REGINA, SK, le 18 août 2022 /CNW/ - Les familles et les enfants ayant des besoins complexes ont accès à de nouveaux logements abordables en Saskatchewan grâce à des investissements des gouvernements du Canada et de la Saskatchewan.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation, Tyler Mathies, directeur général de la National Affordable Housing Corporation, ainsi que la Meadow Lake Native Urban Housing Corporation ont annoncé un financement supplémentaire de 365 000 $ pour deux ensembles de logements à Regina et à Meadow Lake, un montant qui a contribué à la construction de huit logements abordables pour les parents et leurs enfants.

L'ensemble de Plainsview Townhomes, situé au 1420, boulevard North Silverleaf, à Regina, est constitué de quatre logements destinés aux personnes qui sont aux prises avec des besoins multiples en matière d'hébergement et qui recherchent des services de soutien à l'autonomie, ainsi qu'aux familles ayant des besoins médicaux complexes. Cet ensemble résidentiel a reçu 120 000 $ dans le cadre de la Saskatchewan Priorities Initiative, qui s'inscrit dans la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le deuxième ensemble résidentiel, de la Meadow Lake Native Urban Housing Corporation, est situé au 501, 5e avenue Ouest et au 110, 9e avenue Est, à Meadow Lake. Il comprend quatre logements pour les femmes autochtones avec de jeunes enfants qui pourront y recevoir des services de soutien, de nutrition, de développement de la petite enfance, de transport et de santé mentale, ainsi que des consultations prénatales. Cet ensemble résidentiel a reçu plus de 245 000 $ dans le cadre du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL).

Précédemment, un financement de plus de 768 000 $ avait été annoncé dans le cadre de l'Investissement dans le logement abordable pour soutenir la construction de ces nouveaux logements locatifs assortis de loyers abordables.

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr. C'est pourquoi notre gouvernement donne à huit familles et leurs enfants de Regina et de Meadow Lake accès à un nouveau logement où elles peuvent profiter de services de soutien complets pour répondre à leurs besoins. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement est fier de continuer à élaborer des solutions de logements abordables avec ses partenaires communautaires, pour la population de la Saskatchewan. Nous sommes impatients de réaliser d'autres projets qui offriront aux personnes dans le besoin un meilleur accès à un logement sûr et stable et qui les aideront à vivre pleinement dans nos collectivités. » - L'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation

« Il est devenu incroyablement difficile pour les personnes ayant besoin d'un logement locatif abordable à Regina de trouver un endroit accessible qui leur offre la sécurité d'un bon quartier, ainsi que les soutiens et les services dont elles ont besoin pour améliorer leur qualité de vie et parvenir à une vie autonome. Nous remercions le gouvernement du Canada et la Province de la Saskatchewan de reconnaître et d'aider les personnes qui ont besoin d'un logement locatif abordable à Regina. » - Tyler Mathies, directeur général de la National Affordable Housing Corporation



« La Meadow Lake Native Urban Housing Corporation tient à exprimer sa gratitude au gouvernement de la Saskatchewan ainsi qu'au gouvernement du Canada pour les contributions que chacun a apportées à notre projet de logement Kids First. Le partenariat que nous avons avec l'organisation Kids First offre à ses clients la possibilité d'accéder à un logement abordable par l'entremise de notre société et permet à ces familles de nouer des liens au sein de la communauté. » - Meadow Lake Native Urban Housing Corporation

Le FNCIL est un programme de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars sur 10 ans. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins.

Pour en savoir plus sur la SNL, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Consultez la carte des initiatives de financement pour le logement de la SNL pour voir les ensembles de logements abordables qui ont été aménagés au Canada .

