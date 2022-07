TORONTO , le 7 juill. 2022 /CNW Telbec/ - En aidant les Canadiens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison, on leur permet non seulement d'économiser sur leurs factures mensuelles, mais aussi de contribuer à la lutte contre les changements climatiques et à la création d'emplois de qualité. De plus, l'amélioration écoénergétique des maisons est une pièce maîtresse des plans climatiques ambitieux du Canada.

Le programme de prêts pour des rénovations écoénergétiques de maisons (HELP) de la Ville de Toronto représente l'un des plus importants efforts à cet égard. Lancé en 2014 en tant que premier programme de type PACE (Property Assessed Clean Energy) en Ontario, celui-ci a permis jusqu'ici la réalisation de 245 projets d'améliorations écoénergétiques, et 18 autres sont en cours de réalisation.

Aujourd'hui, Julie Dabrusin, députée fédérale de Toronto-Danforth et secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de 14 568 000 $ dans le cadre de l'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) afin de faciliter la recapitalisation du programme HELP de la Ville de Toronto. Madame Dabrusin a fait cette annonce au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et était accompagnée de Taneen Rudyk, présidente de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Ces fonds permettront de bonifier le programme HELP dans le but d'assurer un meilleur soutien à l'amélioration de l'efficacité énergétique et à la décarbonisation des maisons torontoises, de même qu'à élargir ce modèle à l'échelle nationale. HELP fait appel à un modèle de financement basé sur une taxe d'améliorations locales (TAL) et est géré par le personnel municipal. Le programme est ouvert à toute maison unifamiliale de la ville. L'initiative soutient actuellement l'adoption de mesures d'efficacité énergétique, d'intégration d'énergie renouvelable, de stockage de l'énergie et de conservation de l'eau.

La Ville vise à faire connaître ce marché à l'aide d'activités de sensibilisation et à fournir un soutien accru aux propriétaires-occupants, aux entrepreneurs, aux associations industrielles et aux courtiers immobiliers dans la planification et la réalisation de ce genre de rénovations. Le programme HELP continuera à promouvoir le renforcement des capacités et le partage des connaissances parmi les parties prenantes internes et externes afin de promouvoir l'élargissement de ce modèle à d'autres collectivités ontariennes et canadiennes. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie climatique accélérée TransformTO de la Ville de Toronto, qui vise à réduire au niveau zéro les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la ville d'ici 2040, y compris celles des maisons et des autres immeubles.

L'initiative Financement de l'efficacité communautaire (FEC) est offerte par le biais du Fonds municipal vert (FMV), qui est géré par la FCM et financé par le gouvernement du Canada. L'initiative FEC aide les collectivités de toutes tailles à mettre en œuvre des programmes de financement locaux novateurs destinés à permettre directement aux propriétaires de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et de rendre leur maison plus écoénergétique, confortable et abordable, tout en créant des emplois locaux et en renforçant les capacités afin de stimuler des marchés dynamiques d'améliorations écoénergétiques dans les villes canadiennes.

Grâce à cette initiative et à d'autres programmes bien ciblés, le FMV accumule les succès depuis plus de 20 ans en soutenant la mise en œuvre de projets environnementaux transformateurs à l'échelle municipale. Le gouvernement du Canada a investi 1,65 milliard de dollars dans le FMV depuis sa création afin de donner les moyens aux municipalités de soutenir des projets misant sur des solutions novatrices en faisant appel à des ressources locales.

Citations

« Grâce à l'investissement de 14,5 millions de dollars annoncé aujourd'hui, la Ville de Toronto pourra mettre à profit l'héritage de HELP - un programme de prêts pour les rénovations énergétiques domiciliaires qui a permis de rénover des centaines de maisons, en phase avec les objectifs climatiques ambitieux de Toronto et du Canada. C'est un véritable pas vers l'efficacité énergétique, la création d'emplois et l'abordabilité pour les collectivités en Ontario et au Canada. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

« Il est d'une importance capitale que tout le monde participe à la lutte contre les changements climatiques. Les municipalités dans l'ensemble du Canada font leur part en adoptant des solutions novatrices qui créent des emplois et favorisent la résilience au climat. Les investissements dans l'infrastructure verte des collectivités canadiennes amélioreront la qualité de l'air et la vitalité de notre économie, en plus de nous conduire vers un avenir carboneutre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« En plus de nous permettre d'économiser sur les coûts de chauffage et de climatisation, les maisons écoénergétiques contribuent à la réduction des émissions et à notre adaptation à l'évolution du climat. Nous faisons équipe avec les villes pour aider les citoyens à améliorer l'efficacité énergétique de leur maison. »

Julie Dabrusin, Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et députée de Toronto-Danforth

« Les municipalités sont aux premières lignes de la lutte contre les changements climatiques et de l'action climatique, et des collectivités de toutes tailles font preuve de leadership en matière de climat à un moment où nous en avons vraiment besoin. Le Fonds municipal vert leur donne les moyens d'obtenir des résultats sur le terrain. Et ces résultats, nous les obtenons avec nos partenaires fédéraux, en aidant des villes comme Toronto à bâtir des collectivités plus vertes et plus durables, à créer des emplois et en aidant les Canadiens à rendre leurs maisons plus confortables et abordables. Ensemble, nous sommes bien engagés sur la voie de la carboneutralité. »

Taneen Rudyk, présidente, Fédération canadienne des municipalités

« La réduction des émissions des maisons et des édifices est un élément indispensable de notre stratégie climatique TransformTO visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2040. La crise climatique exige des investissements et des efforts continus de la part de tous les ordres de gouvernement, et je remercie le gouvernement fédéral et la FCM pour cette aide financière. J'invite les propriétaires-occupants de Toronto à profiter du financement et des mesures incitatives du programme HELP de leur ville, de même que de la subvention fédérale de l'Initiative canadienne pour des maisons plus vertes afin de rendre leur maison plus écoefficace. »

John Tory, maire de Toronto

« L'amélioration de l'efficacité énergétique et la décarbonisation des maisons font partie des plus puissants moyens que peuvent prendre les propriétaires pour contrer l'urgence climatique. C'est aussi un bon moyen d'assurer un avenir plus prometteur et plus résilient à notre ville. Je demande donc à tous les propriétaires d'établir un plan de rénovation pour leur maison et d'explorer les prêts et les mesures incitatives qui leur sont accessibles par le biais du programme HELP de la Ville et d'autres sources. »

Jennifer McKelvie, conseillère de Scarborough-Rouge Park et présidente du comité des infrastructures et de l'environnement de la Ville de Toronto

