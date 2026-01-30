BERWICK, NS, le 30 janv. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, le secrétaire parlementaire Kody Blois, le ministre provincial John A. MacDonald et le maire Mike Trinacty ont annoncé un investissement fédéral de 2,8 millions de dollars, une contribution provinciale de plus de 2,3 millions de dollars et un investissement municipal de plus de 1,8 million de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin d'améliorer les infrastructures de traitement des eaux usées nécessaires pour construire plus de logements, plus rapidement.

Ces investissements permettront d'achever la troisième phase d'un projet en quatre phrases visant à moderniser la station de traitement des eaux usées de la Ville. Les améliorations porteront sur le système de filtration de prétraitement de la station et l'installation d'un nouveau système de filtration pour les trois bassins existants, ce qui permettra d'augmenter la capacité de traitement des eaux usées de la station de 1 828 m³ par jour à 4 000 m³ par jour. Ce projet favorise la croissance résidentielle future et s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements afin de répondre aux besoins d'une population croissante.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

« Nous travaillons avec nos partenaires provinciaux et municipaux pour réaliser des projets d'infrastructure favorisant la construction de logements, comme celui-ci à Berwick. Grâce au lancement de Maisons Canada, notre gouvernement continuera de stimuler l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle et de réunir les bons partenaires pour bâtir des logements plus abordables pour les Canadiens et accélérer leur mise en marché. »

L'honorable Kody Blois, Secrétaire parlementaire du premier ministre et député de Kings-Hants

« Si nous voulons que nos collectivités et notre économie prospèrent, nous devons veiller à ce que les gens aient un endroit où vivre, ce qui nécessite des infrastructures solides et fiables. Cet investissement contribuera à soutenir le type de croissance durable qui permettra à la Ville de Berwick d'accueillir de nouveaux résidents et de nouvelles entreprises en toute confiance, aujourd'hui et à l'avenir. »

L'honorable John A. MacDonald, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse

« La Ville de Berwick est reconnaissante d'avoir obtenu ce financement pour mener à bien la prochaine phase des travaux d'amélioration de sa station de traitement des eaux usées -- un projet essentiel qui renforce notre collectivité aujourd'hui tout en nous préparant à la croissance de demain. Ces améliorations favoriseront la construction de nouveaux logements, l'industrie locale et le développement durable, tout en donnant aux résidents l'assurance que nos infrastructures sont prêtes pour l'avenir. Nous sommes reconnaissants de cet investissement et du soutien qui permet à Berwick de demeurer une collectivité prospère, résiliente et tournée vers l'avenir. Je tiens également à remercier le personnel municipal et toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible. »

Mike Trinacty, maire de la Ville de Berwick

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2,8 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 2 333 100 $, et la contribution de la Ville de Berwick s'élève à 1 866 900 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025; il se concentre sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

