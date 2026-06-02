OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, a rencontré aujourd'hui le chef de cabinet du président de la République de Corée et envoyé spécial pour la coopération économique stratégique, Kang Hoon-Sik.

À cette occasion, ils ont mis en évidence d'importantes possibilités d'élargir les relations commerciales canado-coréennes dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, où le Canada représente un partenaire stable, fiable et prévisible pour la République de Corée. La coopération au chapitre des ressources énergétiques et des minéraux critiques reste au cœur des relations entre les deux pays, qui s'appuient sur le Protocole d'entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le ministère de l'Industrie du Canada et le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la République de Corée sur la coopération en matière de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques, de transition vers les énergies propres et de sécurité énergétique.

Le Canada et la République de Corée ont poursuivi leurs discussions sur les domaines prioritaires, notamment sur le stockage conjoint de grandes quantités de minéraux critiques, l'investissement dans des projets stratégiques de mise en valeur de ressources naturelles et des mesures gouvernementales pour stabiliser les réserves d'énergie. Ils ont convenu que le ministère du Commerce, de l'Industrie et des Ressources de la République de Corée et Ressources naturelles Canada élaboreraient, d'ici la fin de 2026, un plan commun en matière de stockage de minéraux critiques dans le cadre d'un virage vers un partenariat plus intégré au sein des chaînes d'approvisionnement.

Ils ont salué un accord de mise en œuvre entre la Commission géologique du Canada (CGC) et l'Institut coréen des géosciences et des ressources minérales (Korea Institute of Geoscience and Mineral Resources ou KIGAM) visant à favoriser la collaboration en recherche-développement sur l'hydrogène naturel.

Le Canada et la République de Corée renforcent aussi leurs échanges commerciaux dans le domaine de l'énergie, notamment en augmentant les volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) canadien qui seront exportés en Corée. La Korea Gas Corporation demeure une investisseuse de premier plan dans la phase I du projet LNG Canada et une partenaire potentielle pour la phase II. Une décision finale d'investissement concernant cette dernière est attendue cette année, dans la foulée des progrès récemment accomplis par le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique. Une fois la décision prise et quand la phase II sera en pleine production, vraisemblablement au début des années 2030, la République de Corée prévoit d'importer au moins 1,4 million de tonnes de GNL canadien pendant plus de 30 ans.

La République de Corée prévoit aussi d'augmenter considérablement ses importations de pétrole brut canadien dans les années à venir et a convenu de faciliter l'application d'un traitement tarifaire préférentiel à ces importations dans le cadre de l'Accord de libre-échange Canada-Corée, ce qui renforcera nos liens dans le domaine de l'énergie.

Le Canada et la République de Corée continueront d'approfondir un partenariat solide, tourné vers l'avenir dans les domaines de l'énergie et des ressources naturelles, un partenariat ancré dans des priorités communes - la sécurité des ressources, la transition vers l'énergie propre et la mise en valeur durable des minéraux critiques.

Citations

« Le Canada et la République de Corée jouissent d'un partenariat solide et en plein essor, bâti sur leur intérêt mutuel pour la sécurité énergétique, pour l'accélération et la diversification des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et pour l'avancement responsable de la transition vers l'énergie propre. À l'heure où la demande mondiale ne cesse de croître, le Canada est fier d'être un partenaire stable et fiable pour la Corée et d'autres pays, prêt à resserrer la collaboration et à ouvrir de nouvelles possibilités de croissance économique durable dans les deux pays. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Devant les risques géopolitiques, la Corée et le Canada s'imposent comme des partenaires extrêmement fiables. Fondée sur cette confiance, notre coopération renforce la sécurité mutuelle de nos ressources tout en s'intégrant parfaitement à notre base industrielle résiliente. À l'avenir, nous sommes déterminés à transformer cette base solide en un partenariat bien intégré au sein des chaînes d'approvisionnement en énergie. »

Kang Hoon-Sik

Chef de cabinet du président de la République de Corée et envoyé spécial pour la coopération économique stratégique

Fait en bref

En 2025, les produits énergétiques représentaient la première catégorie d'exportations canadiennes vers la République de la Corée, leur valeur totale se chiffrant à 2,2 milliards de dollars. Les exportations de minerais métalliques et de minéraux non métalliques, d'une valeur de 1,5 milliard de dollars arrivaient au deuxième rang.

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SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]