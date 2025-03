Un protocole d'entente souligne la contribution importante du tourisme aux économies intérieures

ATHÈNES, Grèce, le 13 mars 2025 /CNW/ - Les voyages et le tourisme jouent un rôle important dans la promotion de la croissance économique. Ils contribuent à dynamiser les lieux touristiques et à renforcer la compréhension mutuelle des peuples, tout en raffermissant la coopération et les relations diplomatiques internationales.

Aujourd'hui, lors d'une réunion à Athènes, la ministre du Tourisme de la Grèce, Olga Kefalogianni, et l'ambassadrice du Canada en Grèce, Karine Asselin, ont signé un protocole d'entente traitant de coopération dans le domaine du tourisme. Les deux pays se sont engagés à favoriser la coopération et l'échange de renseignements sur les voyages et le tourisme en vue d'éclairer l'élaboration d'approches et la création d'occasions pour améliorer les flux touristiques entre les deux pays. Les aspects clés de cette entente portent sur la coopération institutionnelle, la transmission de données et de renseignements liés aux voyages et au tourisme, et l'échange de pratiques exemplaires pour gérer l'impact des changements climatiques sur le secteur du tourisme.

Le Canada et la Grèce entretiennent des relations en matière de commerce et d'investissement qui se développent à la faveur de l'Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l'Union européenne. En 2024, le commerce bilatéral de marchandises avec la Grèce s'élevait à 645,8 millions de dollars.

Le Canada et la Grèce ont une riche histoire ancrée dans des valeurs communes telles que la démocratie, les droits de la personne et la primauté du droit. Nous sommes tous deux fiers des relations solides et des liens culturels étroits qui unissent nos deux pays. Nos populations sont au cœur de nos relations. En effet, près de 300 000 Canadiens sont d'origine grecque et de nombreux Canadiens vivent, travaillent et étudient en Grèce.

Le gouvernement du Canada entrevoit favorablement le renforcement des relations bilatérales avec la Grèce, de même que l'occasion de mettre en relief ce que le secteur national du tourisme a à offrir à davantage de visiteurs étrangers, ce qui profitera aux localités des quatre coins du pays.

Citations

« Le protocole d'entente avec la Grèce renforcera les liens commerciaux bilatéraux avec un important partenaire européen et servira de base aux deux pays pour créer de nouvelles occasions dans le secteur du tourisme. Notre coopération nous permet de faciliter la découverte de chacun des pays aux Canadiens et aux Grecs tout en soutenant la prospérité économique des deux nations. »

- La ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, l'honorable Mary Ng

« Le tourisme joue un rôle charnière dans l'expression de l'identité et du patrimoine culturels, et les liens forgés sont demeurés bien présents tout au long des démarches entreprises par le Canada et la Grèce pour parvenir à cette entente. Grâce à cette coopération renouvelée, nos deux pays pourront dès maintenant et dans l'avenir influencer de façon positive la croissance et la résilience du secteur du tourisme. »

- La ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, l'honorable Pascale St-Onge

« Chaque jour, les entreprises touristiques font valoir la richesse des traditions et du patrimoine culturel de leurs populations auprès de touristes du monde entier. En signant aujourd'hui ce protocole d'entente, le Canada et la Grèce renforcent leur engagement mutuel à coopérer, ce qui favorisera le flux des voyageurs dans les deux pays. En échangeant ouvertement des pratiques exemplaires du secteur et des valeurs communes en matière d'intendance écologique, les deux pays renforceront leur résilience et la vitalité du secteur du tourisme dès maintenant et pour l'avenir. »

- La secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique pour les régions du Québec, Annie Koutrakis

« Depuis son application, l'accord commercial de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne continue de produire des résultats positifs impressionnants. Le protocole d'entente sur le tourisme favorisera cette impulsion et renforcera les liens entre les Grecs et les Canadiens tout en procurant des avantages économiques importants aux deux pays. »

- L'ambassadrice du Canada en Grèce, Karine Asselin

Faits en bref

À l'invitation du premier ministre du Canada, le premier ministre de la Grèce, Kyriakos Mitsotakis , a visité Montréal et Toronto , les 24 et 25 mars 2024. Durant cette visite, les deux dirigeants ont publié une déclaration conjointe.

, a visité Montréal et , les 24 et 25 mars 2024. Durant cette visite, les deux dirigeants ont publié une déclaration conjointe. En 2023, les touristes grecs ont dépensé environ 6,9 millions de dollars au Canada, soit environ 2,1 millions de dollars de plus qu'en 2022.

Selon les données fournies par ONU Tourisme, la Grèce est demeurée de façon constante dans les dix premières destinations européennes pour les voyageurs canadiens.

Le Canada et la Grèce entretiennent depuis plusieurs années de bonnes relations commerciales. En 2023, le commerce bilatéral de services s'élevait à 2,2 milliards de dollars, et 371 millions de dollars de cette somme étaient liés aux dépenses de voyage des Canadiens.

et la Grèce entretiennent depuis plusieurs années de bonnes relations commerciales. En 2023, le commerce bilatéral de services s'élevait à 2,2 milliards de dollars, et 371 millions de dollars de cette somme étaient liés aux dépenses de voyage des Canadiens. En 2023, les exportations de services vers la Grèce s'élevaient à 481 millions de dollars, et les importations à plus de 1,7 milliard de dollars.

