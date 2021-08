NATION CRIE DE PEEPEEKISIS, SK, le 10 août 2021 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Travailler en collaboration pour renouveler les relations et réparer les torts historiques est essentiel pour faire progresser la réconciliation avec les Premières nations au Canada.

Aujourd'hui, le chef Francis Dieter et l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé que la Nation crie de Peepeekisis et le gouvernement du Canada ont conclu leur règlement négocié pour résoudre la revendication particulière de la colonie de File Hills.

La revendication centenaire concernait le manquement du Canada à ses obligations fiduciaires lorsqu'il a mis en œuvre le projet de colonie agricole de File Hills avec le premier transfert et l'établissement de diplômés d'écoles industrielles dans la réserve de la Nation crie de Peepeekisis sans le consentement éclairé et volontaire de cette dernière en 1898. Le projet de colonie comprenait l'octroi de parcelles de terres agricoles de premier choix dans la réserve de Peepeekisis sans le consentement de la Nation. En créant et en mettant en œuvre le Colony Scheme, le Canada a manqué à son obligation fiduciaire envers la Nation en ne protégeant pas l'intérêt de la Nation dans les terres et en n'offrant aucune compensation à la Nation. Le préjudice historique et continu que le projet de colonie a causé à la Nation de Peepeekisis a créé des divisions communautaires et de l'animosité entre les familles et les membres. L'héritage du Colony Scheme continue d'avoir des répercussions sur la Nation jusqu'à ce jour.

En vertu du règlement, le Canada versera à la Nation crie de Peepeekisis une indemnité totale de 150 millions de dollars, avec l'option d'acquérir jusqu'à 18 720 acres de terres et d'ajouter ces terres à la réserve conformément à toutes les lois applicables et aux politiques et procédures du Canada concernant la création de réserves.

Obtenu grâce au dialogue et à la coopération, ce règlement négocié historique aidera à réparer les torts commis dans le passé à l'endroit de la Nation crie de Peepeekisis, et commencera à ouvrir la voie au gouvernement du Canada pour renouveler et faire progresser la réconciliation avec la Nation crie de Peepeekisis.

Citations

"En 1986, il y a 35 ans, nous avons soumis la revendication spécifique de la colonie de File Hills. La lutte pour obtenir une certaine mesure de justice a été longue et difficile. Alors que nous célébrons l'accord de règlement de la colonie de File Hills, il est important de reconnaître et de se souvenir de nos aînés et de nos membres qui ont vécu ce chapitre sombre de notre nation. Ils ont ouvert la voie en apportant des témoignages et des vérités inestimables, qui nous ont conduits à ce succès aujourd'hui et pour nos générations futures."

Chef Enock Poitras,

Nation Crie de Peepeekisis

"La Nation crie de Peepeekisis a toujours été déterminée à obtenir un règlement équitable et, après une longue bataille, je suis soulagé que nous ayons conclu un accord de règlement pour la revendication particulière de la colonie de File Hills. Notre communauté a subi des préjudices mais nous sommes un peuple fort et l'Accord de règlement permettra à la Nation de faire des investissements communautaires importants pour aujourd'hui et pour demain et d'améliorer la vie de tous les membres de la communauté. Il est important que les Canadiens connaissent cette histoire et les vérités de la revendication particulière de la colonie de File Hills."

Chef Beverly Bellegarde,

Nation Crie de Peepeekisis

"Après des décennies d'opposition et de refus de la part du Canada et du système judiciaire, la revendication particulière de la colonie de File Hills a enfin été réglée. Cet accord de règlement permettra à notre communauté de clore ce chapitre malheureux de notre histoire commune, de guérir et de prospérer pour nos générations futures. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais le règlement de cette revendication particulière nous donne l'occasion d'aller de l'avant ensemble au sein de la Nation crie de Peepeekisis et avec le Canada."

Chef Francis Dieter

Nation Crie de Peepeekisis

"Le "projet de colonie" a modifié à jamais le tissu social et culturel de la nation crie de Peepeekisis, en interdisant les pow-wow, les danses et autres formes de cérémonies, ainsi que les mariages forcés entre les membres d'origine et les diplômés des écoles industrielles transférés. Les effets de cette politique coloniale sont encore ressentis par la communauté aujourd'hui. Tous les Canadiens doivent connaître la vérité sur ce qui s'est passé. La résolution réussie de cette revendication particulière est essentielle pour reconstruire notre relation avec la Nation crie de Peepeekisis, dans le bon sens. Nous remercions le chef Enock Poitras, la chef Beverly Bellegarde, le chef Francis Dieter et leur équipe de négociation, ainsi que l'ensemble de la Nation crie de Peepeekisis pour leur dévouement, leur persévérance et leurs efforts de collaboration. Nous nous engageons à travailler en partenariat avec la Nation crie de Peepeekisis sur ses priorités pour sa communauté, aujourd'hui et à l'avenir. Ce jour constitue une étape importante vers la guérison et la réconciliation."

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Les progrès en matière de règlement des revendications particulières se poursuivent. Du 1er avril 2020 au 37 mai 2021, 36 revendications particulières ont été résolues pour un montant de 1,75 milliard de dollars en indemnités versées aux Premières Nations.





Au 31 mai 2021, il y avait 588 revendications dans l'inventaire des revendications particulières : 161 en évaluation, 359 en négociation et 68 relevant du Tribunal des revendications particulières.





Après 32 ans passés devant les tribunaux fédéraux, la Nation crie de Peepeekisis a soumis la revendication particulière de la colonie de File Hills au Tribunal des revendications particulières en 2017. La Nation crie de Peepeekisis a présenté la revendication particulière de la colonie de File Hills au ministre en 1986. En 2004, la Commission des revendications indiennes (" CCI ") a recommandé que la revendication soit acceptée par le Canada aux fins de négociation en vertu de la Politique sur les revendications particulières.





En décembre 2020, la Nation crie de Peepeekisis a finalisé l'accord de règlement de la revendication particulière de la colonie de File Hills avec le gouvernement du Canada.





La revendication particulière de la colonie de File Hills comprend une indemnité du Canada à la Nation crie de Peepeekisis d'un montant de 150 000 000 $, un ajout à la réserve pour que Peepeekisis puisse acheter certaines terres et une déclaration de réconciliation fournie par le Canada à la Nation.

