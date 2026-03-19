CHESTER, NS, le 19 mars 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour bâtir des logements à grande échelle.

À cette fin, la députée Jessica Fancy, le ministre John A. MacDonald et le préfet Allen Webber ont annoncé un investissement fédéral de 7 millions de dollars, une contribution provinciale de plus de 5,8 millions de dollars et un investissement municipal de plus de 4,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) pour améliorer les infrastructures de traitement des eaux usées nécessaires pour construire plus de logements, plus rapidement.

Le financement servira à construire une nouvelle station de traitement des eaux usées à Chester Basin, ainsi qu'à moderniser les systèmes de collecte, de transport et d'évacuation afin de remplacer les infrastructures actuelles qui ont atteint leur capacité maximale et approchent de la fin de leur durée de vie. La nouvelle station agrandie desservira 107 logements existants et sera en mesure de soutenir ultérieurement jusqu'à 652 logements, contribuant ainsi à atténuer la pénurie de logements dans la région. Cet investissement permettra également de réduire la vulnérabilité actuelle de la station face aux inondations côtières récurrentes.

Ce projet soutient la croissance future du secteur résidentiel et s'inscrit dans le cadre de l'entente de financement conclue entre les gouvernements du Canada et de la Nouvelle‑Écosse, qui ouvre la voie à la construction d'un plus grand nombre de logements afin de répondre aux besoins d'une population croissante.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront compléter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Les projets d'infrastructure essentiels, comme l'extension du système de traitement des eaux usées de Chester Basin, sont fondamentaux pour construire davantage de logements pour les Canadiens. Avec le lancement de Maisons Canada, notre gouvernement continuera de travailler avec ses partenaires provinciaux et municipaux, tout en favorisant l'innovation dans l'industrie de la construction résidentielle afin de bâtir plus rapidement un plus grand nombre de logements abordables. »

Jessica Fancy, députée de South Shore-St. Margarets

« Cet investissement permettra de moderniser le système de traitement des eaux usées de Chester Basin, de favoriser la construction de nouveaux logements et d'accroître la résilience du système face aux tempêtes et aux inondations. En tirant parti des possibilités et en réalisant des investissements stratégiques comme celui-ci, nous aidons les municipalités à mettre en œuvre des projets essentiels qui renforcent les collectivités, profitent aux résidents actuels et stimulent la croissance. »

L'honorable John A. MacDonald, ministre des Affaires municipales de la Nouvelle-Écosse

« Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires fédéraux et provinciaux. Notre investissement commun assurera la stabilité des infrastructures pour nos résidents et nos petites entreprises pendant de nombreuses années. Grâce à la réalisation de cet important projet, nous honorons notre engagement en faveur de la gestion responsable de l'environnement et du développement de nos collectivités. »

Allen Webber, préfet de la Municipalité du District de Chester

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL). Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse investit au total 5 832 750 $ dans le projet et la contribution de la Municipalité de Chester s'élève à 4 667 250 $.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

L'organisme Maisons Canada a été lancé le 14 septembre 2025; il se concentre sur l'augmentation de l'offre de logements abordables. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le Programme de prêts pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire.

Le financement du gouvernement fédéral est conditionnel à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Renée LeBlanc Proctor, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Heather Fairbairn, Province de la Nouvelle-Écosse, Affaires municipales, 902-717-2151, [email protected]; Jennifer Webber, Agente des communications et coordonnatrice de la mobilisation, Municipalité de Chester, 902-275-4107, [email protected]