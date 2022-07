ANTIGONISH, NS, le 19 juill. 2022 /CNW/ - Des personnes seules, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées d'Antigonish ont maintenant accès à 12 nouveaux logements locatifs dans leur quartier grâce à l'achèvement d'un ensemble résidentiel Appleseed Court.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député fédéral de la circonscription de Nova-Centre, et l'honorable Pat Dunn, ministre provincial des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, ministre responsable des Affaires afro-néo-écossaises et député provincial de la circonscription de Pictou-Centre, ont annoncé l'achèvement de cet ensemble.

Le gouvernement a investi presque 2,4 millions de dollars, tandis que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a versé 350 000 $ et le comté d'Antigonish,100 000 $.

L'ensemble résidentiel est situé aux 23, 27 et 29 Appleseed Drive, à Antigonish, et comprend des logements d'une, de deux et de trois chambres pour des personnes à revenu faible ou modeste. Il comprend une salle communautaire et un espace extérieur pour le jardinage. L'immeuble est situé près des supermarchés, des écoles et des installations communautaires.

La construction d'Appleseed Court a commencé en 2021 et est maintenant terminée : les locataires occupent déjà les 12 logements.

Citations :

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement investit dans le logement partout en Nouvelle-Écosse, y compris à Antigonish. Cet ensemble résidentiel a ajouté 12 logements abordables dans la collectivité, ce qui profite aux personnes seules, aux personnes âgées, aux familles et aux personnes handicapées. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Soutenir les familles de notre collectivité en investissant dans le logement abordable n'est pas uniquement la bonne chose à faire, c'est la chose logique à faire. Grâce à cet ensemble résidentiel, des générations d'enfants pourront grandir tout en ayant un toit, ce qui, nous le savons, les aidera à bénéficier de meilleurs résultats sociaux, économiques et en matière de santé tout au long de leur vie. Je suis fier de cet ensemble d'habitation et je souhaite remercier les personnes qui étaient prêtes et déterminées à fournir les efforts nécessaires pour le concrétiser. » - L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté et député fédéral de Nova-Centre

« Grâce à cet ensemble résidentiel, un plus grand nombre de personnes seules, de personnes âgées et de familles auront maintenant un chez-soi sûr, abordable et accessible. C'est un excellent exemple de la façon dont tous les ordres de gouvernement et nos partenaires communautaires travaillent ensemble pour accroître le nombre de logements en Nouvelle-Écosse. » - Pat Dunn, ministre provincial des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, au nom de John Lohr, ministre provincial des Affaires municipales et du Logement

« L'accès au logement est un droit économique et social, mais il comporte des défis pour de nombreux membres de notre collectivité, pour diverses raisons. L'Antigonish Affordable Housing Society est devenue un symbole de lumière et de soutien pour les personnes vulnérables de notre collectivité qui éprouvent de l'insécurité en matière de logement. Cet organisme est également un leader en matière de durabilité, car il accorde la priorité à l'efficacité énergétique dans tous les aspects du logement abordable. » - Laurie Boucher, mairesse d'Antigonish

« Dans une petite collectivité rurale, construire 26 appartements sans but lucratif, abordables et écologiques en cinq ans n'est pas une mince affaire. Vivre dans nos logements contribue à la stabilité de vie des locataires et permet aux gens de se créer une communauté dans le quartier. Nos loyers abordables ont libéré des ressources financières pour le retour aux études, la formation professionnelle et les loisirs pour les enfants et les adultes. Aujourd'hui, alors que nous faisons tous face à la hausse des prix, nos locataires sont mieux en mesure de joindre les deux bouts. Nous sommes en mesure de créer de nouveaux logements grâce au niveau élevé de soutien que nous avons. En plus d'une subvention et d'un prêt hypothécaire de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, nous sommes profondément reconnaissants envers tous ceux et celles qui nous soutiennent : la Ville d'Antigonish, la Municipalité du comté d'Antigonish, Housing Nova Scotia, les Sœurs de Sainte-Marthe et les innombrables donateurs et bénévoles individuels. » ‒ Rachel MacFarlane, présidente de l'Antigonish Affordable Housing Society

Faits en bref :

Le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

est un programme de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Doté d'un budget de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL prévoit :

créer jusqu'à 60 000 logements;



réparer jusqu'à 240 000 logements;



créer ou réparer au moins 4 000 places en maisons d'hébergement pour les victimes de violence familiale;



créer au moins 7 000 logements pour les personnes âgées;



créer au moins 2 400 logements pour les personnes ayant des déficiences développementales.

Le budget de 2022 propose de verser un financement de 2,9 milliards de dollars dans le cadre du FNCIL en vue d'accélérer la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements.

La Stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral est un plan ambitieux de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui donnera un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada .

