DIEPPE, NB, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Les Canadiens ont réalisé l'importance de la planification et de la prise de mesures collectives soutenues en cette année de pandémie hors de l'ordinaire. La pandémie de COVID-19 se terminera un jour, mais les changements climatiques perdureront. Les décisions en matière d'infrastructure que nous prenons aujourd'hui permettront de bâtir des collectivités plus propres et plus saines grâce à des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et créer une croissance économique durable.

Même durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables de toutes tailles. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et versé aux municipalités par la FCM.

Aujourd'hui, l'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles et l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités, ainsi que des représentants des municipalités de Dieppe, Edmundston, Woodstock et Fredericton, ont annoncé l'octroi d'un financement de plus de 2,2 millions de dollars dans le cadre du FMV pour des projets d'efficacité énergétique et d'infrastructure dans quatre collectivités du Nouveau-Brunswick.

Les quatre projets annoncés aujourd'hui comprennent : une étude de faisabilité concernant les mesures d'efficacité énergétique optimale pour le Centre Arthur-J.-LeBlanc à Dieppe; une étude de faisabilité pour des panneaux solaires sur le toit du Centre Jean-Daigle et l'installation d'un système de stockage d'énergie à Edmundston; l'amélioration de l'efficacité énergétique au centre communautaire AYR Motor à Woodstock; ainsi qu'un projet de rue conviviale à Fredericton, dans le cadre duquel on améliorera les infrastructures pour les piétons, les cyclistes et le transport en commun sur la promenade Brookside.

Les objectifs et les avantages de ces projets sont d'améliorer l'efficacité des bâtiments, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de générer des économies d'énergie, d'améliorer les infrastructures routières, de promouvoir l'expertise et les ressources locales, ainsi que de favoriser la création d'emplois à l'échelle locale.

La pandémie nous a donné l'occasion de réfléchir à ce qui compte vraiment dans nos collectivités, d'engager des conversations constructives sur la manière de prendre soin de ceux qui nous entourent et de réfléchir au genre d'avenir que nous voulons bâtir. Avec nos partenaires, nous allons construire un Canada plus juste et plus résilient, qui convient à tout le monde.

« Ces investissements dans des solutions novatrices visant à accroître l'efficacité énergétique aideront les résidents à vivre dans des collectivités plus propres et plus saines. En plus de permettre de réaliser des économies et de réduire les émissions de GES, les projets verts de ces quatre municipalités aideront les collectivités à trouver de nouvelles façons de mieux faire face aux changements climatiques et de protéger le bien-être des familles. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, députée de Moncton--Riverview--Dieppe, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans les projets verts dont nous avons besoin pour faire croître notre économie, économiser l'argent des Canadiens, créer des emplois et atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

« Les municipalités sont des partenaires importants dans la lutte contre les changements climatiques. En rendant les bâtiments plus écoénergétiques, nous pouvons réduire la pollution, renforcer les économies locales et créer des emplois bien rémunérés dans les collectivités du Nouveau-Brunswick. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir plus propre, plus sain et plus prospère pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Les municipalités sont les bâtisseuses du Canada. Elles possèdent près de 60 % des infrastructures qui soutiennent l'économie et notre qualité de vie. Que ce soit pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, réduire les émissions de gaz à effet de serre ou renforcer les infrastructures locales, les municipalités améliorent la qualité de vie de la population. Avec notre solide partenariat fédéral-municipal, la FCM offre des programmes qui aident les municipalités de toutes tailles à faire ce qu'elles font le mieux : offrir des solutions qui fonctionnent. »

Garth Frizzell, président de la Fédération canadienne des municipalités

« La Ville de Dieppe est très heureuse de s'associer à la Fédération canadienne des municipalités dans le but d'évaluer la faisabilité de mesures d'efficacité énergétique optimale pour le Centre Arthur-J.-LeBlanc. Le développement durable est au cœur de nos priorités et un projet comme celui-ci nous permettra de faire un pas de plus dans le développement d'une ville écoresponsable et de réduire nos gaz à effet de serre. »

Yvon Lapierre, maire de la Ville de Dieppe

« Depuis plusieurs années, notre planification stratégique vise à continuellement trouver des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en favorisant l'énergie renouvelable. L'étude de faisabilité touche directement à cet objectif. Nous sommes très reconnaissants envers la FCM pour sa généreuse contribution et sa collaboration constante qui nous permet de franchir cette première étape dans un projet très important pour la ville d'Edmundston. »

Eric Marquis, maire suppléant de la Ville d'Edmundston

« La Ville de Fredericton remercie sincèrement le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités pour le financement de 500 000 $ qu'elle reçoit dans le cadre du Fonds municipal vert afin d'appuyer ses efforts de leadership environnemental et la construction de sa première rue conviviale. Des travaux au réseau d'égout et d'aqueduc doivent être effectués le long de cet important corridor de transport, qui relie un secteur commercial à un secteur résidentiel en pleine croissance. Grâce à ce financement, nous pouvons mieux desservir les piétons, les cyclistes et les usagers du transport en commun, tout en continuant à assurer la circulation du grand nombre de véhicules sur cette route. »

Mike O'Brien, maire de la Ville de Fredericton

« Le projet d'amélioration de l'efficacité énergétique du centre AYR Motor est la première grande étape que nous franchissons pour devenir une collectivité plus résiliente et plus durable. Il permettra d'économiser 135 000 $ par année sur la consommation d'électricité et, plus important encore, il permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 357 tonnes de CO2 par année. Ce projet d'amélioration n'aurait pas été possible sans l'obtention du financement dans le cadre du Fonds municipal vert. »

Arthur Slipp, maire de la Ville de Woodstock

Le FMV est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités.

et mis en œuvre par la Fédération canadienne des municipalités. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1 360 projets.



Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,7 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 608 000 voitures de la circulation.



Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et appliquée dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

.

Le FMV a permis de créer plus de 11 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada a investi plus de 505 millions de dollars dans 297 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick.

, le gouvernement du a investi plus de 505 millions de dollars dans 297 projets d'infrastructure au Nouveau-Brunswick. Afin de soutenir les Canadiens et les collectivités pendant la pandémie de COVID-19, un nouveau volet a été ajouté au Programme d'infrastructure Investir dans le Canada de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles. Le volet Résilience à la COVID-19 aidera les autres ordres de gouvernement dont les finances ont été durement touchées par la pandémie en augmentant la contribution fédérale au titre des coûts des projets d'infrastructure publique.

La nouvelle Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années.

