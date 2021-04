OTTAWA, ON, le 7 avril 2021 /CNW/ - Les effets des changements climatiques se font sentir d'un bout à l'autre du pays. En investissant dans de nouvelles technologies et initiatives pour réduire les émissions, nous pouvons créer de bons emplois dans la classe moyenne et bâtir un avenir et une économie fondés sur les énergies peu émettrices. Cet engagement est d'ailleurs plus important que jamais, maintenant que nous planifions la relance pour l'après-COVID-19.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna, et le président de la Fédération canadienne des municipalités (FCM), Garth Frizzell, ont annoncé aujourd'hui l'octroi de 23 millions de dollars du Fonds municipal vert de la FCM à Hydro Ottawa pour la création d'un système énergétique collectif dans le quartier carboneutre Zibi situé au bord de la rivière des Outaouais, à Ottawa-Gatineau.

Ce système énergétique novateur aidera à atteindre les objectifs environnementaux du projet immobilier Zibi, qui transformera 34 acres de friches industrielles entre les centres-villes d'Ottawa et de Gatineau en quartier carboneutre - le premier de la capitale nationale. Il éliminera les émissions de gaz à effet de serre (GES) associées au chauffage et au refroidissement des bâtiments en profitant de l'hydroélectricité produite sur place, de la fraîcheur de la rivière des Outaouais pour le refroidissement et de la chaleur résiduelle de l'usine Kruger locale.

Ce projet montre que le Fonds municipal vert continue, comme il le fait depuis 20 ans, à soutenir des projets écologiques transformateurs au niveau municipal. Depuis la création du Fonds, le gouvernement du Canada y a investi 1,65 milliard de dollars, ce qui a permis à des municipalités de contribuer à des projets qui, comme celui-ci, tirent parti des ressources locales pour offrir des solutions originales.

Le gouvernement continue de soutenir des projets énergétiques plus intelligents qui préparent un avenir plus sain et plus propre tout en créant de l'emploi et de la croissance économique pour l'ensemble des Canadiens.

Citations

« Les gains d'efficacité énergétique nous permettront de franchir le tiers de la distance qui nous sépare de nos objectifs de Paris. Le premier quartier carboneutre de la région d'Ottawa-Gatineau permettra de réduira les émissions et d'accroître la viabilité des systèmes énergétiques de quartier. »

Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Il est essentiel d'investir dans des solutions novatrices pour réduire les émissions afin de lutter contre les changements climatiques. Le projet Zibi permettra de mettre en place le premier système énergétique de quartier de la région de la capitale nationale afin de fournir aux résidents un système de chauffage et de climatisation sans émission de carbone. Ce projet pourrait faire en sorte que notre collectivité devienne la plus durable au Canada. En partenariat avec la FCM, le financement fédéral contribuera à la réalisation de ce projet passionnant, à la création d'emplois et à l'établissement d'une collectivité plus propre et plus inclusive ici même, au cœur d'Ottawa. »

Catherine McKenna

Ministre de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada

« Les municipalités sont des chefs de file en matière de changements climatiques et elles souhaitent voir des actions concrètes qui viennent appuyer les démarches locales de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cet investissement est l'un des plus importants qui a été fait dans le cadre du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités. Nous offrons des programmes de calibre mondial qui aident les collectivités à faire ce qu'elles font de mieux : mettre en œuvre des solutions qui fonctionnent. Des projets comme celui du réseau énergétique du quartier Zibi pourraient être reproduits et mis au point à plus grande échelle au pays, ce qui pourrait avoir une importante incidence nationale. »

Garth Frizzell

Président, Fédération canadienne des municipalités

« Le projet de Zibi représente le genre de développement immobilier que nous souhaitons avoir à Gatineau, et c'est notamment grâce aux efforts qui sont mis de l'avant pour réduire son empreinte écologique. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de renforcer cet aspect environnemental du projet en appuyant une solution de chauffage innovante et écoénergétique. »

Maxime Pedneaud-Jobin

Maire de Gatineau

« Ce projet est un excellent exemple de la façon dont les gouvernements locaux et fédéraux, le secteur privé et nos services publics locaux peuvent collaborer avec succès à la création d'une infrastructure verte transformatrice. Je profite de l'occasion pour remercier le gouvernement du Canada et la FCM pour leur soutien et leur financement de ce projet écologique novateur. »

Laura Dudas

Mairesse suppléante d'Ottawa

« À Hydro Ottawa, nous croyons qu'il est de notre responsabilité de contribuer à bâtir une capitale dynamique et durable, et d'assurer à nos clients et à notre collectivité un approvisionnement en énergie propre, qui alimente l'avenir de manière responsable et qui protège notre environnement. En tant qu'entreprise locale de distribution d'électricité, nous avons l'expertise qu'il faut pour renforcer la prospérité économique de notre ville, non seulement grâce à la fiabilité de notre réseau, mais aussi au moyen des projets dans lesquels nous investissons, des infrastructures que nous construisons et des partenariats que nous concluons. Nous avons également l'expertise nécessaire pour tracer la voie vers un avenir propre et durable sur le plan énergétique. Cet heureux financement du Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités en appui au service public de Zibi démontre que nous investissons dans les bons projets avec les bons partenaires. J'en suis extrêmement fier. »

Bryce Conrad

Président et chef de la direction, Hydro Ottawa

« Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada et au Fonds municipal vert de la Fédération canadienne des municipalités pour ce financement, qui nous rapproche de notre vision de créer une pièce maîtresse du développement durable au cœur de la capitale nationale. Notre espoir est que le système énergétique de quartier (service public de Zibi) atteindra non seulement un chauffage et une climatisation zéro carbone à Zibi, mais que notre projet deviendra un modèle pour les communautés du monde entier sur la façon de créer des partenariats innovants qui les aident à faire de même. »

Jeff Westeinde

Président, Zibi

