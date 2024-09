OTTAWA, ON, le 23 sept. 2024 /CNW/ - Le flétan de l'Atlantique se trouve dans les eaux de l'est de Terre-Neuve jusqu'au nord-est des États-Unis. La majeure partie du stock se trouve dans les eaux de pêche canadiennes, et un petit pourcentage du stock se trouve également dans la zone maritime française, au large de Saint-Pierre-et-Miquelon. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de ce stock, tant pour les pêcheries canadiennes que françaises.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé qu'après plusieurs mois de négociations, le Canada a conclu une entente avec la France (en ce qui concerne Saint-Pierre-et-Miquelon) soit une entente sur le partage du flétan de l'Atlantique.

L'entente, conclue le 20 septembre 2024, permettra aux pêcheurs français de Saint-Pierre-et-Miquelon de capturer 3 % du total autorisé des captures fixé par le Canada. Cette allocation permettra une croissance mesurée de la pêche au flétan de l'Atlantique à Saint-Pierre-et-Miquelon, tout en procurant des avantages aux collectivités côtières canadiennes, grâce aux débarquements français de flétan de l'Atlantique dans les ports canadiens. Cette entente soutient la santé et la durabilité du stock de flétan de l'Atlantique, et reconnaît l'importance de cette pêche pour les collectivités côtières du Canada atlantique, ainsi que les investissements importants réalisés par le Canada et son industrie de la pêche pour développer et gérer la pêche.

Depuis 2016, le Canada travaille avec la France pour conclure un accord sur le partage des quotas de flétan de l'Atlantique, avec des représentants de Pêches et Océans Canada qui dirigent les négociations.

« Je suis satisfaite de l'issue de nos négociations avec la France. Je suis convaincue que nous sommes parvenus à une entente équitable qui garantira la santé à long terme du stock de flétan de l'Atlantique, tout en soutenant les économies et les communautés côtières du Canada et de la France. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

En 2022, les débarquements canadiens de flétan de l'Atlantique étaient évalués à environ 70 millions de dollars.

L'accord permet aux pêcheurs français de cibler le flétan de l'Atlantique dans la zone économique exclusive française et en haute mer, mais pas dans les eaux canadiennes.

L'accord prévoit également une plus grande coopération dans le domaine de la science liée au flétan de l'Atlantique.

