VANCOUVER NORD, BC, le 5 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, la chef Jennifer Thomas de la Nation des Tsleil-Waututh, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, et l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont signé l'accord sur l'intendance et les sciences environnementales du passage Burrard.

Dans le cadre de cet accord, les parties ont convenu de mettre en place un secrétariat conjoint composé de membres de la Couronne et de membres de la Nation des Tsleil-Waututh. Le secrétariat sera responsable de coordonner les activités d'intendance et les analyses et recherches scientifiques dans le passage Burrard. Le secrétariat fournira un lieu de discussion unique où les Tsleil-Waututh et les divers ministères fédéraux pourront travailler ensemble sur les activités d'intendance environnementale.

L'accord prévoit un investissement de 20 millions de dollars sur 10 ans pour le maintien du Fonds d'intendance des sciences environnementales du passage Burrard. Le Fonds sera géré par le secteur des Traités, des Terres et des Ressources de la Nation des Tsleil-Waututh. Il permettra de financer les activités d'intendance menées dans le passage Burrard et favorisera la participation aux discussions du secrétariat.

Citations

« Cet accord facilite les travaux d'intendance menés en continu par les Tsleil-Waututh depuis une époque immémoriale, en vertu des lois et des obligations de la Nation. Ces travaux consistent à gérer les terres et les eaux de notre territoire pour les générations passées, présentes et futures. Grâce à ce financement, notre personnel du secteur des Traités, des Terres et des Ressources pourra planifier les travaux en fonction des besoins, des priorités et du calendrier des Tsleil-Waututh, au lieu de planifier en fonction d'un financement externe précaire destiné à des activités choisies par des tiers. Il s'agit d'une première étape vers le rétablissement du rôle de gouvernance légitime des Tsleil-Waututh dans le passage Burrard. Le secteur des Traités, des Terres et des Ressources de la Nation des Tsleil-Waututh s'efforce de protéger le passage contre le développement industriel incessant sur la rive et les contaminants provenant des déversoirs et des eaux de pluie. Cet accord et les travaux qui suivront aideront les Tsleil-Waututh dans leurs efforts visant à restaurer la santé du passage Burrard, à travailler avec les personnes de la communauté du passage, et à maintenir et renforcer les liens que nos communautés entretiennent avec l'eau et la vie du territoire. »

Chef Jennifer Thomas

Nation des Tsleil-Waututh

« Depuis des décennies, le secteur des Traités, des Terres et des Ressources entreprend des travaux scientifiques et des travaux de restauration environnementale de grande envergure. Toutefois, il est limité par des occasions de financement fragmentaire à court terme axées sur des priorités fixées par d'autres. Ce financement à long terme sûr permettra à notre secteur de planifier des travaux d'envergure sur plusieurs années en fonction des priorités et des perspectives des Tsleil-Waututh. Ces travaux comprennent la surveillance et la restauration de la qualité de l'eau, l'amélioration de l'habitat du poisson et des mollusques et crustacés, la facilitation de l'accès de la communauté à ses eaux ancestrales et le rétablissement des écosystèmes du passage Burrard. Le secrétariat établira des relations de travail avec tous les ordres du gouvernement canadien et les autres entités qui travaillent sur le passage. L'accroissement de la coordination entre les programmes scientifiques et les programmes d'intendance fera en sorte d'améliorer la qualité des travaux menés et aidera à travailler sur l'objectif commun consistant à restaurer la santé du passage Burrard. Nos travaux ont déjà porté leurs fruits : il y a notamment un retour du hareng et des orques dans le passage Burrard après des décennies d'absence. Avec cet accord, nous pourrons nous inspirer de ces succès et planifier à long terme collectivement. Nous nous réjouissons de ce qui est désormais possible. »

Gabriel George

Directeur, Traités, Terres et Ressources

« En signant cet accord, le gouvernement du Canada a franchi une étape importante de notre parcours vers la réconciliation et le rétablissement de la relation avec la Nation des Tsleil-Waututh. Cet accord négocié aidera les Tsleil-Waututh dans leurs efforts visant à maintenir leurs connaissances sacrées de restauration de l'environnement sur le territoire traditionnel. Financer les activités d'intendance qui protégeront, préserveront et mettront en valeur l'écosystème du passage Burrard profitera à tous les Canadiens. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., c.p., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La signature aujourd'hui de l'accord de réconciliation marque une étape importante dans le renforcement de notre partenariat avec la Nation Tsleil-Waututh, et la promotion d'une collaboration significative sur les activités d'intendance dans le passage Burrard. Nous sommes impatients de travailler avec la Nation Tsleil-Waututh sur cette importante initiative qui contribue à la protection des côtes et des voies navigables du Canada pour les générations à venir. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Cette entente ouvre une voie concrète et significative vers la réconciliation pour le Canada et la Nation Tsleil-Waututh. Grâce à ce partenariat, nous continuerons de travailler ensemble pour assurer la santé à long terme du passage Burrard grâce à la collaboration scientifique et à l'intendance. »

L'honorable Bernadette Jordan

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le gouvernement du Canada reconnaît que les Premières Nations jouent un rôle essentiel de gardiens du patrimoine naturel commun. Elles contribuent de façon singulière et inestimable à la compréhension des écosystèmes et des défis environnementaux auxquels notre pays est confronté. La Nation Tsleil-Waututh est un partenaire important pour surveiller, préserver et rétablir la santé de l'environnement. Cet accord est un pas important vers la réconciliation et démontre les efforts consentis par toutes les parties pour trouver un terrain d'entente afin de mieux protéger les terres et les eaux pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Le 4 septembre 2017, le Canada et la Nation des Tsleil-Waututh ont signé une lettre d'entente par laquelle ils se sont engagés à renouveler et à renforcer la relation de nation à nation. L'une des principales priorités abordées a été l'évaluation environnementale et l'intendance.

Dans le cadre de l'accord, les activités d'intendance comprendront la recherche scientifique et l'analyse scientifique, la restauration, la planification et d'autres activités scientifiques.

Les ministères fédéraux Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada , Transports Canada, Pêches et Océans Canada et Garde côtière canadienne, et Environnement et Changement climatique Canada se partagent la responsabilité de la mise en œuvre de cet accord avec la Nation des Tsleil-Waututh.

