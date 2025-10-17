GLACE BAY, NS, le 17 oct. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, le secrétaire parlementaire Mike Kelloway, le député provincial John White et le maire Cecil Clarke ont annoncé jusqu'à 2,9 millions de dollars d'investissements combinés dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) pour construire ou améliorer des infrastructures d'approvisionnement en eau, de traitement des eaux usées, de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets solides essentielles et nécessaires pour construire plus de logements, plus rapidement.

En tout, 52 logements existants bénéficieront de ces investissements qui rendront également possible la construction d'autres logements dans le quartier de la rue Church, à Sydney Mines, et de la rue Brookland, à Glace Bay. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue par les gouvernements du Canada et de la Nouvelle-Écosse, qui ouvre la voie à la construction de nouveaux logements afin de répondre aux besoins d'une population croissante.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« En partenariat avec Nouvelle-Écosse, nous offrons des possibilités de création de logements, comme celle que nous offrons à Sydney Mines et Glace Bay, dans le but de faciliter le démarrage de projets immobiliers. Grâce à des programmes comme celui-ci, et à des organisations comme Maisons Canada, nous travaillons en partenariat avec les gouvernements, les constructeurs et les collectivités afin de stimuler l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle, ainsi que de réunir les bons partenaires pour construire et accélérer la livraison d'un plus grand nombre de logements abordables pour les Canadiens. »

Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Transports et du Commerce intérieur et député de Sydney-Glace Bay

« Nous devons augmenter la capacité et la durabilité des réseaux d'approvisionnement en eau et de gestion des eaux usées et pluviales si nous voulons que nos collectivités se développent et prospèrent. Cet investissement apportera des avantages immédiats aux résidents de la région, tout en soutenant la construction de nouveaux logements, ce qui créera davantage de possibilités pour les Néo-Écossais et contribuera à la croissance de notre économie. »

John White, député de Glace Bay-Dominion, au nom de John Lohr, ministre des Affaires municipales.

« En renforçant nos infrastructures locales, entre autres les réseaux d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, nous faisons en sorte qu'elles restent suffisantes pour répondre aux besoins liés à la croissance future et servent de base à la croissance des collectivités. »

Cecil Clarke, maire de la municipalité régionale du Cap-Breton

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 1 160 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse fournit 966 570 $ et la contribution de la Municipalité régionale du Cap-Breton s'élève à 773 430 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025; il se concentre sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse , Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Heather Fairbairn, Province de la Nouvelle-Écosse, Affaires municipales, 902-717-2151, [email protected]; Jenna MacQueen, Conseillère en communications, Municipalité régionale du Cap-Breton, 902-574-6639, [email protected]