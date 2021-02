Le Canada et le gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę signent une entente de gouvernance historique à l'appui du projet d'assainissement du Grand lac de l'Ours

YELLOWKNIFE, NWT, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada travaille à établir une relation renouvelée entre la Couronne et les Autochtones au Canada, une relation fondée sur l'affirmation des droits, le respect, la coopération et le partenariat.

Aujourd'hui, le ministre des Affaires du Nord, l'honorable Daniel Vandal, et Ɂek'wahtı̨dǝ́ Leeroy Andre, du gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę, sont heureux d'annoncer la signature d'une entente sur la gouvernance qui permettra aux deux gouvernements de travailler en partenariat pour superviser tous les aspects du projet d'assainissement du Grand lac de l'Ours dans les Territoires du Nord-Ouest.

L'entente, qui établit un comité des opérations et un comité de gestion de l'assainissement Délı̨nę-Canada, est la première étape qui permettra de s'assurer que les membres de la communauté de Délı̨nę ont leur mot à dire dans les décisions concernant le nettoyage des sites miniers abandonnés près de leur domicile au Grand lac de l'Ours. Les comités constitueront également une tribune pour la communication et la mobilisation avec la communauté de Délı̨nę alors que les gouvernements travaillent ensemble pour faire progresser le projet.

En collaborant, le gouvernement du Canada et le gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę continueront d'élaborer une approche pour le projet d'assainissement du Grand lac de l'Ours qui maximise les avantages économiques pour la communauté, tient compte des préoccupations de la communauté de Délı̨nę et les respecte, et veille à ce que toutes les décisions importantes concernant l'assainissement des sites soient prises par consensus des deux gouvernements.

« Le gouvernement du Canada demeure déterminé à ce que la communauté de Délı̨nę participe pleinement et de façon significative à la gouvernance du projet d'assainissement du Grand lac de l'Ours. Cette entente nous permet d'aller de l'avant ensemble, comme partenaires, dans le cadre de cet important projet de remise en état des terres tout en protégeant et en maintenant l'intégrité écologique du Grand lac de l'Ours et de son bassin versant, qui fait partie de la réserve de biosphère Tsá Tué et qui revêt la plus haute importance aux yeux du peuple de Délı̨nę. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« La communauté de Délı̨nę se réjouit de la signature de l'entente sur la gouvernance du projet d'assainissement du Grand lac de l'Ours. L'entente reconnaît une relation de gouvernement à gouvernement entre le gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę et le Canada et nous engage à travailler ensemble pour remettre la zone endommagée depuis longtemps dans un état que nous jugeons acceptable tout en veillant à ce que le projet procure d'importants avantages sociaux, économiques et culturels à notre communauté. Le projet d'assainissement profitera à notre communauté, à notre peuple et, en fait, à tous les Canadiens, car nous restaurons ce site magnifique afin de préserver l'intégrité de la biosphère. »

Ɂek'wahtı̨dǝ́ Leeroy Andre

Gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę

« Grâce à ce nouvel accord, le gouvernement du Canada et le gouvernement Got'ı̨nę de Délı̨nę font preuve d'un engagement commun pour garantir que la prise de décision locale détermine l'avenir économique et environnemental du Nord. »

Michael McLeod, député

Territoires du Nord-Ouest

Faits en bref

Le projet d'assainissement du Grand lac de l'Ours est financé dans le cadre du Programme de remise en état des mines abandonnées du Nord annoncé dans le budget de 2019. Ce programme vise exclusivement les principales mines abandonnées des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon et qui présentent les risques les plus élevés.

et qui présentent les risques les plus élevés. En vertu de la nouvelle entente sur la gouvernance :

Le comité de gestion de l'assainissement fournira une orientation stratégique générale pour le projet d'assainissement et toutes les décisions importantes concernant l'assainissement seront prises par consensus des deux gouvernements.

Le comité des opérations gérera les détails de la mise en œuvre de l'assainissement au fur et à mesure de l'avancement du projet, depuis la planification et les différentes étapes de conception jusqu'à l'assainissement complet ainsi qu'après l'assainissement.

Le Canada et le gouvernement de Délı̨nę discuteront de diverses façons de s'assurer que Délı̨nę tire profit du projet, notamment en intégrant les considérations relatives aux possibilités pour les Autochtones dans les dossiers d'appel d'offres, en utilisant la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et en s'assurant que les lots de travaux faisant l'objet d'un appel d'offres sont d'une taille qui permet la participation locale au processus concurrentiel.

et le gouvernement de Délı̨nę discuteront de diverses façons de s'assurer que Délı̨nę tire profit du projet, notamment en intégrant les considérations relatives aux possibilités pour les Autochtones dans les dossiers d'appel d'offres, en utilisant la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones et en s'assurant que les lots de travaux faisant l'objet d'un appel d'offres sont d'une taille qui permet la participation locale au processus concurrentiel. Le Canada collaborera avec le gouvernement de Délı̨nę pour déterminer les besoins de formation au sein de la communauté qui sont conformes aux exigences du projet et au cadre de référence général du programme.

