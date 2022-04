SAINT-BASILE, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Partout au pays, des Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui permettent de garder notre air pur et de bâtir une économie forte pour aujourd'hui et demain. Par l'intermédiaire d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays pour réduire la pollution et bâtir des collectivités fortes et résilientes, tout en créant de bons emplois et en faisant croître une économie durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a annoncé un investissement pouvant atteindre 17,5 millions de dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone du gouvernement fédéral ainsi qu'un montant de 28,5 millions de dollars fournis par le gouvernement du Québec afin de soutenir un projet de Ciment Québec dans le cadre du programme ÉcoPerformance. Ce projet réduira les émissions grâce à l'installation d'un nouvel atelier écoénergétique de broyage de ciment à la cimenterie de Saint-Basile.

Le financement fédéral provient du Fonds du leadership pour une économie à faibles émissions de carbone, qui permet d'investir dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et qui aide les industries à mettre en place des technologies propres leur permettant d'être plus efficaces et plus novatrices.

Les investissements dans des projets d'action climatique comme celui-ci prouvent une fois de plus que le gouvernement du Canada est déterminé à bâtir une économie propre, à lutter contre les changements climatiques et à créer des emplois bien rémunérés pour la population canadienne. Voilà pourquoi, dans le cadre du budget de 2022 et du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030, le Canada s'est engagé à renouveler le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone sur sept ans, grâce à un investissement de 2,2 milliards de dollars.

Citations

« Les organisations partout au Canada, tout comme Ciment Québec, se positionnent sur la ligne de front face à la crise climatique en trouvant des façons de gérer les risques qu'elle pose pour notre santé, notre économie, notre sécurité et notre biodiversité. Par l'intermédiaire du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, notre gouvernement collabore avec des dirigeants de l'action climatique à l'échelle du pays - et nous allons continuer à le faire grâce à un nouvel engagement de 2,2 milliards de dollars, une partie importante du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Bravo au leadership démontré par le gouvernement du Québec visant à aider la réduction des émissions polluantes et à bâtir des communautés résilientes. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone joue un grand rôle dans le plan d'action climatique du Canada , et il aidera le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

, et il aidera le à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Le Fonds soutient des projets de réduction des émissions qui aident des organisations dans l'ensemble du pays à réduire leur pollution par le carbone et à faire la transition vers une économie plus propre.

Dans le cadre du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030 et du budget de 2022, le gouvernement du Canada s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone.

pour du budget de 2022, le gouvernement du s'est engagé à investir un montant supplémentaire de 2,2 milliards de dollars dans le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone. La formule bonifiée du Fonds appuiera également la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

