OTTAWA, ON, le 21 mars 2025 /CNW/ - Soutenir l'amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle est un investissement intelligent qui aide à réduire les factures d'énergie et l'empreinte carbone des Canadiennes et Canadiens et à créer des espaces de vie plus sains et plus agréables.

Aujourd'hui, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, et Rebecca Bligh, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), ont annoncé des investissements de plus de 27 millions de dollars dans le cadre du programme Financement de l'efficacité communautaire (FEC) du Fonds municipal vert, afin de soutenir des initiatives novatrices d'amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle en Alberta et en Ontario.

Ce financement soutiendra des initiatives novatrices d'amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle dans tout le Canada, rendant ces améliorations plus abordables et plus accessibles aux propriétaires tout en permettant d'améliorer la qualité de l'air intérieur, d'augmenter le confort des habitations et de stimuler la croissance économique locale.

Alberta : Un investissement de 12,9 millions de dollars dans le programme provincial d'amélioration axée sur les énergies propres aidera Airdrie , Spruce Grove , Pincher Creek et Taber à lancer ou à développer des programmes de financement qui permettront aux propriétaires de réaliser des améliorations écoénergétiques. En réduisant les obstacles financiers, ces programmes aideront les résidents à améliorer le rendement énergétique de leur habitation tout en soutenant la transition de l' Alberta vers une économie plus propre et plus résiliente.

Ontario : Un investissement conjoint de 15 millions de dollars soutiendra des programmes d'amélioration énergétique résidentielle dans les comtés de Lanark et de Dufferin, en aidant des milliers de propriétaires à accéder à du financement et à des incitatifs pour réduire leur consommation d'énergie et les émissions. L'initiative Better Homes Lanark vise la rénovation de 400 habitations grâce au financement de l'initiative FEC, tandis que le comté de Lanark prévoit augmenter la portée de ce programme au fil du temps pour qu'il soutienne des milliers de rénovations d'ici 2040. Cet effort donnera la priorité aux ménages faisant face à des coûts énergétiques élevés tout en favorisant le développement de la main-d'œuvre locale dans le secteur de l'efficacité énergétique.

Si ces initiatives visent généralement à aider les propriétaires à réaliser des rénovations énergétiques et à réduire les émissions dans leur collectivité, certains programmes offrent un soutien ciblé aux populations vulnérables et à faibles revenus. Ces rénovations contribueront également à l'abordabilité à long terme en réduisant les coûts énergétiques pour les propriétaires tout en créant de nouvelles opportunités d'emplois verts locaux. Les projets seront financés par l'initiative FEC du FMV, qui aide les municipalités à mettre en place des programmes de financement de l'efficacité énergétique pour les immeubles résidentiels de faible hauteur. Le financement basé sur l'évaluation des propriétés (PACE), le financement par le biais des factures de services publics et les partenariats de prêt avec des tiers ne sont que quelques exemples des modèles de financement utilisés par les municipalités pour mettre en place des programmes d'améliorations énergétiques résidentielles.

« L'efficacité énergétique se traduit par des économies de coûts pour les Canadiens. À l'heure où le coût de la vie et les changements climatiques sont des sources de préoccupation pour nos populations, l'octroi de plus de 27 millions de dollars en aides fédérales du programme Financement de l'efficacité communautaire du Fonds municipal vert aidera des Canadiennes et des Canadiens de tout le pays à apporter des rénovations énergétiques à leurs maisons. En rendant les rénovations énergétiques plus abordables et plus accessibles, nous permettrons aux propriétaires d'économiser sur leurs factures d'énergie et de réduire les émissions. Des investissements comme celui annoncé aujourd'hui aident le Canada à mener à bien son engagement de stimuler la croissance économique locale, de créer des emplois et d'aider les collectivités qui souhaitent tirer parti de la transition vers l'énergie propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons le plus besoin. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Notre initiative Financement de l'efficacité communautaire a permis à plus d'un millier de propriétaires de tout le pays de réaliser les travaux d'amélioration écoénergétique dont ils avaient besoin et qui les aident à réduire leurs factures d'énergie, tout en créant des emplois locaux et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

Rebecca Bligh, présidente, Fédération canadienne des municipalités

À propos du Fonds municipal vert de la FCM

Le Fonds municipal vert (FMV) est un organisme unique au monde qui fournit du financement et de la formation aux municipalités, tant afin de les aider à atteindre la carboneutralité qu'à bâtir des collectivités résilientes tout en profitant d'avantages économiques et sociaux au chapitre de l'emploi, du logement et des infrastructures. Depuis son établissement en 2000, le FMV a contribué à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2,87 millions de tonnes, a financé près de 13 000 années-personnes d'emploi, a soutenu près de 30 000 logements abordables durables et a accru le PIB national de 1,2 milliard de dollars par le biais des plus de 2 100 projets qu'il a approuvés. Le FMV gère des programmes d'une valeur d'environ 2,4 milliards de dollars grâce à des donations du gouvernement du Canada.

