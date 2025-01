GATINEAU, QC, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer ses relations avec les pays partenaires et à multiplier les avenues de développement économique pour le Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, et l'honorable Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères, ont annoncé la négociation fructueuse d'un accord sur la sécurité générale de l'information pour la sécurité industrielle et la défense nationale avec la Pologne.

L'accord sur la sécurité générale de l'information a été signé officiellement par Catherine Godin, ambassadrice du Canada en Pologne, et le colonel Rafał Syrysko, chef de l'agence responsable de la sécurité intérieure de la Pologne, lors d'une cérémonie tenue à Varsovie, en Pologne. La signature de l'accord s'est déroulée en présence de l'honorable Stéphane Dion, envoyé spécial du premier ministre auprès de l'Union européenne et de l'Europe (et ambassadeur du Canada en France et à Monaco). Cet accord avec la Pologne fait suite à la signature d'un accord sur la sécurité générale de l'information avec l'Ukraine le 3 décembre 2024.

Les accords sur la sécurité générale de l'information contribuent à la consolidation des relations bilatérales en accentuant les niveaux de coopération et d'interopérabilité militaires, ainsi qu'en permettant au Canada d'appliquer les normes de sécurité les plus élevées pour protéger les renseignements sensibles du gouvernement du Canada confiés aux entrepreneurs et aux gouvernements du monde entier.

Les relations entre le Canada et la Pologne reposent sur des bases historiques solides, enracinées dans les liens personnels profonds que plus de 1,1 million de Canadiens et de Canadiennes d'origine polonaise entretiennent avec la Pologne. La signature de cet accord sur la sécurité générale de l'information affirme l'engagement du Canada à soutenir la Pologne, la démocratie et les institutions démocratiques. Elle permet en outre d'établir une compréhension mutuelle de la manipulation et de la protection des renseignements gouvernementaux sensibles entre les 2 pays.

Dès son entrée en vigueur, l'accord sur la sécurité générale de l'information devrait rendre possibles plusieurs transactions de plusieurs millions de dollars entre le canada et la Pologne. Un accord sur la sécurité générale de l'information permet aux fournisseurs ayant fait l'objet d'une enquête de sécurité des 2 pays signataires d'accéder à des informations ou à des biens classifiés nécessaires pour soumissionner à des appels d'offres sensibles dans l'autre pays et de faciliter les occasions d'affaires pour les entreprises des secteurs aérospatial, maritime, nucléaire, spatial, de la défense et de la sécurité, entre autres.

Les accords sur la sécurité générale de l'information pour la sécurité industrielle et la défense nationale contribuent à l'atteinte des priorités du gouvernement en créant des emplois ainsi qu'en établissant et en entretenant des relations internationales qui favoriseront la paix et la prospérité économique.

Citations

« Cet accord permettra au Canada d'appliquer les normes de sécurité les plus élevées qui soit, tout en accentuant l'échange de renseignements et la collaboration avec la Pologne. La stimulation de la prospérité économique et la protection des renseignements sensibles sont des priorités du gouvernement du Canada dans toutes les opérations qu'il mène à l'étranger. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec

« Les relations entre le Canada et la Pologne reposent sur des liens personnels et économiques profonds. Depuis plus de 8 décennies, nos pays entretiennent des relations fondées sur des valeurs communes et une riche histoire de collaboration pour faire progresser nos engagements communs en faveur de la paix, de la sécurité, de la liberté et de la démocratie. Aujourd'hui, le Canada et la Pologne travaillent en étroite collaboration au sein de forums multilatéraux afin de trouver des réponses efficaces aux problèmes mondiaux les plus urgents. Cet accord apportera des avantages économiques et sécuritaires à la fois au Canada et à la Pologne. »

L'honorable Mélanie Joly

Ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

Un accord sur la sécurité générale de l'information est un instrument de sécurité juridiquement contraignant qui soutient les exigences en matière de défense nationale et d'opérations militaires en définissant les droits et obligations mutuels entre 2 parties en ce qui concerne la protection des informations et des biens classifiés détenus à l'étranger, ainsi que des marchés publics sensibles nécessitant l'échange d'informations et de biens gouvernementaux classifiés, notamment dans les secteurs aérospatial, maritime, nucléaire, spatial, de la défense et de la sécurité.

Les accords sur la sécurité générale de l'information sont négociés par le Secteur de la sécurité industrielle de Services publics et Approvisionnement Canada, en collaboration avec Affaires mondiales Canada et la Défense nationale.

Cet accord sur la sécurité générale de l'information est le 28e instrument de sécurité bilatéral (et le deuxième accord sur la sécurité générale de l'information) signé par le Canada.

