire de Selkirk, au Manitoba

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone occupe une place dans les plans de lutte contre les changements climatiques du Canada, aidant ainsi le pays à mettre le cap sur la carboneutralité d'ici 2050.

Ce financement est prévu dans un accord conclu entre les gouvernements du Canada et du Manitoba dans le cadre du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone.

Le programme fondé sur le mérite administré par le Manitoba a été annoncé en 2023. Il s'agit d'un programme incitatif de subventions fondé sur un processus de demandes financé par le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du Canada (25 millions de dollars) et le gouvernement du Manitoba (6,25 millions de dollars).

Le Programme de solutions pour le climat et l'économie est financé conjointement par les gouvernements du Canada et du Manitoba dans le cadre de la formule bonifiée du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, et il est administré par le ministère de l'Environnement et du Changement climatique du Manitoba. Le programme accorde des subventions aux candidatures admissibles pour des projets de modernisation et d'amélioration écoénergétique d'équipements fixes, des projets de modernisation de véhicules industriels ou commerciaux, ainsi que des projets d'autoproduction d'énergie renouvelable et de production de combustibles.

Cette annonce reflète l'engagement du gouvernement du Canada à travailler en partenariat avec les collectivités, les entreprises et les organisations autochtones des Prairies afin de créer une économie régionale forte, inclusive et durable.

En mars 2025, le gouvernement du Canada a publié une mise à jour présentant les progrès déjà réalisés en collaboration avec les partenaires des Prairies, démontrant des résultats concrets pour les collectivités et la main-d'œuvre de toute la région.

Produits connexes

Liens connexes

Page X d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook sur l'environnement et les ressources naturelles au Canada

Page LinkedIn d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Instagram d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Environnement et Changement climatique Canada, 819-938-3338 ou 1-844-836-7799 (sans frais), [email protected]