Avis aux médias - La secrétaire parlementaire Ménard annoncera les prochaines étapes de la politique « Achetez canadien »

MONTRÉAL, le 3 juill. 2026 /CNW/ - La secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), Marie-Gabrielle Ménard, sera à Montréal, au nom du ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, pour souligner de nouvelles mesures visant à soutenir directement la participation des petites entreprises aux marchés fédéraux.

Date : Le lundi 6 juillet 2026

Heure : 11 h 30 (heure de l'Est)

Lieu :

Montréal (Québec)

Les représentants des médias sont priés de s'inscrire auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Restez branchés

Suivez le compte Entreprises Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @entreprisescan | Facebook : Entreprises Canada | Instagram : @entreprisescdn

Suivez le Ministère sur LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Erin Quevillon, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]