PARIS, le 27 sept. 2023 /CNW/ - Partie intégrante de nombreux produits, que ce soient les véhicules électriques, les semiconducteurs, les éoliennes, les batteries, les panneaux solaires ou les électroménagers, les minéraux critiques sont les éléments de base d'un avenir carboneutre et de la technologie moderne. Devant un avenir qui s'annonce de plus en plus centré sur les minéraux, la dynamique géopolitique a amené des pays aux vues similaires à réfléchir sur la nécessité de disposer d'approvisionnements stables et sûrs de ces ressources et des technologies propres qu'elles permettent de produire.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la ministre française de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, ont annoncé un dialogue bilatéral Canada-France sur les minéraux critiques.

Ce dialogue vise principalement à renforcer la coopération entre le Canada et la France dans le domaine des minéraux critiques. Les deux pays uniront leurs forces pour atteindre les objectifs communs suivants :

sécuriser l'approvisionnement du Canada et de la France en minéraux critiques et promouvoir l'investissement;

en minéraux critiques et promouvoir l'investissement; collaborer dans des projets de recherche et développement industriels et universitaires;

promouvoir conjointement des normes mondiales environnementales, sociales et de gouvernance.

Ce projet de coopération entre le Canada et la France sur les minéraux critiques, qui s'inscrira dans le prolongement de travaux de collaboration antérieurs, soutient les objectifs du Partenariat stratégique Canada-Union européenne sur les matières premières, établi en juin 2021.

L'an dernier, de concert avec l'Allemagne, l'Australie, les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, le Canada et la France ont lancé l'Alliance pour des minéraux critiques durables afin de favoriser, à l'échelle mondiale, l'adoption de pratiques d'exploitation minière, de traitement et de recyclage durables et socialement inclusives et responsables, de même que le recours à des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques responsables.

Ce dialogue bilatéral sur les minéraux critiques soutient également la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques, dont l'un des objectifs principaux est d'améliorer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés.

À l'heure où s'intensifient le développement et le déploiement d'énergies et de technologies plus propres, on peut s'attendre à une accélération de l'activité dans le domaine des minéraux critiques. Le Canada continuera de collaborer avec des partenaires de divers pays à l'établissement de chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques sûres et durables.

Citations

« Grâce à ses abondants minéraux critiques, son secteur minier dynamique et ses normes environnementales, sociales et de gouvernance de calibre international, le Canada peut devenir le fournisseur mondial de choix pour les minéraux critiques et pour l'énergie propre et les technologies que ces minéraux permettent de produire. En renforçant la collaboration avec des pays aux vues similaires comme la France, nous sécurisons d'importantes chaînes d'approvisionnement et soutenons l'emploi et l'investissement des deux côtés de l'Atlantique. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

Quelques faits

La Stratégie canadienne sur les minéraux critiques permettra de stimuler l'offre en minéraux critiques provenant de sources responsables et de soutenir le développement de chaînes de valeur à l'échelle nationale et mondiale pour favoriser une économie verte et numérique. Les cinq objectifs fondamentaux de la Stratégie s'énoncent comme suit : soutenir la croissance économique, la compétitivité et la création d'emplois; promouvoir l'action climatique et la protection de l'environnement; faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones; encourager une population active et des collectivités diversifiées et inclusives; améliorer la sécurité mondiale et les partenariats avec les alliés.



Liens pertinents

