OTTAWA, ON, le 5 avril 2022 /CNW/ - La pêche à la morue revêt une importance économique, culturelle, et historique considérable pour les gens et les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, a annoncé qu'une entente a été conclue avec la France concernant la morue de 3Ps pour la saison de pêche 2022-2023. Les deux pays ont l'intention de reconduire l'actuel total autorisé des captures de 1 346 tonnes.

Le Canada et la France (en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon) gèrent conjointement les stocks de poissons, y compris la morue, dans la zone 3Ps au large du sud de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans le cadre de l'accord Procès-verbal, les deux pays se rencontrent annuellement pour négocier des mesures de gestion, y compris le TAC de ces stocks partagés dans l'Atlantique Nord.

Une évaluation des stocks de novembre 2021 a conclu que le stock de morue dans la sous-division 3Ps est resté dans la zone critique depuis le début des années 2000, mais la mortalité par pêche est à son plus bas niveau depuis des décennies. L'élaboration d'un plan de rétablissement de la morue de 3Ps est en cours, faisant l'objet d'une consultation avec un groupe de travail composé d'intervenants de l'industrie, d'organisations non gouvernementales environnementales, et des gouvernements provinciaux et territoriaux.

Cette entente avec la France contribuera à protéger les emplois et à alléger la pression économique pour les entreprises et les communautés, tout en reconnaissant la nécessité de protéger et de reconstituer le stock. Nous avons le devoir de gérer cette ressource de manière responsable, afin qu'elle conserve sa valeur culturelle et économique pour les générations à venir.

« Je sais à quel point la morue est importante pour les pêcheurs qui en dépendent pour leur subsistance, ainsi que pour tous les habitants de Terre-Neuve-et-Labrador. Il est encourageant de constater que le stock montre des signes de croissance modeste. Maintenir le total autorisé des captures de morue de 3Ps au même niveau que l'an dernier est une décision judicieuse à prendre, et offre de la prévisibilité aux pêcheurs. Je demeure concentrée sur l'aide à apporter pour faire croître l'industrie canadienne des produits de la mer, ce qui comprend la collaboration avec les pêcheurs et d'autres partenaires en ce qui concerne le plan de reconstitution du stock de morue. Notre engagement commun envers la durabilité garantit que le stock continuera de bénéficier aux générations futures. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Le Canada a entamé les négociations en recommandant une reconduction du TAC de 1 346 tonnes de l'année précédente.





a entamé les négociations en recommandant une reconduction du TAC de 1 346 tonnes de l'année précédente. Une évaluation du stock de novembre 2021 a conclu que le stock de morue de 3Ps est resté dans la zone critique, où il se trouve depuis le début des années 2000. Les résultats de l'évaluation du stock indiquent que la mortalité naturelle continue d'être le moteur de la croissance et de la reprise du stock. La mortalité par pêche a été au plus bas niveau depuis le moratoire relatif à la pêche de 1994 à 1996. Le nombre de jeunes poissons est demeuré parmi les plus bas de la série chronologique.





Le Canada et la France se sont également mis d'accord sur une reconduction du TAC pour la plie grise de 3Ps, pour le sébaste de l'unité 2, et pour le pétoncle d'Islande de 3Ps, ainsi que sur le maintien d'un moratoire pour la plie canadienne de 3Ps.

