OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le Conseil de la Nation haïda et le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree, ont fait la déclaration suivante aujourd'hui pour souligner la sanction royale du projet de loi S-16 :

« Aujourd'hui, le projet de loi S-16, qui fait entrer en vigueur la Loi concernant la reconnaissance de la Nation haïda et du Conseil de la Nation haïda, a reçu la sanction royale au Parlement. La Loi confirme la reconnaissance, par le gouvernement du Canada, des droits inhérents de la Nation haïda à la gouvernance et à l'autodétermination.

Grâce à l'adoption du projet de loi aujourd'hui, le Conseil de la Nation haïda est reconnu dans la législation fédérale comme le gouvernement de la Nation haïda. La reconnaissance du droit de la Nation haïda de se gouverner elle-même et de prendre des décisions en fonction de sa propre gouvernance favorise la réconciliation et jette les bases pour une relation plus forte de nation à nation.

« Nous apprécions les efforts déployés par le Canada pour faire adopter cette loi dans un esprit de réconciliation avec la Nation haïda. L'adoption de la Loi marque une étape importante vers la reconnaissance et le respect des droits inhérents de la Nation haïda, et l'établissement d'une base pour la coopération future et le bien-être de Haida Gwaii, a déclaré Gaagwiis, président de la Nation haïda. Notre Nation a pris à cœur les paroles de l'honorable Murray Sinclair, qui a déclaré que "la réconciliation n'est pas un problème autochtone; c'est un problème canadien". Cette loi montre que le Canada a clairement l'intention de s'attaquer aux nombreux problèmes complexes auxquels nous sommes confrontés ensemble et reconnaît le travail qu'il nous reste à accomplir », a-t-il fait remarquer.

« Le Canada continuera à travailler avec la Nation haïda et d'autres partenaires autochtones pour mettre en œuvre leur droit inhérent à l'autodétermination et soutenir leur travail afin de bâtir un meilleur avenir pour leurs communautés. Le Canada et la Nation haïda se réjouissent de renforcer davantage la collaboration positive entre nos gouvernements. Il y a beaucoup de personnes à remercier pour avoir mené à bien ce travail, mais je voudrais souligner la contribution de la sénatrice Margo Greenwood pour son partenariat avec la Nation haïda et le travail qu'elle a accompli en parrainant ce projet de loi et en guidant cette importante loi au sein du Sénat », a déclaré le ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Gary Anandasangaree.

Produits connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X: @GCIndigenous

Facebook: @GCIndigenous

Instagram: @gcindigenous

Facebook: @HaidaNation

Instagram: @chn_haidanation

Page web: www.haidanation.ca

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par courriel ou par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, consultez la page www.rcaanc.gc.ca/RSS.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour de plus amples renseignements : Simon Davies, Communications, Conseil de la Nation haïda, 250-626-5252 ou 250-637-1130, [email protected]; Gregory Frame, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Gary Anandasangaree, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, 819-934-2302, [email protected]