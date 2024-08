HALIFAX, NS, le 21 août 2024 /CNW/ - Les opérations de plantation d'arbres aident à combattre la double crise des changements climatiques et de la perte de biodiversité. Les forêts procurent de nombreux avantages : elles contribuent à la lutte contre les changements climatiques en absorbant du carbone; elles procurent fraîcheur et ombre aux humains et aux animaux; elles réduisent le risque de feux de végétation et atténuent les inondations; et elles contribuent à notre bien-être en nous offrant plus d'espaces verts pour les loisirs et en nous permettant d'entrer en contact avec la nature.

Aujourd'hui, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Ressources naturelles et des Énergies renouvelables de la Nouvelle-Écosse, l'honorable Tory Rushton, ont annoncé un investissement commun de plus de 40 millions de dollars pour la plantation de quelque 21 millions d'arbres d'ici 2031 sur des terres privées et publiques en Nouvelle-Écosse. Grâce à ce financement, plus de 21 arbres seront plantés pour chaque citoyen de la province.

Les arbres plantés dans le cadre de ce projet contribueront à restaurer la santé et la biodiversité des forêts - un aspect essentiel des démarches à long terme pour contrer la destruction causée par la saison des feux de forêt de 2023, d'une ampleur sans précédent. La plantation de ces arbres accroîtra la résilience forestière et réduira les risques de feux de forêt dans les collectivités rurales et suburbaines. Le projet favorisera également le reboisement de terres situées près de cours d'eau et les efforts de conservation visant les espèces en péril, comme l'orignal et la martre d'Amérique. Ce financement renforcera la chaîne d'approvisionnement provinciale pour la plantation d'arbres - collecte de graines, pépinières, plantation et surveillance d'arbres, etc. - et créera des centaines d'emplois dans le secteur de la foresterie en Nouvelle-Écosse.

Le financement fédéral provient du programme 2 milliards d'arbres, qui s'inscrit dans le cadre de l'approche globale du gouvernement du Canada pour la mise en place de solutions climatiques axées sur la nature. De concert avec les provinces, les territoires, les collectivités locales, les organismes à but lucratif et non lucratif et les peuples autochtones, le Canada assure un avenir prometteur et sain pour les générations futures.

« Les arbres nous sont essentiels : ils purifient l'air que nous respirons, rendent nos espaces urbains plus agréables, créent des habitats pour la faune et nous aident à nous adapter à l'évolution du climat. Le financement annoncé aujourd'hui jouera un rôle primordial dans la matérialisation de ces avantages pour les gens de la Nouvelle-Écosse et dans l'atteinte de notre objectif ambitieux de planter deux milliards d'arbres en l'espace de dix ans. Ce projet montre que par la collaboration entre les gouvernements fédéral et provinciaux, on peut veiller à ce que les bons arbres soient plantés aux bons endroits et au bon moment, et ce, pour le bien de tous les Canadiens. »

« Les arbres plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres vont contribuer non seulement à la lutte contre les changements climatiques, mais aussi à l'expansion des forêts du Canada et à la restauration d'importants habitats, en plus d'assainir l'air et de fournir des emplois durables d'un bout à l'autre du pays. Le gouvernement du Canada est heureux d'aider la Nouvelle-Écosse à gérer des terres forestières privées et de la Couronne dont les Canadiens bénéficieront pendant de nombreuses années. »

« Nous savons maintenant que des écosystèmes forestiers sains jouent un rôle crucial dans la lutte contre les changements climatiques. Chez Clean Foundation, nous travaillons fort avec des propriétaires de terrains, des sources de semences locales et des professionnels de la foresterie de toute la Nouvelle-Écosse pour nous assurer de planter le bon arbre au bon endroit. Nous comptons planter les premiers semis dès cet automne. »

Quelques faits

Depuis 2021, le gouvernement du Canada aide différents organismes et gouvernements au pays à contribuer à honorer son engagement de planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans.

aide différents organismes et gouvernements au pays à contribuer à honorer son engagement de planter deux milliards d'arbres sur une période de dix ans. Il est primordial de travailler en étroite collaboration avec les territoires et les provinces, puisque ces gouvernements sont responsables de la gestion de 90 % des terres forestières au pays. En plantant les bonnes essences d'arbres aux bons endroits, les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse confirment leur volonté de bâtir un avenir plus vert, plus résilient et plus riche en biodiversité pour nos forêts et nos collectivités, ce qui profitera à de nombreuses générations.

et de la Nouvelle-Écosse confirment leur volonté de bâtir un avenir plus vert, plus résilient et plus riche en biodiversité pour nos forêts et nos collectivités, ce qui profitera à de nombreuses générations. Les travaux avancent rondement en vue de conclure d'autres ententes avec les provinces et les territoires pour multiplier les plantations d'arbres à la grandeur du pays.

Le programme 2 milliards d'arbres consulte ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et les responsables du programme 2 milliards d'arbres visitent les sites et utiliseront la télédétection pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

