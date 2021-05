PREMIÈRE NATION DE DOKIS, ON, le 27 mai 2021 /CNW/ - Travailler en collaboration pour renouveler les relations et réparer les torts historiques est essentiel pour faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones du Canada.

Aujourd'hui, le chef Gerry Duquette Jr. et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que la Première Nation de Dokis et le gouvernement du Canada ont conclu la négociation et la signature d'un accord de règlement de la revendication particulière relative au Fonds de gestion des terres indiennes. Dans le cadre de ce règlement, la Première Nation de Dokis a reçu une indemnité totale de 26,9 millions de dollars.

La plainte porte sur la violation par le Canada de ses obligations fiduciaires et des dispositions du traité Robinson Huron lorsqu'il a ordonné qu'une partie du produit de la cession de bois de 1908 soit déposée dans le fonds de gestion des terres indiennes du Ministère plutôt que dans le compte en fiducie de la Première Nation.

Obtenu par la négociation, ce règlement vise à réparer les torts du passé et à ouvrir la voie à la réconciliation du gouvernement du Canada avec la Première Nation de Dokis.

Citations

« Le traitement des griefs historiques est une étape clé dans la reconstruction de notre relation de nation à nation avec les peuples autochtones. Nous remercions le chef Duquette Jr. et son équipe de négociation, ainsi que la Première Nation de Dokis, pour leur dévouement et leurs efforts de collaboration en vue de la résolution réussie de cette revendication spécifique. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Nous, de la Première Nation de Dokis, sommes heureux d'avoir pu clore ce triste chapitre de notre histoire et de faire quelques pas vers la réconciliation pour les difficultés que notre peuple a subies au fil des ans en raison des actions du Canada. Le Canada a agi honorablement en essayant de corriger ce tort historique et a travaillé en collaboration avec nous pour le résoudre de façon positive. »

Chef Gerry Duquette Jr.

Première Nation de Dokis

Faits en bref

La Première Nation de Dokis est située en Ontario , sa réserve de 154 kilomètres carrés se trouvant à environ 16 kilomètres au sud-ouest du lac Nipissing .





est située en , sa réserve de 154 kilomètres carrés se trouvant à environ 16 kilomètres au sud-ouest du lac . En 1850, la Première Nation de Dokis a signé le traité Robinson Huron .





a signé le traité . Du 1 er avril 2020 au 31 mars 2021, 36 revendications ont été réglées pour une indemnisation de plus de 1,7 milliard de dollars.





avril 2020 au 31 mars 2021, 36 revendications ont été réglées pour une indemnisation de plus de 1,7 milliard de dollars. Le processus de règlement des revendications particulières permet de réparer les torts du passé et de répondre aux griefs de longue date des Premières Nations par l'entremise de règlements négociés. Le Canada poursuit ses consultations afin de co-développer des réformes du programme. Afin d'assurer le paiement en temps opportun des règlements négociés des revendications particulières, pendant que ce travail se poursuit, le budget de 2021 renflouera le Fonds de règlement des revendications particulières en 2022-2023.

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Twitter: @CouronneAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Renseignements: Ani Dergalstanian, Attachée de presse et conseillère en communication, Cabinet de l'honorable Carolyn Bennett, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, 819-997-0002; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]; Chef Gerry Duquette Jr., [email protected], 705-763-2200