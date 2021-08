OTTAWA ON, le 13 août 2021 /CNW/ - L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et son homologue française, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, ont renouvelé le fructueux Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement de 2018 qui guidera la prochaine étape de l'action conjointe en matière de climat.

Le premier ministre Trudeau et le président Macron se sont rencontrés lors du Sommet des dirigeants du G7 en juin 2021, et ils ont convenu de renouveler ce partenariat afin de promouvoir des objectifs ambitieux, dans les deux pays et à l'échelle internationale, pour la protection de la biodiversité, la lutte contre les changements climatiques et l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050. Le partenariat original a été annoncé par les deux chefs d'État en 2018 pour soutenir et accélérer les progrès dans le monde en vue d'atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, grâce à une série d'actions concrètes.

Forts du succès du partenariat, le Canada et la France continueront à collaborer à une nouvelle série d'initiatives qui soutiendront la transition mondiale vers une économie à faibles émissions de carbone, mobiliseront l'action contre la perte de biodiversité et fourniront un forum pour la communication d'expériences sur la mise en œuvre d'une action climatique ambitieuse, y compris sur la tarification du carbone.

Parmi les nouvelles initiatives du partenariat renouvelé, mentionnons les suivantes : travailler par l'entremise de l'Alliance : Énergiser au-delà du charbon, que le Canada codirige, afin de faire part des expériences en matière d'élimination progressive du charbon et d'assurer une transition juste pour les collectivités et les travailleurs touchés; promouvoir la Charte sur les plastiques dans les océans comme moyen d'accroître l'efficacité des ressources et de protéger les océans; promouvoir une reprise verte post-COVID-19 par la coopération dans les secteurs du commerce, de l'investissement et de l'industrie; et soutenir, aux côtés d'autres pays donateurs, une augmentation de la part du financement climatique comportant des avantages corrélatifs pour la biodiversité.

« Nos deux pays se sont engagés à poursuivre leur leadership international en matière d'action climatique. Je suis fier d'annoncer le renouvellement de ce partenariat fructueux pour le climat et l'ajout de nombreuses initiatives qui feront avancer les travaux internationaux dans les domaines prioritaires avant la COP26. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Je me réjouis que la relation franco-canadienne s'appuie sur une convergence de vues et d'intérêts, en matière de promotion de la démocratie, de l'égalité hommes-femmes, de la lutte contre les changements climatiques et de la protection de la biodiversité et des océans. Le renouvellement de ce partenariat permettra d'engager une véritable dynamique vertueuse franco-canadienne pour l'ambition internationale sur le climat et la biodiversité, à l'approche des grandes échéances multilatérales à venir de la COP15 et de la COP26. »

- Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique de France

Le Partenariat franco-canadien pour le climat et l'environnement a été signé pour la première fois en 2018, afin d'aider les deux pays à redoubler d'efforts et à collaborer encore plus étroitement pour lutter contre les changements climatiques.

Les travaux sur la biodiversité menés dans le cadre du partenariat soutiendront l'objectif de la coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples (High Ambition Coalition for Nature and People), qui consiste à protéger 30 p. 100 des terres et des océans de la planète d'ici 2030.

En 2018 et 2019, ce partenariat a permis de former des négociatrices africaines francophones afin qu'elles puissent faire entendre leur voix dans les négociations internationales sur le climat.

En mai 2019, ce partenariat a accueilli des universitaires, des intervenants du secteur privé, de la société civile et des gouvernements pour favoriser la communication de l'expérience au sujet de la tarification du carbone.

En novembre 2019, une table ronde sur la finance durable a été organisée pour faire avancer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, la divulgation des risques financiers et la finance durable pour la biodiversité.

