Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué peut contenir des informations éprouvantes pour de nombreuses personnes et que nos efforts pour honorer les survivants et les familles peuvent raviver des souvenirs douloureux chez les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes envers les peuples autochtones et qui ont été perpétuées au fil des générations.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. En tout temps, vous pouvez obtenir des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre du soutien à toutes les personnes autochtones par téléphone au 1-855-242-3310 ou par clavardage à www.espoirpourlemieuxetre.ca.

NATION STÓ:LŌ, BC, le 4 févr. 2022 /CNW/ - L'existence de sépultures non marquées sur les sites d'anciens pensionnats d'un bout à l'autre du Canada est un rappel tragique des abus subis par de nombreux enfants autochtones dans ces institutions. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones, les familles et les communautés touchées pour réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels durables liés à l'héritage des pensionnats. Une partie de ce travail consiste à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats, ainsi qu'à répondre aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et de réconciliation.

La Nation Stó:lō a élaboré un plan pluriannuel pour ce travail, qu'elle appelle Xyólhmet ye Syéwiqwélh (Prendre soin de nos enfants). Le travail consiste à faire progresser la recherche et les activités de commémoration dans trois anciens pensionnats qui étaient exploités sur leur territoire, notamment Coqualeetza (Sardis), St. Mary's (Mission) et All Hallows (Yale).

Aujourd'hui, David Jimmie, chef de la Première Nation Squiala et président du Conseil des chefs de la Nation Stó:lō, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement total de 2 027 520 $ pour cet important travail. La Nation des Stó:lō, en collaboration avec les communautés de l'ensemble du territoire des Stó:lō, créera un registre des « enfants des Stó:lō perdus », organisera des séances de mobilisation communautaire et tiendra d'importants protocoles culturels et cérémoniaux pour honorer les enfants qui ont fréquenté ces pensionnats.

La Nation Stó:lō a mis sur pied un comité directeur politique composé de représentants du Conseil des chefs de la Nation Stó:lō, du Conseil tribal Stó:lō et des Premières Nations indépendantes pour superviser ce travail délicat. Le comité Stó:lō House of Respect Care Taking, qui oriente les efforts de rapatriement, fournit des conseils culturels à l'égard de ces efforts. L'initiative est mise en œuvre par l'entremise du conseil d'administration de l'organisme de services Stó:lō et est menée sous la direction du Centre de recherche et de gestion des ressources Stó:lō.

Le financement accordé par le gouvernement du Canada et la province de la Colombie-Britannique appuiera les plans de la Nation des Stó:lō pour la recherche, la commémoration et la réalisation de travaux sur le terrain liés aux sépultures non marquées reliées à ces sites des pensionnats.

Ce processus communautaire permettra à la Nation Stó:lō d'entreprendre ce travail à sa façon et à son propre rythme.

La réparation des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au cœur de la réconciliation et est essentielle pour renouveler et bâtir la relation avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens.

Citations

« Nos survivants, les membres de notre communauté et les dirigeants éprouvent beaucoup de chagrin dans l'ensemble du territoire, de la province et du pays. L'important travail que nous entreprenons doit être accompli avec respect, tant du point de vue culturel que technique. Les survivants suivent un processus de guérison continu et nous sommes ici pour les appuyer de toutes les façons possibles dans nos postes de direction respectifs. L'élaboration d'un plan guidé par leurs commentaires et leurs conseils est essentielle à la réalisation de ce travail et à la poursuite du voyage de guérison. Nous sommes reconnaissants à la province et au gouvernement fédéral de leur engagement à soutenir notre travail au nom des familles. Il est important que nous tenions compte du temps et de l'espace nécessaires pour traiter toute l'information recueillie et nous travaillerons avec chacun des survivants et des familles pour nous assurer qu'ils se sentent appuyés avant de passer aux prochaines étapes. Tout notre travail continuera d'être guidé par le protocole culturel. »

David Jimmie

Chef de la Première Nation de Squiala et

Président du Conseil des chefs de la Nation Stó:lō

« Nos pensées accompagnent les survivants, leurs familles et les membres de la communauté de la Nation Stó:lō alors qu'ils entreprennent ce travail crucial de localisation et de commémoration de tous les enfants qui ne sont jamais rentrés chez eux. Nous reconnaissons les séquelles douloureuses des pensionnats et nous demeurons déterminés à appuyer la Nation Stó:lō dans le cadre de son projet "Prendre soin de nos enfants", qui vise à découvrir la vérité, à guérir et à tourner la page. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Je salue le leadership et le courage de la Nation Stó:lō qui a entrepris ce travail difficile mais d'une importance cruciale au nom de ses communautés membres et des survivants qui ont fréquenté ces établissements. En s'appuyant sur des années de recherche, la Nation Stó:lō franchit une nouvelle étape dans son cheminement pour découvrir toute la vérité et les séquelles du système des pensionnats. La Colombie-Britannique collabore étroitement avec le gouvernement fédéral et ses partenaires autochtones pour appuyer les efforts de la Nation Stó:lō sur la voie de la vérité, de la justice et de la guérison. »

Murray Rankin

Ministre des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation de la Colombie-Britannique

Faits en bref

S'ólh Téméxw est le territoire traditionnel du peuple Stó:lō dans le bassin versant du bas Fraser, de Yale jusqu'à la mer Salish. Les 11 Premières Nations membres sont situées dans la partie centrale de la vallée Fraser.

jusqu'à la mer Salish. Les 11 Premières Nations membres sont situées dans la partie centrale de la vallée Fraser. L'organisation de la Nation Stó:lō est hébergée sur le terrain de Coqualeetza à Chilliwack .

. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada versera 1 077 520 $ au cours des exercices 2021 à 2024 par l'entremise du Programme de soutien communautaire aux enfants disparus dans les pensionnats pour la recherche sur les pensionnats Coqualeetza et St. Mary's (Mission), tandis que la province de la Colombie-Britannique a confirmé 475 000 $ en 2021- 2022 et 475 000 $ de plus en 2022-2023 pour appuyer les travaux sur les sites d'intérêt pour la Nation Stó:lō. Parmi ceux-ci se trouvent le pensionnat de Coqualeetza ( Sardis ), le Coqualeetza Indian Hospital ( Sardis ), le pensionnat de St. Mary's (Mission) et le pensionnat All Hallows ( Yale ).

versera 1 077 520 $ au cours des exercices 2021 à 2024 par l'entremise du Programme de soutien communautaire aux enfants disparus dans les pensionnats pour la recherche sur les pensionnats Coqualeetza et St. Mary's (Mission), tandis que la province de la Colombie-Britannique a confirmé 475 000 $ en 2021- 475 000 $ de plus en 2022-2023 pour appuyer les travaux sur les sites d'intérêt pour la Nation Stó:lō. Parmi ceux-ci se trouvent le pensionnat de Coqualeetza ( ), le Coqualeetza Indian Hospital ( ), le pensionnat de St. Mary's (Mission) et le pensionnat All Hallows ( ). Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un appui financier supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones qui sont axés sur les survivants et adaptés à la culture, pour aider les communautés autochtones à faire face aux séquelles continues des pensionnats et à en guérir.

À ce jour, 116,8 millions de dollars ont été octroyés en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation pour aider les survivants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ainsi que leurs familles et leurs communautés, à localiser et à commémorer les enfants disparus qui ont fréquenté les pensionnats.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Jour et nuit, ils peuvent avoir accès à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être est aussi disponible pour les Autochtones par téléphone, au 1-855-242-3310, ou par l'entremise de la messagerie instantanée sur leur site Web : www.espoirpourlemieuxetre.ca

Produits connexes

Stó:lō Nation: Taking Care of our Children Residential Schools Investigation Project

Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire

Le gouvernement du Canada renforce son soutien aux communautés autochtones pour qu'elles puissent faire face aux séquelles continues des pensionnats et en guérir

Programme de soutien en santé : résolution des questions des pensionnats indiens

Enfants disparus et renseignements sur l'inhumation

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Renelle Arsenault, Directrice des communications, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Chris Harbord, Directeur des communications, Ministère des Relations avec les Autochtones et de la Réconciliation, Colombie-Britannique, 250-952-7302, [email protected]; Dave Schaepe, Communications, Nation Stó:lō, 604-858-3366, [email protected]