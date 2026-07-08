Le Canada et la République de Corée signent un protocole d'entente pour promouvoir l'innovation et la sécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle

OTTAWA, ON, le 8 juill. 2026 /CNW/ - L'Institut canadien de la sécurité de l'intelligence artificielle et l'Institut de la sécurité de l'intelligence artificielle de la République de Corée ont signé un protocole d'entente en vue de renforcer la coopération internationale en matière de sécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Les deux instituts y réaffirment leur engagement à promouvoir une approche rigoureuse et responsable à l'égard de la sécurité de l'IA à l'échelle mondiale.

Au titre de cette entente, les deux instituts échangeront des renseignements relatifs aux technologies, aux risques, aux méthodologies, aux outils et aux évaluations touchant l'IA, de même que des lignes directrices et des cadres liés à la mise au point et à l'application sécuritaires de l'IA. Ils travailleront également de concert pour favoriser l'élaboration de lignes directrices et de normes interopérables reconnues mondialement en vue de l'évaluation de technologies de pointe en IA.

Le protocole d'entente préconise un dialogue permanent et ouvert. Les deux parties échangeront des connaissances et des pratiques exemplaires au sujet d'un éventail de questions émergentes, dont la façon d'aborder les risques découlant du contenu synthétique généré ou considérablement modifié par l'IA.

Le partenariat souligne aussi un engagement commun des deux pays envers l'avancement de la science des mesures en IA. Les deux instituts exploreront les occasions de mise au point et de perfectionnement des outils, des méthodes et des cadres destinés à soutenir des mises à l'essai et des évaluations rigoureuses de systèmes d'IA, de la conception au déploiement. Comme l'IA évolue rapidement, les deux pays travailleront ensemble afin d'examiner des approches novatrices en matière d'atténuation des risques. Il pourrait notamment s'agir de mesures de protection techniques, d'outils de surveillance spécialisés et de nouvelles méthodologies de gestion des risques.

Les instituts tiendront des consultations régulières, ce qui leur permettra de cerner les priorités émergentes et les domaines pertinents de collaboration.

Citations

« La République de Corée représente l'une des plus belles histoires de réussite technologique au monde. Elle s'est forgé une réputation de chef de file dans les domaines des semi-conducteurs, de la fabrication de pointe, de l'innovation numérique et maintenant de l'intelligence artificielle. Le Canada est fier de s'associer à un pays qui comprend à la fois la promesse que renferme cette technologie et l'importance de la développer de façon responsable. Dans le cadre de cette entente, le Canada et la Corée travailleront de pair non seulement pour favoriser la mise en place d'une IA sécuritaire et fiable qui stimule l'innovation, mais aussi pour protéger les gens des risques qu'elle comporte et contribuer à fixer des normes élevées pour le monde entier. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

« Aucun pays n'est en mesure de relever les défis de la sécurité de l'intelligence artificielle en vase clos. Ce protocole d'entente encadrera les efforts de la République de Corée et du Canada visant à faire progresser les méthodologies d'évaluation et la science des mesures pour l'IA de pointe, ce qui jettera les bases de normes de sécurité interopérables à l'échelle internationale. Au-delà d'une fonction de réglementation, l'Institut de la sécurité de l'intelligence artificielle de la République de Corée se présente comme un guide ouvrant la voie vers une ère où l'IA sera sûre. Nous sommes honorés de tracer ce parcours aux côtés d'un partenaire de confiance comme le Canada. »

- Le directeur général de l'Institut de la sécurité de l'intelligence artificielle de la République de Corée, Myuhng-Joo Kim

Faits en bref

Le Canada et la République de Corée ont conclu un partenariat pour promouvoir leur leadership mondial en matière d'innovation et de sécurité dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), y compris en ce qui concerne sa mise au point responsable.

Le protocole d'entente appuiera l'élaboration de normes reconnues à l'échelle internationale, ce qui permettra de renforcer la surveillance et l'évaluation des technologies de pointe en IA.

L'entente favorisera une approche coordonnée pour surmonter les risques émergents que pose le contenu synthétique généré par l'IA et préconiser des mises à l'essai rigoureuses tout au long du cycle de l'IA.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]