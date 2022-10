ST. JOHN'S, NL, le 21 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Partout au pays, des Canadiens réclament des mesures ambitieuses de lutte contre les changements climatiques qui permettent de garder notre air pur et de bâtir une économie locale forte. Par l'intermédiaire d'initiatives comme le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, le gouvernement du Canada continue de collaborer avec des partenaires à l'échelle du pays pour réduire la pollution et promouvoir des collectivités plus fortes et plus résilientes, tout en créant de bons emplois et en stimulant une économie durable et respectueuse de l'environnement.

Aujourd'hui, l'honorable Seamus O'Regan Jr, ministre du Travail et député de St. John's-Sud-Mount Pearl, a annoncé, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un investissement pouvant aller jusqu'à 37 000 dollars provenant du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone pour aider Sea-Force Hyperbaric inc. à réaliser un projet de remplacement de combustibles. Le gouvernement provincial contribue également à hauteur de 37 000 dollars, et Sea‑Force Hyperbaric inc. investit environ 74 000 dollars.

Ce projet réduira les émissions grâce au remplacement de trois chaudières à mazout par des pompes à chaleur air-eau à l'installation Sea-Force Hyperbaric Reception Facility.

Le financement fédéral provient du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, lequel investit dans des projets de réduction de la pollution par le carbone et aide un large éventail de bénéficiaires à mettre en place des technologies propres leur permettant d'être plus efficaces et plus novateurs.

Ce projet est un bel exemple d'initiatives pour le climat qui seront financées grâce au renouvellement du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone, qui s'est vu accorder 2,2 milliards de dollars sur sept ans dans le cadre du Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030. Les investissements dans des projets d'action climatique comme celui-ci s'inscrivent dans l'engagement du gouvernement du Canada de lutter contre les changements climatiques, de créer de bons emplois et de bâtir une économie forte et respectueuse de l'environnement pour le bien de tous.

Citations

« La transition vers une économie propre et durable offre d'énormes possibilités qui requièrent des investissements, de l'adaptation et de nouvelles façons de faire. En fait, il faut réduire le carbone chaque fois que nous en avons l'occasion. En travaillant avec des organisations comme Sea-Force Hyperbaric pour les aider à remplacer les chaudières au mazout par des thermopompes air-eau, nous leur permettons de réduire leurs émissions de carbone et leurs coûts, en plus de les rendre plus concurrentielles. »

- L'honorable Seamus O'Regan Jr., ministre du Travail et député de St. John's Sud-Mount Pearl

« Plus nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre, plus nous nous rapprochons de notre objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Notre gouvernement est heureux de soutenir Sea-Force Hyperbaric dans son projet de changement de combustibles, dans le cadre des travaux menés par l'entreprise pour améliorer l'efficacité et la consommation énergétiques de ses installations. »

- L'honorable Bernard Davis, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone est un élément important des plans de lutte contre les changements climatiques du Canada , car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050.

, car il permet au pays de garder le cap en vue de devenir carboneutre d'ici 2050. Le gouvernement du Canada a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du Canada .

a consacré une somme supplémentaire de 2,2 milliards de dollars au Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone dans le budget de 2022, somme qui a été confirmée dans le Plan de réduction des émissions pour 2030 du . La formule bonifiée du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone appuiera la prise de mesures de lutte contre les changements climatiques par les peuples autochtones grâce à un nouveau fonds de 180 millions de dollars visant à soutenir leur leadership. Ce fonds soutiendra des projets d'énergie propre et d'efficacité énergétique menés par les communautés et les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

