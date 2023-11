Ligne de soutien pour les personnes touchées par les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées :

SPIRIT BAY, BC, le 16 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, le chef Russ Chipps, la conseillère Sheeba Sawyer et la conseillère Traci-Lynn Pateman de la Sc'ianew First Nation et l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé l'octroi d'un financement de 5 439 245 $ dans le cadre du Programme des espaces culturels dans les communautés autochtones, pour la construction du Community Cultural Centre. Ce bâtiment jouera un rôle clé dans la réalisation d'une vision plus large; il sera l'un des principaux bâtiments du centre-ville de Sc'ianew.

La Sc'ianew First Nation considère la santé et le bien-être de sa communauté comme une priorité absolue. Le chef et le conseil ont identifié le besoin d'un centre culturel communautaire comme un élément important pour atteindre l'objectif du conseil de fournir des services efficaces en matière de santé, de bien-être, de loisirs et de culture à la communauté. Le centre culturel communautaire sera le principal bâtiment de loisirs, de culture, de santé et d'administration pour les membres de la Sc'ianew First Nation, mais il profitera également aux résidents de Spirit Bay.

Il est essentiel d'investir dans les espaces culturels pour s'attaquer aux causes profondes de la violence à l'encontre des femmes et des filles autochtones et des personnes 2ELGBTQI+. Ce programme transformateur aide également les peuples autochtones à se réapproprier leur identité dans le cadre de leur cheminement vers l'autodétermination, ce qui constitue une étape cruciale pour faire progresser la réconciliation et établir des relations entre les peuples autochtones, les gouvernements et l'ensemble des Canadiens.

« Nous voulons lever les mains et remercier nos partenaires, les signataires et le personnel administratif d'avoir suivi ce chemin de la tolérance avec nous! C'est un chemin facile à parcourir lorsque l'on est entouré de bonnes personnes. »

Chef Russ Chipps

Sc'ianew First Nation

« La construction du Community Cultural Centre est un projet majeur pour la Sc'ianew First Nation. Il servira bien la Sc'ianew First Nation et permettra à tous les membres de la communauté d'avoir accès à la culture et à la langue, et de renforcer leur identité. Il s'agit d'une autre étape importante dans la réponse aux appels à la justice pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, qui demande à tous les gouvernements de donner la priorité à un accès sûr et significatif à la culture et aux langues pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

La Sc'ianew First Nation est située à 30 km au sud-ouest de Victoria , en Colombie-Britannique. Le mot Sc'ianew (prononcé Tchia-niou) se traduit de la langue Klallam par « l'endroit des gros poissons », indiquant la richesse de la vie marine dans la région qui permet aux Sc'ianew et aux communautés des Premières Nations voisines de se nourrir, de s'abriter, de se soigner et de se vêtir.

, en Colombie-Britannique. Le mot Sc'ianew (prononcé Tchia-niou) se traduit de la langue Klallam par « l'endroit des gros poissons », indiquant la richesse de la vie marine dans la région qui permet aux Sc'ianew et aux communautés des Premières Nations voisines de se nourrir, de s'abriter, de se soigner et de se vêtir. Les terres des Sc'ianew comprennent également Fraser Island , Lamb Island, Long-neck Island, Twin Island, Village Island et Whale Island. Aujourd'hui, la communauté Sc'ianew continue d'appliquer son long savoir en matière de gestion de l'environnement pour partager ses ressources terrestres et marines.

, Lamb Island, Long-neck Island, Twin Island, Village Island et Whale Island. Aujourd'hui, la communauté Sc'ianew continue d'appliquer son long savoir en matière de gestion de l'environnement pour partager ses ressources terrestres et marines. La Sc'ianew First Nation est partie aux traités de Douglas et négocie actuellement un traité moderne en tant que membre des nations du traité Te'mexw dans le cadre du processus des traités de la Colombie-Britannique.

La Sc'ianew First Nation est gouvernée par un chef et deux conseillers et comprend également des éléments de leadership traditionnel, notamment des Aînés et un chef héréditaire.

Une réponse enthousiaste à l'appel de propositions pour le financement du programme Espaces culturels dans les communautés autochtones à l'automne 2021 a permis de recevoir 340 propositions pour l'exercice 2021-22. Cela a conduit le gouvernement à obtenir un financement supplémentaire, de sorte qu'en fin de compte, plus de 120 millions de dollars ont été versés à 66 bénéficiaires dans 11 provinces et territoires

Le budget 2021 a investi 108,8 millions de dollars sur 2 ans dans le programme Espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées, la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

