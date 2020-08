PORT STANLEY, ON, le 28 août 2020 /CNW/ - Les Canadiens vivent dans des collectivités plus propres et plus saines lorsque les municipalités élaborent des solutions novatrices pour réduire la pollution, améliorer l'efficacité énergétique et trouver de nouvelles utilisations pour les infrastructures publiques.

Même durant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) continuent de faire des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds municipal vert (FMV) afin de soutenir des collectivités plus durables de toutes tailles. Le FMV est financé par le gouvernement du Canada et offert aux municipalités par la FCM.

Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et Joanne Vanderheyden, deuxième vice-présidente de la Fédération canadienne des municipalités et mairesse de la municipalité de Strathroy-Caradoc, ont annoncé aujourd'hui un investissement de plus de 3,7 millions de dollars dans le cadre du FMV pour la construction d'une caserne de pompiers à bilan énergétique nul à Port Stanley (Central Elgin), en Ontario.

La municipalité de Central Elgin va remplacer la caserne de pompiers désuète de Port Stanley par un nouveau bâtiment à bilan énergétique nul. Des panneaux solaires fourniront toute l'énergie nécessaire sur place. Les accessoires de plomberie intérieurs seront remplacés par des accessoires écologiques répondant à la norme LEED. Grâce à la gestion des déchets de construction, jusqu'à 95 % des déchets de construction n'auront pas à être acheminés vers le site d'enfouissement. Plus important encore, la consommation d'énergie sera réduite de 45 % chaque année.

Cette nouvelle caserne de pompiers permettra non seulement de réduire les coûts d'exploitation, mais elle aidera également à faire de Port Stanley une collectivité plus durable et plus saine.

« La nouvelle caserne de pompiers à bilan énergétique nul de Port Stanley est un bon exemple de solutions novatrices permettant de répondre aux besoins de la collectivité. Une fois terminé, ce nouveau bâtiment sera plus efficace sur le plan énergétique, permettra de réduire les coûts d'exploitation et aidera à favoriser une collectivité plus saine. À long terme, ce sont des projets comme celui-ci qui aideront les collectivités à devenir plus résilientes aux changements climatiques, en plus de continuer à servir les résidents. »



Kate Young, secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, et députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nous investissons dans les projets verts dont nous avons besoin pour faire croître notre économie, faire épargner de l'argent aux Canadiens, créer des emplois et atteindre nos objectifs climatiques. »

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les solutions locales appliquées à grande échelle ont d'importantes répercussions nationales, comme la croissance économique et la réduction des émissions que le Canada doit réaliser afin d'atteindre ses cibles en matière de changements climatiques. Que ce soit en améliorant l'efficacité énergétique, en émettant moins de gaz à effet de serre ou en renforçant les infrastructures locales, les gouvernements de proximité y parviennent de façon efficace et rentable en bâtissant des ponts entre les besoins sur le terrain et les réalités locales. Avec l'appui d'un partenariat fédéral-municipal solide, le Fonds municipal vert de la FCM aide les municipalités à faire ce qu'elles font le mieux : proposer des solutions qui fonctionnent. »

Joanne Vanderheyden, deuxième vice-présidente de la Fédérations canadienne des municipalités

« Après plusieurs années de planification minutieuse, la municipalité se réjouit de la mise en chantier d'une nouvelle caserne de pompiers à Port Stanley. La conception innovante du bâtiment, à énergie nette zéro et à faible teneur en carbone, sera utile aux résidents et aux entreprises pendant des décennies et constituera un symbole de l'engagement de Central Elgin à protéger l'environnement. »

Sally Martyn, mairesse de la municipalité de Central Elgin

Faits en bref



Le gouvernement du Canada et la Fédération canadienne des municipalités (FCM) investissent 3 745 100 $ dans la construction d'une caserne de pompiers à bilan énergétique nul à Port Stanley , en Ontario , dans le cadre du Fonds municipal vert.

Le FMV est un programme de 1 milliard de dollars financé par le gouvernement du Canada et offert par la Fédération canadienne des municipalités.

et offert par la Fédération canadienne des municipalités. Depuis 2000, le FMV a contribué à la réalisation de plus de 1300 projets.

Les projets financés dans le cadre du FMV ont permis de réduire les émissions de GES de 2,6 millions de tonnes, ce qui équivaut à retirer 594 000 voitures de la circulation.

Le FMV soutient l'innovation locale qui peut être reproduite et mise à l'échelle dans tout le pays afin de surmonter les défis climatiques du Canada .

. Le FMV a permis de créer plus de 10 700 emplois dans tout le pays.

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada.

de plus de 33 milliards de dollars pour aider à financer des infrastructures résilientes aux pandémies. On a également adapté les volets existants du programme afin d'y inclure davantage de catégories de projets admissibles : https://www.infrastructure.gc.ca/plan/covid-19-resilience-fra.html L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé fournira jusqu'à 31 millions de dollars en financement fédéral existant pour appuyer les collectivités tandis qu'elles mettront en œuvre de nouvelles solutions novatrices pour adapter les espaces et les services afin de répondre aux besoins immédiats et continus découlant de la COVID-19 au cours des deux prochaines années : https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

