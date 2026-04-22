Le gouvernement du Canada et la République de Corée signent conjointement un traité modernisé de coproduction audiovisuelle qui consolidera encore plus leur partenariat dans le domaine de l'audiovisuel

GATINEAU, QC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Le Canada possède une expertise de pointe dans le domaine de la coproduction internationale, de telle sorte que nos spécialistes de la création travaillent avec des partenaires partout dans le monde. Les collaborations de cette nature nous aident à renforcer notre économie, à resserrer les liens culturels et à raconter nos histoires sur la scène internationale.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé que le gouvernement du Canada et la République de Corée ont signé conjointement un traité modernisé de coproduction audiovisuelle qui consolidera encore plus leur partenariat dans l'industrie audiovisuelle. M. Minsu Ko, commissaire permanent de la Commission des médias et des communications sud-coréennes, était à la tête de la délégation coréenne venue au Canada pour conclure l'accord.

Le Canada et la République de Corée tiennent à entretenir des relations culturelles fructueuses, ainsi qu'à s'investir dans les arts, la culture, la créativité et l'innovation. Ce traité de coproduction remplacera le protocole d'entente sur la coproduction télévisuelle signé en 1995. Le nouvel accord facilitera la collaboration entre les spécialistes sud-coréens et canadiens dans le domaine de l'audiovisuel. Par ailleurs, elle jette les bases d'un cadre moderne et souple, mieux adapté aux changements survenus dans ce domaine. En outre, les occasions de coproduction seront décuplées puisque la portée du traité englobe le cinéma et les médias numériques.

Le traité est le fruit d'une ambitieuse collaboration entre les deux pays et s'inscrit dans les démarches du Canada pour moderniser ses traités de coproduction à l'étranger. De plus, il s'appuie sur la récente mission commerciale des industries créatives canadiennes en Asie de l'Est. Une fois ratifié et mis en œuvre, le traité ouvrira de nouveaux débouchés pour les industries audiovisuelles canadiennes et sud-coréennes, en plus de consolider les échanges économiques et culturels.

Citations

« Les récits canadiens reflètent notre identité et trouvent écho auprès du public aux quatre coins du monde. Ce nouvel accord avec la République de Corée aidera les membres du secteur audiovisuel canadien à nouer davantage de partenariats avec leurs homologues coréens et à tirer parti de la dynamique créée par notre récente mission commerciale en Corée du Sud, ce qui resserrera les liens culturels et commerciaux entre nos deux pays. J'ai déjà hâte de voir les artistes et les entreprises créatives canadiennes mettre leur talent et leur créativité au service de partenariats avec la Corée, de manière à attirer des investissements et à soutenir la croissance de notre économie créative. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Je suis convaincu que cet accord jettera des bases solides pour la coproduction audiovisuelle entre nos deux pays, qu'il servira de catalyseur à la croissance du secteur et qu'il renforcera la compréhension mutuelle et l'amitié entre nos deux nations. La Corée continuera également à soutenir l'expansion mondiale de contenus créatifs et variés en partenariat avec le Canada. »

- Kim Jong-chul, président, Commission des médias et des communications sud-coréennes

Les faits en bref

Les traités de coproduction audiovisuelle permettent à des producteurs canadiens et étrangers de mettre en commun leurs ressources créatives, techniques et financières pour coproduire des projets audiovisuels qui renferment du contenu national admissible afin de tirer parti des incitatifs et des quotas de diffusion dans les pays partenaires.

Le Canada a des accords avec 59 pays partenaires et a signé 10 traités modernisés entre 2016 et 2024. La liste complète des traités de coproduction du Canada est disponible sur le site Web de Téléfilm Canada.

Au Canada, le processus visant à mettre en vigueur un traité commence par le dépôt de l'accord à la Chambre des communes pendant 21 jours de séance consécutifs, s'ensuit l'approbation d'un deuxième décret par le Conseil du Trésor.

Dans le cadre de la Stratégie d'exportation créative, le ministère du Patrimoine canadien, en collaboration avec le Service des délégués commerciaux d'Affaires mondiales Canada, a mené avec succès une mission commerciale des industries créatives en Corée du Sud et au Japon, en juin 2025. Cette mission a permis d'organiser 417 rencontres d'affaires ciblées qui ont débouché sur la signature ou la négociation préalable d'accords commerciaux, pour une valeur totale estimée entre 3,2 et 4,15 millions de dollars.

La Corée du Sud est un marché d'exportation à fort potentiel pour les industries créatives du Canada, les exportations canadiennes s'élevant à 171,9 millions de dollars en 2023, dont plus de 40 % concernaient le secteur audiovisuel. Le Canada est également un important marché réciproque pour les industries créatives sud-coréennes, avec des importations d'œuvres créatives s'élevant à 135,7 millions de dollars en 2023.

Liens connexes

Coproduction audiovisuelle régie par un traité

Téléfilm Canada : Coproductions

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Hermine LandryAttachée de presse, Cabinet du ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues [email protected]; Relations avec les médias: Patrimoine canadien, [email protected]